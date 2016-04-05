Schmit написав:
На серце стало споконее. Значит сотни громов и тысячи вильх у нас где-то есть, а Хаймарсы мы просто так просим. Наверно и с Юга отступили по хитрому плану.
У нас, весь официоз противоречит реальности.
А другого - нет.
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Додано: Суб 16 лип, 2022 22:48
У нас, весь официоз противоречит реальности.
А другого - нет.
Додано: Суб 16 лип, 2022 22:54
В Прибалтике, как и во всех/ большинстве стран, при получении гражданства надо сдать экзамен по государственному языку и истории государства. И это правильно. Не знаю, как в Украине. Так многие руцкие, которые в Прибалтике ещё с совка корни пустили принципиально не хотели учить ни то, ни другое. Естественно, не получали гражданство. Наверно, отсюда и вой про притеснения.
Додано: Суб 16 лип, 2022 23:03
Schmit
Плять, за*бал - впечатление, что войну уже выграли и завтра выборы президента и твой протеже имеет шансы. Хватит ныть здесь с утра до вечера. Чем конкретно вы помог государству Украина?
Чтоб он смог баллотироваться на этот пост- сначала надо выиграть войну, а своим нытьем вы не помогаешь, а только ухудшаешь ситуацию. Замолчи до конца войны, как минимум. Без победы- выборов не будет и должности не будет. Никакой.
Додано: Суб 16 лип, 2022 23:08
Выборы-2019 были ошибкой. Их вообще нельзя было проводить. Кстати в некоторых подконтрольных районах Донецкой и Луганской областях их не проводили.
Додано: Нед 17 лип, 2022 00:17
Кстати, о птичках.
Так, для поднятия уровня цивилизованности.
Если вы оскорбляете или унижаете или ненавидите людей по национальному признаку - это не в понимании цивилизованных стран.
Если вы выражаете свои чувства к представителям страны-агрессора, то вас поймут.
В данном случае, удачнее было-бы "После Кременчуга и Винницы вы всё ещё ищете хороших россиян ?"
Я вас понимаю и сам "получил" за "хороший русский - каждый двухсотый".
Но на западе многие очень щепетильны в этом вопросе.
Я пытался объяснить, что в нашем понимании русский=россиянин.
МНе возразили, что на территории Украины воюют и чеченцы и буряты и дагестанцы и тп. В то-же время множество этнических русских и не только в самой стране-агрессоре выступают против войны и активно участвуют в помощи Украине. В том числе с оружием в руках.
В самой Украине у меня есть 2 знакомые семьи россиян.
Одни из них отказались от российского гражданства после 2014 года и сейчас активно помогают ВСУ (уже 2 внедорожника пригнали из Европы и один из них сейчас вернулся на ремонт), вторые жили на момент 2014 года на Донбассе, после начала войны в 2014 переехали в Киев и начали учить украинский язык, ходить в вышиванках. После того, как отослали в Ростов фотографию семьи в вышиванках, родители сказали что больше между ними ничего нет, они бандеровцы.
Семья русских в НЙ, он ненавидит давно пуйло, уехал из рф больше 10 лет назад.
Она после 24.02.2022 начала учить украинский и по возможности на нем говорить, взяла няню из Хмельницкого, чтобы с детьми немного украинским занималась.
Так ччто не всегда то, к чему мы привыкли - это правильно.
Додано: Нед 17 лип, 2022 00:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я вот что думаю. Если это война, а не борьба со "спецоперцией", почему тогда фронт только там, где Рашка его открыла? В чем собственно проблема из тех военных, которые всюду мельтешат в тылку, взять и попытаться захватить историческую Стародубщину в Брянской области? Ну чисто разведка боем, пострелять русских погранцов? Оттянуть силы и внимание противника от южного и восточного фронта...
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