Вся беда наша не в языках... При всех президентах олигархи уничтожали страну. И пока мы не поменяем олигархический строй на строй в экономике малого и среднего бизнеса, то ні мова, ні цей форум не зможуть покращити економ. держави. После войны, сразу на второй день прилетят наши "спасители" из за границы и начнут под камеры ТВ раздавать пакеты с продуктами питания, на которых надписи - гуманитарный фонд....Ф,И,О. наших олигархов. И можно сразу увидеть их авто под Каб. Мином или администр. Президента, где начались торги - ПРОЗОРО.((
otg да, тебе доктор уже не поможет. Путину пох, но преподносится, как не пох - так доходчиво? Или таки есть надежда на доктора? Тогда сходи. Піторюю - нема тіла, немає діла. Нема носіїв-ватаноїдів - намає анонсовоного привіду, одного з декількох. Зрозуміло? Ще. В змозі писати ще трьох мовах, але "не в коня корм". Втрачати час на вату, то марне. Чем меньше останется "всёравнонапалбы" , тем легче будет потомкам.
vitaliian написав:запрещать русский язык это подстраиваться под хотелки пуйла, вы из примера с глазами этого не поняли. Ему на руку такие запреты, и пропаганде не надо выдумывать поводы зачем же он напал.
Навіщо забороняти? Люди мають свідомо відмовлятися від побутового спілкування цією мовою. Має бути розуміння, що мова побуту ідентифікує людину з нацією. Якщо не хочеш, щоб тебе ідентифікували з росіянами - не розмовляй у побуті їхньою державною мовою.
Російська мова повинна бути витіснена з обігу на Україні. Будь якими методами.
vitaliian виталина, изначально ты ответил на моё обращение, в котором я говорил о втором языке. И тебя понесло, дурынду. Наверное мало тебе влетело от русни, раз такой тугодум слепой. Копирую тот пост, шоб до тебя дошло из-за чего тебя шварнуло -
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 07:53 [u]rjkz[/u] Очень удобный и плавный переход, шоб второй госязык в Украине? Я не ошибся? Если не ошибся, то со вторым языком лучше идти за русским кораблем. Второй госязык очень хороший повод защитить руцкагаварящих.
vitaliian написав:запрещать русский язык это подстраиваться под хотелки пуйла, вы из примера с глазами этого не поняли. Ему на руку такие запреты, и пропаганде не надо выдумывать поводы зачем же он напал.
Навіщо забороняти? Люди мають свідомо відмовлятися від побутового спілкування цією мовою. Має бути розуміння, що мова побуту ідентифікує людину з нацією. Якщо не хочеш, щоб тебе ідентифікували з росіянами - не розмовляй у побуті їхньою державною мовою.
Російська мова повинна бути витіснена з обігу на Україні. Будь якими методами.
Руській язик = Расія.
Тоді нас чекая федералізація країни,але краще якщо економічно зп перевалить від 1,5-2т.євриків, тоді проблеми мови відкотяться на 1111 пункт по важливості.