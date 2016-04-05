vitaliian написав:по мирным объектам лупить или по военным?
Головне спочатку бути впевненим що зможем, потім президент дає заяву на 1:1 відповідь по ракетним обстрілам, потім фояр.... об'єкти: з.д. розв'язки товарні станції,склади, дома офіцерів ну далі по списку. Що стріляє? вільха а чим же ще.
Роботи з української ракетної програми були зупинені в травні 2019 р.. За рішенням одного "геніального стратеґега".
Кучинелли написав:Ты в этом уверен.Мост что по расписанию работает...
До чого ця дискусія? В України немає чим бити по мосту. Знищити міст не так просто. Там потрібні тонни вибухівки.
Як нема, а Сапсан(Грім) з дальністю 500 км? А точно, його ж також саботнули, як і все інше.
Если влазить в подробности - приватизация КРАЗа и непринятие жестких организационных мер - "демократическое поведение" - виной невыполнения программы. "Саботаж" спонсировало РФ и был на очень высоком уровне(разрушения Экономики Украины)
ЛАД написав:У Союзі українські школи зникали дуже повільно і без примусу, по мірі зниження кількості бажаючих.
шо шо? без примусу? поцікавтеся що таке розтріляне відродження. цінуватель расєйського. шоб вам з вашєю расєйською такого примусу не було. а то огнем і мечем викорінили українську а потім розказують що в Україні багато російськомовних.
Kudrjavuy написав:Данилов ответил, что ни одна программа не была тормознута. Это было "шум СМИ" для РФ.
Я уже говорил. Никто здесь не Месинг и не мог знать о нападении. Работы скорее всего вели и об этом пересичный знать не должен. Вопрос только были ли средства на них? Была ли возможность их довести до толку? Я думаю что сегодня мы многого не знаем и если сохранены знания и технологии что то готовится. Просто не так быстро, да и не будет это переломом в войне. Надо понимать сколько стоит оружие и осознавать что оно может поступить лишь с Запада.
Игорь Алексеевич написав:Мы ищем русско говорящих, но у нас есть много венгро говорящих в приграничных районах с их паспортами в сундуках. А ведь венгры сегодня нам ставят палки в колёса. Не вижу патриотизма наших людей со сдачей паспортов Венгрии...(( На востоке много людей разговаривают на русском, но отказываются от паспортов раши, а на западе многие разговаривают на венгерском, румынском и имеют в карманах их паспорта, типа на всякий случай - и вашим и нашим((
Kudrjavuy написав:Данилов ответил, что ни одна программа не была тормознута. Это было "шум СМИ" для РФ.
Я уже говорил. Никто здесь не Месинг и не мог знать о нападении.Работы скорее всего вели и об этом пересичный знать не должен.Вопрос только были ли средства на них?Была ли возможность их довести до толку?Я думаю что сегодня мы многого не знаем и если сохранены знания и технологии что то готовится.Просто не так быстро, да и не будет это переломом в войне. Надо понимать сколько стоит оружие и осознавать что оно может поступить лишь с Запада.
Чего-то, в вашей речи 7(семь) предложений, где каждое противоречит другому. Для этой цели - разрешения таких "вопросов" существует такая "формация", как "Государство", с набором обязанностей и должностных инструкций - которое заменили ........................(за прямой текст - удалят или забанят)
Но, отдельно хочу отметить, ЧТО --- Что уже, отрыгнулось на 100 дней.: 1. На "Корабельные сосны" - хватало. 2. На кабаки у Коли-котлеты хватало. 3. На вертомахи с бл..ями до Карпат хватало. ..................................................................
- На оборонку не хватало! Ах, да, там З/П платить работникам и специалистам нужно, а они ж не бизнесмены -)(уй, что откатят. Мы, все Люди, но существуют и границы,... а кто-то рамсы по полной попутал.