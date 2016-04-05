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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1684168516861687>
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 22:48

  Schmit написав:
  Kudrjavuy написав:
  Schmit написав:І під оплески 73%.

Данилов ответил, что ни одна программа не была тормознута.
Это было "шум СМИ" для РФ.

На серце стало споконее. Значит сотни громов и тысячи вильх у нас где-то есть, а Хаймарсы мы просто так просим. Наверно и с Юга отступили по хитрому плану.

У нас, весь официоз противоречит реальности.
А другого - нет.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 22:54

  otg написав:
  lapay написав:В Балтії взагалі геноцид російсьеомовних, порівняно з нами. Перефразовуючи армійське прислів'я: Куди ватана не цілуй - кругом срака. Якось так.
Нащо Ви розказуєте того що не знаєте. Я жив в Талліні, багато друзів там осталося. Ситуацію там я знаю в рази ліпше чим Вам намалювалось.

В Прибалтике, как и во всех/ большинстве стран, при получении гражданства надо сдать экзамен по государственному языку и истории государства. И это правильно. Не знаю, как в Украине. Так многие руцкие, которые в Прибалтике ещё с совка корни пустили принципиально не хотели учить ни то, ни другое. Естественно, не получали гражданство. Наверно, отсюда и вой про притеснения.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 23:03

  Schmit написав:
  Frant написав:
  AlexMotel написав:Головне спочатку бути впевненим що зможем, потім президент дає заяву на 1:1 відповідь по ракетним обстрілам, потім фояр.... об'єкти: з.д. розв'язки товарні станції,склади, дома офіцерів ну далі по списку.
Що стріляє? вільха а чим же ще.


Роботи з української ракетної програми були зупинені в травні 2019 р.. За рішенням одного "геніального стратеґега".

І під оплески 73%.

Schmit
Плять, за*бал - впечатление, что войну уже выграли и завтра выборы президента и твой протеже имеет шансы. Хватит ныть здесь с утра до вечера. Чем конкретно вы помог государству Украина?
Чтоб он смог баллотироваться на этот пост- сначала надо выиграть войну, а своим нытьем вы не помогаешь, а только ухудшаешь ситуацию. Замолчи до конца войны, как минимум. Без победы- выборов не будет и должности не будет. Никакой.
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 23:08

  Wisznia2021 написав:Schmit
Плять, за*бал - впечатление, что войну уже выграли и завтра выборы президента и твой протеже имеет шансы. Хватит ныть здесь с утра до вечера. Чем конкретно вы помог государству Украина?
Чтоб он смог баллотироваться на этот пост- сначала надо выиграть войну, а своим нытьем вы не помогаешь, а только ухудшаешь ситуацию. Замолчи до конца войны, как минимум. Без победы- выборов не будет и должности не будет. Никакой.

Выборы-2019 были ошибкой. Их вообще нельзя было проводить. Кстати в некоторых подконтрольных районах Донецкой и Луганской областях их не проводили.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 00:17

  pesikot написав:ЛАД
После Кременчуга и Винницы вы всё ещё ищете хороших русских ?


