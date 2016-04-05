Додано: Нед 17 лип, 2022 00:17

pesikot написав: ЛАД

После Кременчуга и Винницы вы всё ещё ищете хороших русских ? После Кременчуга и Винницы вы всё ещё ищете хороших русских ?

Кстати, о птичках.Так, для поднятия уровня цивилизованности.Если вы оскорбляете или унижаете или ненавидите людей по национальному признаку - это не в понимании цивилизованных стран.Если вы выражаете свои чувства к представителям страны-агрессора, то вас поймут.В данном случае, удачнее было-бы "После Кременчуга и Винницы вы всё ещё ищете хороших?"Я вас понимаю и сам "получил" за "хороший русский - каждый двухсотый".Но на западе многие очень щепетильны в этом вопросе.Я пытался объяснить, что в нашем понимании русский=россиянин.МНе возразили, что на территории Украины воюют и чеченцы и буряты и дагестанцы и тп. В то-же время множество этнических русских и не только в самой стране-агрессоре выступают против войны и активно участвуют в помощи Украине. В том числе с оружием в руках.В самой Украине у меня есть 2 знакомые семьи россиян.Одни из них отказались от российского гражданства после 2014 года и сейчас активно помогают ВСУ (уже 2 внедорожника пригнали из Европы и один из них сейчас вернулся на ремонт), вторые жили на момент 2014 года на Донбассе, после начала войны в 2014 переехали в Киев и начали учить украинский язык, ходить в вышиванках. После того, как отослали в Ростов фотографию семьи в вышиванках, родители сказали что больше между ними ничего нет, они бандеровцы.Семья русских в НЙ, он ненавидит давно пуйло, уехал из рф больше 10 лет назад.Она после 24.02.2022 начала учить украинский и по возможности на нем говорить, взяла няню из Хмельницкого, чтобы с детьми немного украинским занималась.Так ччто не всегда то, к чему мы привыкли - это правильно.