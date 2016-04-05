Додано: Нед 17 лип, 2022 07:21

vitaliian написав: rjkz написав: Нет "российского" языка.

Или русский язык чи російська мова. Нет "российского" языка.Или русский язык чи російська мова. да неувязочка какая то "российского" языка нет а "російська мова" есть. Я не ассоциирую русский язык с рф. Так же как английский с Англией. Слишком большая честь для рф дарить им целый язык. да неувязочка какая то "российского" языка нет а "російська мова" есть. Я не ассоциирую русский язык с рф. Так же как английский с Англией. Слишком большая честь для рф дарить им целый язык.

Не буду лицемерить, что то что напишу ниже - это оправдание того, что я бОльшей частью общаюсь на русском, нежели українською. Тому более приземленные причины.Но тем не менее.Я уже как-то писал свою позицию в отношении территории к северу от Украины.Есть понятие человек, как биологический вид. Хомо сапиенс. А есть понятие Гражданин. Это уже понятие общественно-юридическое. То есть, накладывающее определенные обязанности и дающее права. Это важно. Если человек не соблюдает свои обязанности как член общества или нарушает права других человеков, то его лишают (временно или пожизненно) гражданских прав.Так и с государством. Есть территория с границей - это страна.Есть территория с правами и обязанностями - это государство. Государство обладает рядом свойств и признаков. Один из которых - государственный язык.Но если, по аналогии с человеком, государство не соблюдает своих обязанностей или нарушает права других государств, то его следует лишать статуса государства, как субъекта.Раша нарушила столько всего и вся, что я ее с 2014 года не считаю государством.Территория? Пока да. Имеет ли она иметь свой государственный язык?Нет! Только как средство общения хомо сапиенс на территории с границами.Верховный совет (или как там оно у них называется? Дума? ) - нелегитимный, так как выборы в него проходили с нарушением международного права на незаконно захваченной территории. Президент - не легитимный, так как "избран" на хз какой уже срок в нарушение их-же конституции. Конституцию переписала нелигитимная структура, поэтому и конституции у них нет легитимной.Вся страна как государство - не легитимна.Поэтому, пардоньте, но и русский язык не является "собственностью" страны-заправки.