Кстати, о птичках.
Так, для поднятия уровня цивилизованности.
Если вы оскорбляете или унижаете или ненавидите людей по национальному признаку - это не в понимании цивилизованных стран.
Если вы выражаете свои чувства к представителям страны-агрессора, то вас поймут.
В данном случае, удачнее было-бы "После Кременчуга и Винницы вы всё ещё ищете хороших россиян ?"
Я вас понимаю и сам "получил" за "хороший русский - каждый двухсотый".
Но на западе многие очень щепетильны в этом вопросе.
Я пытался объяснить, что в нашем понимании русский=россиянин.
МНе возразили, что на территории Украины воюют и чеченцы и буряты и дагестанцы и тп. В то-же время множество этнических русских и не только в самой стране-агрессоре выступают против войны и активно участвуют в помощи Украине. В том числе с оружием в руках.
В самой Украине у меня есть 2 знакомые семьи россиян.
Одни из них отказались от российского гражданства после 2014 года и сейчас активно помогают ВСУ (уже 2 внедорожника пригнали из Европы и один из них сейчас вернулся на ремонт), вторые жили на момент 2014 года на Донбассе, после начала войны в 2014 переехали в Киев и начали учить украинский язык, ходить в вышиванках. После того, как отослали в Ростов фотографию семьи в вышиванках, родители сказали что больше между ними ничего нет, они бандеровцы.
Семья русских в НЙ, он ненавидит давно пуйло, уехал из рф больше 10 лет назад.
Она после 24.02.2022 начала учить украинский и по возможности на нем говорить, взяла няню из Хмельницкого, чтобы с детьми немного украинским занималась.
Так ччто не всегда то, к чему мы привыкли - это правильно.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 00:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я вот что думаю. Если это война, а не борьба со "спецоперцией", почему тогда фронт только там, где Рашка его открыла? В чем собственно проблема из тех военных, которые всюду мельтешат в тылку, взять и попытаться захватить историческую Стародубщину в Брянской области? Ну чисто разведка боем, пострелять русских погранцов? Оттянуть силы и внимание противника от южного и восточного фронта... наверно комплесы перед "старшим" братом, чтоб не вернулся.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 01:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Чтобы вывести мост из строя, а не просто похулиганить, нужно уничтожить определённые его части - стандартная процедура подрыва мостовых пролётов, а не пулять за сотни километров ракетами.
Это просто смешно.
На 1 курсе мостовых универов этому учат
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 06:10

  BIGor написав:
  Вкладчик1234 написав:Забыл спросить в сообшении выше: а Вы с какой целью выучили польский и английский? Чтобы удобнее было любить Украину из Польши или Британии?

Польский - был как хобби, англ. - для работы. А как языки относятся к любви к Украине?
Вот знаю худо-бедно "российский" язык - как это влияет?


Нет "российского" языка.
Или русский язык чи російська мова.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 06:18

Первые часы войны: почему ВСУ приняли бой, но отступили на юге?
edvardd
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 06:26

  Schmit написав:
  ЛАД написав:
  Schmit написав:Ви з розуму посходили, в такий час піднімати мовне питання. Не руйнуйте державу, схаменіться. Після війни будете чубитись з цим питанням.

Это относится и к Вам с регулярными антиправительственными выступлениями (не критикой, которая, конечно, допустима).

P.s. Напомню, мовне питання началось после "тут буде процвітати руській мір з кодлом українофобів" и "мокшанський вий на болотах від віталіана та інших "рускагаварящіх чєлюстєй".

І так страраюсь стримуватись в коментарях, але коли неугодних з дозволом від ВР показово затримують на виїзді з країни, а різні зрадники Портнови невідомо як виїздять, коли президент готовий пожертвувати допомогою Заходу заради своїх друзів, коли у нас (відомо через кого) немає ракетної зброї, щоб відповісти ворогу на ракетні обстріли міст, а унікуми кричать "надо посадить пороха" - вибачайте, не можу мовчати.


О, чувствую камень в мой огород.
Разговаривал сегодня со своим другом. Он с оружием в руках сейчас защищает страну. Не с клавой на перевес как вы.
И если он не разделяет моего мнения насчет ЗЕ, то насчет пороха и того, что он делал, одно слово - мародер.
И его не ловили по горам ЗУ с повесткой.
Как война началась, пошел в военкомат, 2 дня в очередях стоял, не взяли, сказали потом прийти. Отправил семью в Германию, опять пощел в военкомат, на этот раз взяли. Примерно с конца мая в ЗСУ. Идите ему скажите патриот он или нет. И родной его язык русский, но может говорить и на языке и на мові.
Когда поедете к нему на ноль, чтобы спросить, я вас попрошу посылочку передать, а то бывает долго идет.
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