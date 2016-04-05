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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 16 лип, 2022 22:48
Schmit написав: Kudrjavuy написав: Schmit написав:
І під оплески 73%.
Данилов ответил, что ни одна программа не была тормознута.
Это было "шум СМИ" для РФ.
На серце стало споконее. Значит сотни громов и тысячи вильх у нас где-то есть, а Хаймарсы мы просто так просим. Наверно и с Юга отступили по хитрому плану.
У нас, весь официоз противоречит реальности.
А другого - нет.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 22:54
otg написав: lapay написав:
В Балтії взагалі геноцид російсьеомовних, порівняно з нами. Перефразовуючи армійське прислів'я: Куди ватана не цілуй - кругом срака. Якось так.
Нащо Ви розказуєте того що не знаєте. Я жив в Талліні, багато друзів там осталося. Ситуацію там я знаю в рази ліпше чим Вам намалювалось.
В Прибалтике, как и во всех/ большинстве стран, при получении гражданства надо сдать экзамен по государственному языку и истории государства. И это правильно. Не знаю, как в Украине. Так многие руцкие, которые в Прибалтике ещё с совка корни пустили принципиально не хотели учить ни то, ни другое. Естественно, не получали гражданство. Наверно, отсюда и вой про притеснения.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 23:03
Schmit написав: Frant написав: AlexMotel написав:
Головне спочатку бути впевненим що зможем, потім президент дає заяву на 1:1 відповідь по ракетним обстрілам, потім фояр.... об'єкти: з.д. розв'язки товарні станції,склади, дома офіцерів ну далі по списку.
Що стріляє? вільха а чим же ще.
Роботи з української ракетної програми були зупинені в травні 2019 р.. За рішенням одного "геніального стратеґега".
І під оплески 73%.
Schmit
Плять, за*бал - впечатление, что войну уже выграли и завтра выборы президента и твой протеже имеет шансы. Хватит ныть здесь с утра до вечера. Чем конкретно вы помог государству Украина?
Чтоб он смог баллотироваться на этот пост- сначала надо выиграть войну, а своим нытьем вы не помогаешь, а только ухудшаешь ситуацию. Замолчи до конца войны, как минимум. Без победы- выборов не будет и должности не будет. Никакой.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 23:08
Wisznia2021 написав:
Schmit
Плять, за*бал - впечатление, что войну уже выграли и завтра выборы президента и твой протеже имеет шансы. Хватит ныть здесь с утра до вечера. Чем конкретно вы помог государству Украина?
Чтоб он смог баллотироваться на этот пост- сначала надо выиграть войну, а своим нытьем вы не помогаешь, а только ухудшаешь ситуацию. Замолчи до конца войны, как минимум. Без победы- выборов не будет и должности не будет. Никакой.
Выборы-2019 были ошибкой. Их вообще нельзя было проводить. Кстати в некоторых подконтрольных районах Донецкой и Луганской областях их не проводили.
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