vitaliian написав:запрещать русский язык это подстраиваться под хотелки пуйла, вы из примера с глазами этого не поняли. Ему на руку такие запреты, и пропаганде не надо выдумывать поводы зачем же он напал.
Навіщо забороняти? Люди мають свідомо відмовлятися від побутового спілкування цією мовою. Має бути розуміння, що мова побуту ідентифікує людину з нацією. Якщо не хочеш, щоб тебе ідентифікували з росіянами - не розмовляй у побуті їхньою державною мовою.
fler написав:Люди мають свідомо відмовлятися від побутового спілкування цією мовою.
Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.
Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.
Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.
Schmit написав:Да при чем тут будущие выборы? Роковой выбор уже сделан в 2019 и по моему мнению привел к нынешним событиям. Многим это трудно осознать, проще винить мифические силы, но не себя. На счет победы, мой прогноз, к сожалению пессимистичен.
Не надо писать глупости. Война была бы в любом случае, превосходящие силы противника были б в любом случае. Нападение на Киев и Юг были бы в любом случае. Про разминирование перешейка глупость уже доказано. На лицо исключительно Ваша любовь к одному из всем известных политиков.
swan forever написав:rjkz Очень удобный и плавный переход, шоб второй госязык в Украине? Я не ошибся? Если не ошибся, то со вторым языком лучше идти за русским кораблем. Второй госязык очень хороший повод защитить руцкагаварящих.
А Вы уверены что он бы не нашел другого повода? Зачем писать глупости?
otg сам ты глупец. не будь наративы защиты русскоязычных и самих ватников, которые обработаны через этот русский, а также ТиВи, то хрен бы полезли они сюда. Русня лезет только туда, где ест пятая колонна, которая в нашем случае представлена Виталинами и подобными.
swan forever написав:otg сам ты глупец. не будь наративы защиты русскоязычных и самих ватников, которые обработаны через этот русский, а также ТиВи, то хрен бы полезли они сюда. Русня лезет только туда, где ест пятая колонна, которая в нашем случае представлена Виталинами и подобными.
Это ты сам себе вбил в голову эту глупость. На самом деле Путену пох-р Кабаева, язык, русскоязычные, Дамбас и пр. бред. Ему нужна Украина дабы вписали его в историю залатыми букавами как собирателя земли русскай, а за одно возродившему мащу дяржавы. Если ты этого не понимаешь, то кто тебе доктор?