Игорь Алексеевич написав:Мы ищем русско говорящих, но у нас есть много венгро говорящих в приграничных районах с их паспортами в сундуках. А ведь венгры сегодня нам ставят палки в колёса.
Не вижу патриотизма наших людей со сдачей паспортов Венгрии...((
На востоке много людей разговаривают на русском, но отказываются от паспортов раши, а на западе многие разговаривают на венгерском, румынском и имеют в карманах их паспорта, типа на всякий случай - и вашим и нашим((
Большая ошибка всех 30 лет - это двойное гражданство в Украине (возможно сами россияне этого и хотели). А особенно для чиновников. Сразу вспоминаю историю Семочко или Гогиашвили. Россияне впринципе не должны быть в органах власти. В любых, а особенно в СБУ, МВД и контразведке.