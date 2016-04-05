RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1688168916901691>
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 09:34

  ЛАД написав:Разговаривал с человеком, который недавно был в Риге - русский язык повсеместно без всяких проблем, нормальное отношение к русскоговорящим (в т.ч. гражданам РФ).
Так сложилось что в Риге, Таллине русскоговорящих всегда было больше. На периферии совсем не так. По этому не нужно судить с поездки что Прибалты любят русских и русскоязычных. Но относятся терпимо.
otg
 
Повідомлень: 2874
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 09:39

Вся беда наша не в языках...
При всех президентах олигархи уничтожали страну.
И пока мы не поменяем олигархический строй на строй в экономике малого и среднего бизнеса, то ні мова, ні цей форум не зможуть покращити економ. держави.
После войны, сразу на второй день прилетят наши "спасители" из за границы и начнут под камеры ТВ раздавать пакеты с продуктами питания, на которых надписи - гуманитарный фонд....Ф,И,О. наших олигархов. И можно сразу увидеть их авто под Каб. Мином или администр. Президента, где начались торги - ПРОЗОРО.((
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5461
З нами з: 13.09.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 606 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 09:41

otg
да, тебе доктор уже не поможет.
Путину пох, но преподносится, как не пох - так доходчиво? Или таки есть надежда на доктора? Тогда сходи.
Піторюю - нема тіла, немає діла.
Нема носіїв-ватаноїдів - намає анонсовоного привіду, одного з декількох.
Зрозуміло?
Ще. В змозі писати ще трьох мовах, але "не в коня корм".
Втрачати час на вату, то марне.
Чем меньше останется "всёравнонапалбы" , тем легче будет потомкам.
swan forever
 
Повідомлень: 1111
З нами з: 27.05.15
Подякував: 162 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 09:46

  otg написав:
  ЛАД написав:Разговаривал с человеком, который недавно был в Риге - русский язык повсеместно без всяких проблем, нормальное отношение к русскоговорящим (в т.ч. гражданам РФ).
Так сложилось что в Риге, Таллине русскоговорящих всегда было больше. На периферии совсем не так. По этому не нужно судить с поездки что Прибалты любят русских и русскоязычных. Но относятся терпимо.

В Латвії ватніків - не меньше 1/3 від всього населення. Навіть серед прибалтів.
Рускіє давно їх не вбивали, тому вони добре відносяться до Московії.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22917
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1455 раз.
Подякували: 2393 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 09:47

  swan forever написав:я так понял, шо Виталина хочет русский вторым госязыком и ни под шо подстраиваться не не намерен. Забавно.
пока где я писал что нужен 2й госязык? лжец. я подстраиваюсь под ст. 10 Конституции Украины .

для низкообразованных вот цитата и ссылка
Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.

Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом.

https://www.president.gov.ua/ua/documen ... i-rozdil-i
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13906
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2050 раз.
Подякували: 2892 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 09:48

  fler написав:
  vitaliian написав:запрещать русский язык это подстраиваться под хотелки пуйла, вы из примера с глазами этого не поняли. Ему на руку такие запреты, и пропаганде не надо выдумывать поводы зачем же он напал.


Навіщо забороняти? Люди мають свідомо відмовлятися від побутового спілкування цією мовою. Має бути розуміння, що мова побуту ідентифікує людину з нацією. Якщо не хочеш, щоб тебе ідентифікували з росіянами - не розмовляй у побуті їхньою державною мовою.

Російська мова повинна бути витіснена з обігу на Україні.
Будь якими методами.

Руській язик = Расія.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22917
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1455 раз.
Подякували: 2393 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 09:51

  swan forever написав:я так понял, шо Виталина хочет русский вторым госязыком и ни под шо подстраиваться не не намерен. Забавно.

Обліківка "Віталіан" страждає легкою формою шизофренії.
Ватнічество правої півкулі.
Не розуміє деякі елементарні речі, як і всі ватнічки.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22917
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1455 раз.
Подякували: 2393 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 09:55

vitaliian
виталина, изначально ты ответил на моё обращение, в котором я говорил о втором языке. И тебя понесло, дурынду.
Наверное мало тебе влетело от русни, раз такой тугодум слепой.
Копирую тот пост, шоб до тебя дошло из-за чего тебя шварнуло -

Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 07:53
[u]rjkz[/u]
Очень удобный и плавный переход, шоб второй госязык в Украине?
Я не ошибся?
Если не ошибся, то со вторым языком лучше идти за русским кораблем.
Второй госязык очень хороший повод защитить руцкагаварящих.

СТРАНИЦА 1687.
проверь и попустись :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
swan forever
 
Повідомлень: 1111
З нами з: 27.05.15
Подякував: 162 раз.
Подякували: 163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 10:03

  Frant написав:
  fler написав:
  vitaliian написав:запрещать русский язык это подстраиваться под хотелки пуйла, вы из примера с глазами этого не поняли. Ему на руку такие запреты, и пропаганде не надо выдумывать поводы зачем же он напал.


Навіщо забороняти? Люди мають свідомо відмовлятися від побутового спілкування цією мовою. Має бути розуміння, що мова побуту ідентифікує людину з нацією. Якщо не хочеш, щоб тебе ідентифікували з росіянами - не розмовляй у побуті їхньою державною мовою.

Російська мова повинна бути витіснена з обігу на Україні.
Будь якими методами.

Руській язик = Расія.
Тоді нас чекая федералізація країни,але краще якщо економічно зп перевалить від 1,5-2т.євриків, тоді проблеми мови відкотяться на 1111 пункт по важливості.
AlexMotel
 
Повідомлень: 338
З нами з: 09.12.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 10:05

Frant ну да
Вспомните 89-90годы и полковника Алксниса
Как бы не Талалаева и Пердыхайоглы его родители были
Чистокровный
барабашов
 
Повідомлень: 2389
З нами з: 16.06.15
Подякував: 228 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1688168916901691>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 98585
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 457164
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3282
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.