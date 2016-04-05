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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1682168316841685>
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 19:03

  vitaliian написав:
  Ukrainian написав:
  vitaliian написав:Ну хоть дошло, что по мирным бить нельзя, и на том спасибо.

Маєш родичів в раші чи чому так розхвилювався за «мирну» русню ? Немає там мирних вони усі підтримують хуйла і його війну.

так иди убивай, кто тебе не даёт? ты же сам не убиваешь , а как крыса из норы подстрекательством занимаешься. А кто то должен, потому что ты так решил.

таких попов Гапонов тут хватает да и по СМИ таких 99%.Как сказал кто-то из класиков-тот кто воспевает,кричит про необходимость войны сам на эту войну никогда не пойдёт.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 19:06

  Ukrainian написав:
  Schmit написав:Як нема, а Сапсан(Грім) з дальністю 500 км? А точно, його ж також саботнули, як і все інше.

Не знищить ракета такого класу міст, там або вибухівку закладати або авіабомби скидати прямою наводкою.
А толку тут щось писати якщо срач про мову не видаляють а повідомлення по темі чистять.
Форум потихеньку скочується в ліберально про російський. Мабуть зміна власника так вплинула. Скрізь шукають «хороших рюзьке»

Конечно не разрушит.Рашисты несколько раз били по мосту в Затоке(есть видео) и что-а ничего. Ну даже и взорвёшь опору одну это же не весь мост сложится.Думаю технически можно заменить и отремонтировать опору
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 19:08

  Ukrainian написав:
  Schmit написав:Як нема, а Сапсан(Грім) з дальністю 500 км? А точно, його ж також саботнули, як і все інше.

Не знищить ракета такого класу міст, там або вибухівку закладати або авіабомби скидати прямою наводкою.
А толку тут щось писати якщо срач про мову не видаляють а повідомлення по темі чистять.
Форум потихеньку скочується в ліберально про російський. Мабуть зміна власника так вплинула. Скрізь шукають «хороших рюзьке»

А якого класу знищить? Там 400-500 кг вибухівки, як і в Іскандера чи Калібра.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 19:59

  vitaliian написав:
  AlexMotel написав:Ukrainian Сьогодні серед своїх така думка була, обстріл Харкова - обстріл Бєлгорода, і так далі Мико - Брянск, Дніпро - Ростов, головне щоб рахунок 1:1
Ракети знайдуться не важно чиї всеодно орко буде вопіти натовскі.
по мирным объектам лупить или по военным?

Головне спочатку бути впевненим що зможем, потім президент дає заяву на 1:1 відповідь по ракетним обстрілам, потім фояр.... об'єкти: з.д. розв'язки товарні станції,склади, дома офіцерів ну далі по списку.
Що стріляє? вільха а чим же ще.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 20:10

  AlexMotel написав:
  vitaliian написав:
  AlexMotel написав:Ukrainian Сьогодні серед своїх така думка була, обстріл Харкова - обстріл Бєлгорода, і так далі Мико - Брянск, Дніпро - Ростов, головне щоб рахунок 1:1
Ракети знайдуться не важно чиї всеодно орко буде вопіти натовскі.
по мирным объектам лупить или по военным?

Головне спочатку бути впевненим що зможем, потім президент дає заяву на 1:1 відповідь по ракетним обстрілам, потім фояр.... об'єкти: з.д. розв'язки товарні станції,склади, дома офіцерів ну далі по списку.
Що стріляє? вільха а чим же ще.

Так нема чим стріляти. Західною зброєю поки заборонено, своєї - не виготовили.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 20:19

  Schmit написав:Так нема чим стріляти. Західною зброєю поки заборонено, своєї - не виготовили.
нашли склад вільхи,що тут зробиш.
А дрони з ірану хіба можна, а б.пілотники з китаю?
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 20:34

  lapay написав:В Балтії взагалі геноцид російсьеомовних, порівняно з нами. Перефразовуючи армійське прислів'я: Куди ватана не цілуй - кругом срака. Якось так.
Нащо Ви розказуєте того що не знаєте. Я жив в Талліні, багато друзів там осталося. Ситуацію там я знаю в рази ліпше чим Вам намалювалось.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 20:38

  AlexMotel написав:нашли склад вільхи,що тут зробиш.
Я думаю наші над цім працюють.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 20:40

Мы ищем русско говорящих, но у нас есть много венгро говорящих в приграничных районах с их паспортами в сундуках. А ведь венгры сегодня нам ставят палки в колёса.
Не вижу патриотизма наших людей со сдачей паспортов Венгрии...((
На востоке много людей разговаривают на русском, но отказываются от паспортов раши, а на западе многие разговаривают на венгерском, румынском и имеют в карманах их паспорта, типа на всякий случай - и вашим и нашим((
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 20:47

  AlexMotel написав:
  vitaliian написав:
  AlexMotel написав:Ukrainian Сьогодні серед своїх така думка була, обстріл Харкова - обстріл Бєлгорода, і так далі Мико - Брянск, Дніпро - Ростов, головне щоб рахунок 1:1
Ракети знайдуться не важно чиї всеодно орко буде вопіти натовскі.
по мирным объектам лупить или по военным?

Головне спочатку бути впевненим що зможем, потім президент дає заяву на 1:1 відповідь по ракетним обстрілам, потім фояр.... об'єкти: з.д. розв'язки товарні станції,склади, дома офіцерів ну далі по списку.
Що стріляє? вільха а чим же ще.


Роботи з української ракетної програми були зупинені в травні 2019 р.. За рішенням одного "геніального стратеґега".
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