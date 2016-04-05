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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1682168316841685
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 20:49

Субботний вечер, ещё живы, большинство сыты и спать будут в своих кроватках.
С юмором и в тему форума предлагаю всем, в субботнюю ночь почитать относительно краткий юмор с "нашей ситуации", достаточно приемлемый:
https://defence-line.org/2022/07/tajnyj ... i-chast-1/
продолжение и окончание:
https://defence-line.org/2022/07/mordor ... a-chast-2/
У меня, за окном "дискотека" без гарантий на нежный сон, может кому-то пойдёт на пользу. :lol: :lol: :lol:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 20:54

  Frant написав:
  AlexMotel написав:
  vitaliian написав:по мирным объектам лупить или по военным?

Головне спочатку бути впевненим що зможем, потім президент дає заяву на 1:1 відповідь по ракетним обстрілам, потім фояр.... об'єкти: з.д. розв'язки товарні станції,склади, дома офіцерів ну далі по списку.
Що стріляє? вільха а чим же ще.


Роботи з української ракетної програми були зупинені в травні 2019 р.. За рішенням одного "геніального стратеґега".

І під оплески 73%.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 20:57

  Schmit написав:
  Ukrainian написав:
  Кучинелли написав:Ты в этом уверен.Мост что по расписанию работает...

До чого ця дискусія? В України немає чим бити по мосту. Знищити міст не так просто. Там потрібні тонни вибухівки.

Як нема, а Сапсан(Грім) з дальністю 500 км? А точно, його ж також саботнули, як і все інше.

Если влазить в подробности - приватизация КРАЗа и непринятие жестких организационных мер - "демократическое поведение" - виной невыполнения программы.
"Саботаж" спонсировало РФ и был на очень высоком уровне(разрушения Экономики Украины)
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 20:59

  Schmit написав:І під оплески 73%.

Данилов ответил, что ни одна программа не была тормознута.
Это было "шум СМИ" для РФ.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 21:14

  ЛАД написав:У Союзі українські школи зникали дуже повільно і без примусу, по мірі зниження кількості бажаючих.


шо шо? без примусу? поцікавтеся що таке розтріляне відродження. цінуватель расєйського. шоб вам з вашєю расєйською такого примусу не було. а то огнем і мечем викорінили українську а потім розказують що в Україні багато російськомовних.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 21:15

  Kudrjavuy написав:Данилов ответил, что ни одна программа не была тормознута.
Это было "шум СМИ" для РФ.
Я уже говорил. Никто здесь не Месинг и не мог знать о нападении. Работы скорее всего вели и об этом пересичный знать не должен. Вопрос только были ли средства на них? Была ли возможность их довести до толку? Я думаю что сегодня мы многого не знаем и если сохранены знания и технологии что то готовится. Просто не так быстро, да и не будет это переломом в войне. Надо понимать сколько стоит оружие и осознавать что оно может поступить лишь с Запада.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 21:17

  Игорь Алексеевич написав:Мы ищем русско говорящих, но у нас есть много венгро говорящих в приграничных районах с их паспортами в сундуках. А ведь венгры сегодня нам ставят палки в колёса.
Не вижу патриотизма наших людей со сдачей паспортов Венгрии...((
На востоке много людей разговаривают на русском, но отказываются от паспортов раши, а на западе многие разговаривают на венгерском, румынском и имеют в карманах их паспорта, типа на всякий случай - и вашим и нашим((

"Это другое"(с)
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 21:38

  otg написав:
  Kudrjavuy написав:Данилов ответил, что ни одна программа не была тормознута.
Это было "шум СМИ" для РФ.
Я уже говорил. Никто здесь не Месинг и не мог знать о нападении. Работы скорее всего вели и об этом пересичный знать не должен. Вопрос только были ли средства на них? Была ли возможность их довести до толку? Я думаю что сегодня мы многого не знаем и если сохранены знания и технологии что то готовится. Просто не так быстро, да и не будет это переломом в войне. Надо понимать сколько стоит оружие и осознавать что оно может поступить лишь с Запада.

Чего-то, в вашей речи 7(семь) предложений, где каждое противоречит другому.
Для этой цели - разрешения таких "вопросов" существует такая "формация", как "Государство", с набором обязанностей и должностных инструкций - которое заменили
........................(за прямой текст - удалят или забанят)

Но, отдельно хочу отметить, ЧТО --- Что уже, отрыгнулось на 100 дней.:
1. На "Корабельные сосны" - хватало.
2. На кабаки у Коли-котлеты хватало.
3. На вертомахи с бл..ями до Карпат хватало.
..................................................................

- На оборонку не хватало!
Ах, да, там З/П платить работникам и специалистам нужно, а они ж не бизнесмены -)(уй, что откатят.
Мы, все Люди, но существуют и границы,... а кто-то рамсы по полной попутал.
Kudrjavuy
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