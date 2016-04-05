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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1685168616871688>
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 06:52

  Frant написав:
  AlexMotel написав:
  vitaliian написав:Головне спочатку бути впевненим що зможем, потім президент дає заяву на 1:1 відповідь по ракетним обстрілам, потім фояр.... об'єкти: з.д. розв'язки товарні станції,склади, дома офіцерів ну далі по списку.
Що стріляє? вільха а чим же ще.


Роботи з української ракетної програми були зупинені в травні 2019 р.. За рішенням одного "геніального стратеґега".


Я так понимаю это было первое решение Зе после победы на выборах.
Еле успел. у него всего -то было 10 дней, так как инаугурация была 20 мая, а до этого он был не Президент.
Я думаю, у такого уважаемого профффессора как франт, наготове ссылка на достоверный источник.
Да, франт?
Я жду.
Будет пруф? Или 3,14здабол?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 06:56

  rjkz написав:Нет "российского" языка.
Или русский язык чи російська мова.
да неувязочка какая то "российского" языка нет а "російська мова" есть. Я не ассоциирую русский язык с рф. Так же как английский с Англией. Слишком большая честь для рф дарить им целый язык.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 07:21

  vitaliian написав:
  rjkz написав:Нет "российского" языка.
Или русский язык чи російська мова.
да неувязочка какая то "российского" языка нет а "російська мова" есть. Я не ассоциирую русский язык с рф. Так же как английский с Англией. Слишком большая честь для рф дарить им целый язык.


Не буду лицемерить, что то что напишу ниже - это оправдание того, что я бОльшей частью общаюсь на русском, нежели українською. Тому более приземленные причины.
Но тем не менее.
Я уже как-то писал свою позицию в отношении территории к северу от Украины.
Есть понятие человек, как биологический вид. Хомо сапиенс. А есть понятие Гражданин. Это уже понятие общественно-юридическое. То есть, накладывающее определенные обязанности и дающее права. Это важно. Если человек не соблюдает свои обязанности как член общества или нарушает права других человеков, то его лишают (временно или пожизненно) гражданских прав.
Так и с государством. Есть территория с границей - это страна.
Есть территория с правами и обязанностями - это государство. Государство обладает рядом свойств и признаков. Один из которых - государственный язык.
Но если, по аналогии с человеком, государство не соблюдает своих обязанностей или нарушает права других государств, то его следует лишать статуса государства, как субъекта.
Раша нарушила столько всего и вся, что я ее с 2014 года не считаю государством.
Территория? Пока да. Имеет ли она иметь свой государственный язык?
Нет! Только как средство общения хомо сапиенс на территории с границами.
Верховный совет (или как там оно у них называется? Дума? ) - нелегитимный, так как выборы в него проходили с нарушением международного права на незаконно захваченной территории. Президент - не легитимный, так как "избран" на хз какой уже срок в нарушение их-же конституции. Конституцию переписала нелигитимная структура, поэтому и конституции у них нет легитимной.
Вся страна как государство - не легитимна.
Поэтому, пардоньте, но и русский язык не является "собственностью" страны-заправки.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 07:49

  Zebra написав:
  Wisznia2021 написав:Schmit
Плять, за*бал - впечатление, что войну уже выграли и завтра выборы президента и твой протеже имеет шансы. Хватит ныть здесь с утра до вечера. Чем конкретно вы помог государству Украина?
Чтоб он смог баллотироваться на этот пост- сначала надо выиграть войну, а своим нытьем вы не помогаешь, а только ухудшаешь ситуацию. Замолчи до конца войны, как минимум. Без победы- выборов не будет и должности не будет. Никакой.

Выборы-2019 были ошибкой. Их вообще нельзя было проводить. Кстати в некоторых подконтрольных районах Донецкой и Луганской областях их не проводили.

Да, а ещё мы все были на 3 года моложе и не видели того, что видим/ знаем уже 5 месяцев.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 07:51

  Wisznia2021 написав:
  Schmit написав:
  Frant написав:Роботи з української ракетної програми були зупинені в травні 2019 р.. За рішенням одного "геніального стратеґега".

І під оплески 73%.

Schmit
Плять, за*бал - впечатление, что войну уже выграли и завтра выборы президента и твой протеже имеет шансы. Хватит ныть здесь с утра до вечера. Чем конкретно вы помог государству Украина?
Чтоб он смог баллотироваться на этот пост- сначала надо выиграть войну, а своим нытьем вы не помогаешь, а только ухудшаешь ситуацию. Замолчи до конца войны, как минимум. Без победы- выборов не будет и должности не будет. Никакой.

Да при чем тут будущие выборы? Роковой выбор уже сделан в 2019 и по моему мнению привел к нынешним событиям. Многим это трудно осознать, проще винить мифические силы, но не себя. На счет победы, мой прогноз, к сожалению пессимистичен.
  rjkz написав:О, чувствую камень в мой огород.
Разговаривал сегодня со своим другом. Он с оружием в руках сейчас защищает страну. Не с клавой на перевес как вы.
И если он не разделяет моего мнения насчет ЗЕ, то насчет пороха и того, что он делал, одно слово - мародер.
И его не ловили по горам ЗУ с повесткой.
Как война началась, пошел в военкомат, 2 дня в очередях стоял, не взяли, сказали потом прийти. Отправил семью в Германию, опять пощел в военкомат, на этот раз взяли. Примерно с конца мая в ЗСУ. Идите ему скажите патриот он или нет. И родной его язык русский, но может говорить и на языке и на мові.
Когда поедете к нему на ноль, чтобы спросить, я вас попрошу посылочку передать, а то бывает долго идет.

Патриот, который пытается исправить свою и вашу ошибку 2019, не осознав первопричин происходящего. Странно, что вы не вместе с ним на нуле.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 17 лип, 2022 07:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 07:52

  rjkz написав:Есть территория с границей - это страна.
Есть территория с правами и обязанностями - это государство.
моя позиция проще, есть законы, админграницы, президент, парламент, флаг герб. Это государство. А есть культура, у которой нет флага- герба, царя или президента. Древней Греции или Древнего Египта давно не существует на карте, а их культура до сих пор радует ценителей древности и истории. Вгонять культуру (в т.ч. язык) в рамки существующих админграниц или политических режимов - большая глупость от "низшего" образования и непонимания элементарных вещей. Это касается культуры любого народа, не только русскоязычных или англоязычных украинцев.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 17 лип, 2022 07:56, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 07:53

rjkz
Очень удобный и плавный переход, шоб второй госязык в Украине?
Я не ошибся?
Если не ошибся, то со вторым языком лучше идти за русским кораблем.
Второй госязык очень хороший повод защитить руцкагаварящих.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 07:55

  swan forever написав:Второй госязык очень хороший повод защитить руцкагаварящих.
давайте сделаем вторым государственным - американский, чтобы Америка нас защитила. Логика примерно такая же. Сегодня он защищает русскоговорящих а завтра кареглазых, будем им глаза выкалывать шоб не защищали?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 08:12

vitaliian
Не стоит о логике, всё происходящее алогично. Так шо с логикой за русским кораблём.
То, что удобно врагу и он может использовать это, недопустимо. лАгичнА?
Идите и колите свои глаза.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 08:20

  katso написав:О, уже и западная пресса начала обращать внимание на факт гендерного неравенства при выпуске людей за границу из Украины - https://foreignpolicy.com/2022/07/15/uk ... an-rights/

Хорошенький же имидж страны вырисовывается...


західна преса по факту може виявитись замаскованої російською консервою
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