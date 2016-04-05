|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 16 лип, 2022 19:03
vitaliian написав: Ukrainian написав: vitaliian написав:
Ну хоть дошло, что по мирным бить нельзя, и на том спасибо.
Маєш родичів в раші чи чому так розхвилювався за «мирну» русню ? Немає там мирних вони усі підтримують хуйла і його війну.
так иди убивай, кто тебе не даёт? ты же сам не убиваешь , а как крыса из норы подстрекательством занимаешься. А кто то должен, потому что ты так решил.
таких попов Гапонов тут хватает да и по СМИ таких 99%.Как сказал кто-то из класиков-тот кто воспевает,кричит про необходимость войны сам на эту войну никогда не пойдёт.
-
konstantin kirovograd
-
-
- Повідомлень: 1061
- З нами з: 20.01.09
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 лип, 2022 19:06
Ukrainian написав: Schmit написав:
Як нема, а Сапсан(Грім) з дальністю 500 км? А точно, його ж також саботнули, як і все інше.
Не знищить ракета такого класу міст, там або вибухівку закладати або авіабомби скидати прямою наводкою.
А толку тут щось писати якщо срач про мову не видаляють а повідомлення по темі чистять.
Форум потихеньку скочується в ліберально про російський. Мабуть зміна власника так вплинула. Скрізь шукають «хороших рюзьке»
Конечно не разрушит.Рашисты несколько раз били по мосту в Затоке(есть видео) и что-а ничего. Ну даже и взорвёшь опору одну это же не весь мост сложится.Думаю технически можно заменить и отремонтировать опору
-
konstantin kirovograd
-
-
- Повідомлень: 1061
- З нами з: 20.01.09
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 156 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 лип, 2022 19:08
Ukrainian написав: Schmit написав:
Як нема, а Сапсан(Грім) з дальністю 500 км? А точно, його ж також саботнули, як і все інше.
Не знищить ракета такого класу міст, там або вибухівку закладати або авіабомби скидати прямою наводкою.
А толку тут щось писати якщо срач про мову не видаляють а повідомлення по темі чистять.
Форум потихеньку скочується в ліберально про російський. Мабуть зміна власника так вплинула. Скрізь шукають «хороших рюзьке»
А якого класу знищить? Там 400-500 кг вибухівки, як і в Іскандера чи Калібра.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 3058
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 274 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 лип, 2022 19:59
vitaliian написав: AlexMotel написав:Ukrainian
Сьогодні серед своїх така думка була, обстріл Харкова - обстріл Бєлгорода, і так далі Мико - Брянск, Дніпро - Ростов, головне щоб рахунок 1:1
Ракети знайдуться не важно чиї всеодно орко буде вопіти натовскі.
по мирным объектам лупить или по военным?
Головне спочатку бути впевненим що зможем, потім президент дає заяву на 1:1 відповідь по ракетним обстрілам, потім фояр.... об'єкти: з.д. розв'язки товарні станції,склади, дома офіцерів ну далі по списку.
Що стріляє? вільха а чим же ще.
-
AlexMotel
-
-
- Повідомлень: 337
- З нами з: 09.12.08
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 16 лип, 2022 20:10
AlexMotel написав: vitaliian написав: AlexMotel написав:Ukrainian
Сьогодні серед своїх така думка була, обстріл Харкова - обстріл Бєлгорода, і так далі Мико - Брянск, Дніпро - Ростов, головне щоб рахунок 1:1
Ракети знайдуться не важно чиї всеодно орко буде вопіти натовскі.
по мирным объектам лупить или по военным?
Головне спочатку бути впевненим що зможем, потім президент дає заяву на 1:1 відповідь по ракетним обстрілам, потім фояр.... об'єкти: з.д. розв'язки товарні станції,склади, дома офіцерів ну далі по списку.
Що стріляє? вільха а чим же ще.
Так нема чим стріляти. Західною зброєю поки заборонено, своєї - не виготовили.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 3058
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 274 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 лип, 2022 20:19
Schmit написав:
Так нема чим стріляти. Західною зброєю поки заборонено, своєї - не виготовили.
нашли склад вільхи,що тут зробиш.
А дрони з ірану хіба можна, а б.пілотники з китаю?
-
AlexMotel
-
-
- Повідомлень: 337
- З нами з: 09.12.08
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 16 лип, 2022 20:34
lapay написав:
В Балтії взагалі геноцид російсьеомовних, порівняно з нами. Перефразовуючи армійське прислів'я: Куди ватана не цілуй - кругом срака. Якось так.
Нащо Ви розказуєте того що не знаєте. Я жив в Талліні, багато друзів там осталося. Ситуацію там я знаю в рази ліпше чим Вам намалювалось.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 2866
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 лип, 2022 20:38
AlexMotel написав:
нашли склад вільхи,що тут зробиш.
Я думаю наші над цім працюють.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 2866
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 лип, 2022 20:40
Мы ищем русско говорящих, но у нас есть много венгро говорящих в приграничных районах с их паспортами в сундуках. А ведь венгры сегодня нам ставят палки в колёса.
Не вижу патриотизма наших людей со сдачей паспортов Венгрии...((
На востоке много людей разговаривают на русском, но отказываются от паспортов раши, а на западе многие разговаривают на венгерском, румынском и имеют в карманах их паспорта, типа на всякий случай - и вашим и нашим((
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 5459
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 606 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 16 лип, 2022 20:47
AlexMotel написав: vitaliian написав: AlexMotel написав:Ukrainian
Сьогодні серед своїх така думка була, обстріл Харкова - обстріл Бєлгорода, і так далі Мико - Брянск, Дніпро - Ростов, головне щоб рахунок 1:1
Ракети знайдуться не важно чиї всеодно орко буде вопіти натовскі.
по мирным объектам лупить или по военным?
Головне спочатку бути впевненим що зможем, потім президент дає заяву на 1:1 відповідь по ракетним обстрілам, потім фояр.... об'єкти: з.д. розв'язки товарні станції,склади, дома офіцерів ну далі по списку.
Що стріляє? вільха а чим же ще.
Роботи з української ракетної програми були зупинені в травні 2019 р.. За рішенням одного "геніального стратеґега".
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22907
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1455 раз.
- Подякували: 2391 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|98552
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|457098
|
|
|1
|3279
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|