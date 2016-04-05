Додано: Суб 16 лип, 2022 21:15

Kudrjavuy написав: Данилов ответил, что ни одна программа не была тормознута.

Это было "шум СМИ" для РФ. Данилов ответил, что ни одна программа не была тормознута.Это было "шум СМИ" для РФ.

Я уже говорил. Никто здесь не Месинг и не мог знать о нападении. Работы скорее всего вели и об этом пересичный знать не должен. Вопрос только были ли средства на них? Была ли возможность их довести до толку? Я думаю что сегодня мы многого не знаем и если сохранены знания и технологии что то готовится. Просто не так быстро, да и не будет это переломом в войне. Надо понимать сколько стоит оружие и осознавать что оно может поступить лишь с Запада.