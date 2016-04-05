RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1685168616871688
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 08:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:давайте сделаем вторым государственным - американский, чтобы Америка нас защитила. Логика примерно такая же. Сегодня он защищает русскоговорящих а завтра кареглазых, будем им глаза выкалывать шоб не защищали?

давно пора стать n+1 штатом и навеки забить на все проблеми.
у нас есть что предложить, ресурса валом , не пески не пустиня и не халифат.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5135
З нами з: 23.11.14
Подякував: 720 раз.
Подякували: 512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 08:34

  swan forever написав:всё происходящее алогично. Так шо с логикой за русским кораблём.
запрещать русский язык это подстраиваться под хотелки пуйла, вы из примера с глазами этого не поняли. Ему на руку такие запреты, и пропаганде не надо выдумывать поводы зачем же он напал.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13902
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2050 раз.
Подякували: 2892 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 08:42

vitaliian
Вот читаю тебя на валютной ветке, так вроде ж не глупый....
Я о втором госязыке, если шо. К которому, иногда и некоторые, очень плавно подводит пост на предыдущей странице.
swan forever
 
Повідомлень: 1106
З нами з: 27.05.15
Подякував: 162 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 08:42

  Wisznia2021 написав:
  otg написав:
  lapay написав:В Балтії взагалі геноцид російсьеомовних, порівняно з нами. Перефразовуючи армійське прислів'я: Куди ватана не цілуй - кругом срака. Якось так.
Нащо Ви розказуєте того що не знаєте. Я жив в Талліні, багато друзів там осталося. Ситуацію там я знаю в рази ліпше чим Вам намалювалось.

В Прибалтике, как и во всех/ большинстве стран, при получении гражданства надо сдать экзамен по государственному языку и истории государства. И это правильно. Не знаю, как в Украине. Так многие руцкие, которые в Прибалтике ещё с совка корни пустили принципиально не хотели учить ни то, ни другое. Естественно, не получали гражданство. Наверно, отсюда и вой про притеснения.
Неграждане без проблем живут в Прибалтике. Отличие лишь в том что не могут голосовать.
otg
 
Повідомлень: 2867
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1685168616871688
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: otg, swan forever, ЛАД і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 98582
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 457152
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3281
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3681)
17.07.2022 09:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.