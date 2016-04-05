RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16871688168916901691>
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 09:08

  vitaliian написав:запрещать русский язык это подстраиваться под хотелки пуйла, вы из примера с глазами этого не поняли. Ему на руку такие запреты, и пропаганде не надо выдумывать поводы зачем же он напал.


Навіщо забороняти? Люди мають свідомо відмовлятися від побутового спілкування цією мовою. Має бути розуміння, що мова побуту ідентифікує людину з нацією. Якщо не хочеш, щоб тебе ідентифікували з росіянами - не розмовляй у побуті їхньою державною мовою.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3062
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1063 раз.
Подякували: 1211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 09:09

  fler написав:Люди мають свідомо відмовлятися від побутового спілкування цією мовою.


Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається
https://www.president.gov.ua/ua/documen ... i-rozdil-i

законом.
где тут написано
"Люди мають свідомо відмовлятися від побутового спілкування цією мовою"?
как я и говорил ранее, это неуважение к культуре нацменьшинств и к Конституции Украины.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 17 лип, 2022 09:16, всього редагувалось 7 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13906
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2050 раз.
Подякували: 2892 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 09:10

  Schmit написав:Да при чем тут будущие выборы? Роковой выбор уже сделан в 2019 и по моему мнению привел к нынешним событиям. Многим это трудно осознать, проще винить мифические силы, но не себя. На счет победы, мой прогноз, к сожалению пессимистичен.
Не надо писать глупости. Война была бы в любом случае, превосходящие силы противника были б в любом случае. Нападение на Киев и Юг были бы в любом случае. Про разминирование перешейка глупость уже доказано. На лицо исключительно Ваша любовь к одному из всем известных политиков.
otg
 
Повідомлень: 2874
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 09:15

  swan forever написав:rjkz
Очень удобный и плавный переход, шоб второй госязык в Украине?
Я не ошибся?
Если не ошибся, то со вторым языком лучше идти за русским кораблем.
Второй госязык очень хороший повод защитить руцкагаварящих.
А Вы уверены что он бы не нашел другого повода? Зачем писать глупости?
otg
 
Повідомлень: 2874
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 09:17

я так понял, шо Виталина хочет русский вторым госязыком и ни под шо подстраиваться не не намерен. Забавно.
swan forever
 
Повідомлень: 1111
З нами з: 27.05.15
Подякував: 162 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 09:17

  lapay написав:
  otg написав:.........
Не треба агресивно-примусової асиміляції і все буде добре. Ви часом самі своєю тупостю іх відвертаєте від держави.

В Балтії взагалі геноцид російсьеомовних, порівняно з нами. Перефразовуючи армійське прислів'я: Куди ватана не цілуй - кругом срака. Якось так.

Разговаривал с человеком, который недавно был в Риге - русский язык повсеместно без всяких проблем, нормальное отношение к русскоговорящим (в т.ч. гражданам РФ).
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22651
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 09:20

  Goodman написав:давно пора стать n+1 штатом и навеки забить на все проблеми.
у нас есть что предложить, ресурса валом , не пески не пустиня и не халифат.
Где то была в фейсе группа "за присоединение к США"
otg
 
Повідомлень: 2874
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 09:20

otg
сам ты глупец. не будь наративы защиты русскоязычных и самих ватников, которые обработаны через этот русский, а также ТиВи, то хрен бы полезли они сюда.
Русня лезет только туда, где ест пятая колонна, которая в нашем случае представлена Виталинами и подобными.
swan forever
 
Повідомлень: 1111
З нами з: 27.05.15
Подякував: 162 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 09:25

  swan forever написав:я так понял, шо Виталина хочет русский вторым госязыком и ни под шо подстраиваться не не намерен. Забавно.
Забавно что Вы сами пишите на русском, до соплей спорите с vitaliian :)
otg
 
Повідомлень: 2874
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 09:29

  swan forever написав:otg
сам ты глупец. не будь наративы защиты русскоязычных и самих ватников, которые обработаны через этот русский, а также ТиВи, то хрен бы полезли они сюда.
Русня лезет только туда, где ест пятая колонна, которая в нашем случае представлена Виталинами и подобными.
Это ты сам себе вбил в голову эту глупость. На самом деле Путену пох-р Кабаева, язык, русскоязычные, Дамбас и пр. бред. Ему нужна Украина дабы вписали его в историю залатыми букавами как собирателя земли русскай, а за одно возродившему мащу дяржавы. Если ты этого не понимаешь, то кто тебе доктор?
otg
 
Повідомлень: 2874
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 16871688168916901691>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 98585
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 457164
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3282
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron