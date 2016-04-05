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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 17 лип, 2022 08:26
vitaliian написав:
давайте сделаем вторым государственным - американский, чтобы Америка нас защитила. Логика примерно такая же. Сегодня он защищает русскоговорящих а завтра кареглазых, будем им глаза выкалывать шоб не защищали?
давно пора стать n+1 штатом и навеки забить на все проблеми.
у нас есть что предложить, ресурса валом , не пески не пустиня и не халифат.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 08:34
swan forever написав:
всё происходящее алогично. Так шо с логикой за русским кораблём.
запрещать русский язык это подстраиваться под хотелки пуйла, вы из примера с глазами этого не поняли. Ему на руку такие запреты, и пропаганде не надо выдумывать поводы зачем же он напал.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 08:42
vitaliian
Вот читаю тебя на валютной ветке, так вроде ж не глупый....
Я о втором госязыке, если шо. К которому, иногда и некоторые, очень плавно подводит пост на предыдущей странице.
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swan forever
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Додано: Нед 17 лип, 2022 08:42
Wisznia2021 написав: otg написав: lapay написав:
В Балтії взагалі геноцид російсьеомовних, порівняно з нами. Перефразовуючи армійське прислів'я: Куди ватана не цілуй - кругом срака. Якось так.
Нащо Ви розказуєте того що не знаєте. Я жив в Талліні, багато друзів там осталося. Ситуацію там я знаю в рази ліпше чим Вам намалювалось.
В Прибалтике, как и во всех/ большинстве стран, при получении гражданства надо сдать экзамен по государственному языку и истории государства. И это правильно. Не знаю, как в Украине. Так многие руцкие, которые в Прибалтике ещё с совка корни пустили принципиально не хотели учить ни то, ни другое. Естественно, не получали гражданство. Наверно, отсюда и вой про притеснения.
Неграждане без проблем живут в Прибалтике. Отличие лишь в том что не могут голосовать.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 08:44
Zebra написав:
Выборы-2019 были ошибкой. Их вообще нельзя было проводить. Кстати в некоторых подконтрольных районах Донецкой и Луганской областях их не проводили.
Знаем знам. Потому что не выиграл порох
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