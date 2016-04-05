RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1688168916901691
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 10:08

  Игорь Алексеевич написав:Мы ищем русско говорящих, но у нас есть много венгро говорящих в приграничных районах с их паспортами в сундуках. А ведь венгры сегодня нам ставят палки в колёса.
Не вижу патриотизма наших людей со сдачей паспортов Венгрии...((
На востоке много людей разговаривают на русском, но отказываются от паспортов раши, а на западе многие разговаривают на венгерском, румынском и имеют в карманах их паспорта, типа на всякий случай - и вашим и нашим((

Большая ошибка всех 30 лет - это двойное гражданство в Украине (возможно сами россияне этого и хотели). А особенно для чиновников. Сразу вспоминаю историю Семочко или Гогиашвили. Россияне впринципе не должны быть в органах власти. В любых, а особенно в СБУ, МВД и контразведке.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6377
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1034 раз.
Подякували: 1373 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1688168916901691
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: beee, BIGor і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 98585
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 457164
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 3282
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.