|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 17 лип, 2022 08:26
vitaliian написав:
давайте сделаем вторым государственным - американский, чтобы Америка нас защитила. Логика примерно такая же. Сегодня он защищает русскоговорящих а завтра кареглазых, будем им глаза выкалывать шоб не защищали?
давно пора стать n+1 штатом и навеки забить на все проблеми.
у нас есть что предложить, ресурса валом , не пески не пустиня и не халифат.
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 5135
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 720 раз.
- Подякували: 512 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 лип, 2022 08:34
swan forever написав:
всё происходящее алогично. Так шо с логикой за русским кораблём.
запрещать русский язык это подстраиваться под хотелки пуйла, вы из примера с глазами этого не поняли. Ему на руку такие запреты, и пропаганде не надо выдумывать поводы зачем же он напал.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 13906
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2050 раз.
- Подякували: 2892 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 лип, 2022 08:42
vitaliian
Вот читаю тебя на валютной ветке, так вроде ж не глупый....
Я о втором госязыке, если шо. К которому, иногда и некоторые, очень плавно подводит пост на предыдущей странице.
-
swan forever
-
-
- Повідомлень: 1111
- З нами з: 27.05.15
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 163 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 лип, 2022 08:42
Wisznia2021 написав: otg написав: lapay написав:
В Балтії взагалі геноцид російсьеомовних, порівняно з нами. Перефразовуючи армійське прислів'я: Куди ватана не цілуй - кругом срака. Якось так.
Нащо Ви розказуєте того що не знаєте. Я жив в Талліні, багато друзів там осталося. Ситуацію там я знаю в рази ліпше чим Вам намалювалось.
В Прибалтике, как и во всех/ большинстве стран, при получении гражданства надо сдать экзамен по государственному языку и истории государства. И это правильно. Не знаю, как в Украине. Так многие руцкие, которые в Прибалтике ещё с совка корни пустили принципиально не хотели учить ни то, ни другое. Естественно, не получали гражданство. Наверно, отсюда и вой про притеснения.
Неграждане без проблем живут в Прибалтике. Отличие лишь в том что не могут голосовать.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 2874
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 лип, 2022 08:44
Zebra написав:
Выборы-2019 были ошибкой. Их вообще нельзя было проводить. Кстати в некоторых подконтрольных районах Донецкой и Луганской областях их не проводили.
Знаем знам. Потому что не выиграл порох
-
otg
-
-
- Повідомлень: 2874
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 лип, 2022 08:46
swan forever написав:vitaliian
Вот читаю тебя на валютной ветке, так вроде ж не глупый....
Я о втором госязыке, если шо. К которому, иногда и некоторые, очень плавно подводит пост на предыдущей странице.
эти вопросы нужно решать без учёта мнения пуйла, вы же предлагаете его учитывать.
swan forever написав:
Второй госязык очень хороший повод защитить руцкагаварящих.
нападают-защищают только за язык? давайте запретим все поводы нас защищать.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 13906
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2050 раз.
- Подякували: 2892 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 лип, 2022 08:55
vitaliian написав: rjkz написав:
Нет "российского" языка.
Или русский язык чи російська мова.
да неувязочка какая то "российского" языка нет а "російська мова" есть. Я не ассоциирую русский язык с рф. Так же как английский с Англией. Слишком большая честь для рф дарить им целый язык.
Чому 78% українців після 24.02.22 стали більше спілкуватися українською мовою? Хіба це не прояв ідентичності? Якби вони зробили так до 2014 (коли загроза лише замаячила на порозі хати), то чи виникли б лнр та днр?
Якщо в Україні у побуті (чи на місцевих форумах) ви спілкуєтесь іншою мовою, ніж українська, то це ззовні означає
, що ви не асоціюєте себе з цією нацією. (Звісно, це не означає, що всім серцем ви не любите Україну. Просто вам зручніше розмовляти кацапською, бо історично так склалося у вашій родині). Чому в рф виникла ідея «захисту» руськомовних? Тому що їх не асоціюють з Українцями, вони для рф «свої».
ПС. Ми бачили відео, як люди палили російські паспорти після 24.02.22. Це інший прояв ідентичності - відмова асоціювати себе з країною-агресоркою, з ганьбою. Ви десь бачили, щоб хтось спалив свій паспорт України?
-
fler
-
-
- Повідомлень: 3062
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1063 раз.
- Подякували: 1211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 лип, 2022 08:56
vitaliian
-
swan forever
-
-
- Повідомлень: 1111
- З нами з: 27.05.15
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 163 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 лип, 2022 08:58
fler написав: vitaliian написав: rjkz написав:
Нет "российского" языка.
Или русский язык чи російська мова.
да неувязочка какая то "российского" языка нет а "російська мова" есть. Я не ассоциирую русский язык с рф. Так же как английский с Англией. Слишком большая честь для рф дарить им целый язык.
Чому 78% українців після 24.02.22 стали більше спілкуватися українською мовою? Хіба це не прояв ідентичності? Якби вони зробили так до 2014 (коли загроза лише замаячила на порозі хати), то чи виникли б лнр та днр?
Якщо в Україні у побуті (чи на місцевих форумах) ви спілкуєтесь іншою мовою, ніж українська, то це ззовні означає
, що ви не асоціюєте себе з цією нацією. (Звісно, це не означає, що всім серцем ви не любите Україну. Просто вам зручніше розмовляти кацапською, бо історично так склалося у вашій родині). Чому в рф виникла ідея «захисту» руськомовних? Тому що їх не асоціюють з Українцями, вони для рф «свої».
ПС. Ми бачили відео, як люди палили російські паспорти після 24.02.22. Це інший прояв ідентичності - відмова асоціювати себе з країною-агресоркою, з ганьбою. Ви десь бачили, щоб хтось спалив свій паспорт України
?
были такие придурки в Крыму.
потом на форумах задавали вопросы - "как восстановить паспорт Украины?"
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 2271
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 348 раз.
- Подякували: 701 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 17 лип, 2022 09:01
fler написав:
Якщо в Україні у побуті (чи на місцевих форумах) ви спілкуєтесь іншою мовою, ніж українська, то це ззовні означає, що ви не асоціюєте себе з цією нацією
мне подстраиваться под мнение каждого человека? мои предки общались на русском когда ни путина ни такого государства как рф ещё в планах не было. Перечеркнуть свою культуру и историю рода, потому что кто то у соседей сошел с ума или меня здесь не большинство? Я не идентифицируя себя ни с кем из тех, кто мной манипулирует.
На неуважении к чужой культуре свою не построишь. Вроде простые истины, хочешь к себе уважения - уважай сам. Языковые споры по сути упираются в "уважения хочу, но сам уважать никого не хочу". Когда такой позиции нет, предмета для спора тоже нет. Тот кто уважает мою культуру не будет просить, или намекать от нее отказаться.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 17 лип, 2022 09:08, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 13906
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2050 раз.
- Подякували: 2892 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1488
|98585
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|457164
|
|
|1
|3282
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|