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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1687168816891690>
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 09:41

otg
да, тебе доктор уже не поможет.
Путину пох, но преподносится, как не пох - так доходчиво? Или таки есть надежда на доктора? Тогда сходи.
Піторюю - нема тіла, немає діла.
Нема носіїв-ватаноїдів - намає анонсовоного привіду, одного з декількох.
Зрозуміло?
Ще. В змозі писати ще трьох мовах, але "не в коня корм".
Втрачати час на вату, то марне.
Чем меньше останется "всёравнонапалбы" , тем легче будет потомкам.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 09:46

  otg написав:
  ЛАД написав:Разговаривал с человеком, который недавно был в Риге - русский язык повсеместно без всяких проблем, нормальное отношение к русскоговорящим (в т.ч. гражданам РФ).
Так сложилось что в Риге, Таллине русскоговорящих всегда было больше. На периферии совсем не так. По этому не нужно судить с поездки что Прибалты любят русских и русскоязычных. Но относятся терпимо.

В Латвії ватніків - не меньше 1/3 від всього населення. Навіть серед прибалтів.
Рускіє давно їх не вбивали, тому вони добре відносяться до Московії.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 09:48

  fler написав:
  vitaliian написав:запрещать русский язык это подстраиваться под хотелки пуйла, вы из примера с глазами этого не поняли. Ему на руку такие запреты, и пропаганде не надо выдумывать поводы зачем же он напал.


Навіщо забороняти? Люди мають свідомо відмовлятися від побутового спілкування цією мовою. Має бути розуміння, що мова побуту ідентифікує людину з нацією. Якщо не хочеш, щоб тебе ідентифікували з росіянами - не розмовляй у побуті їхньою державною мовою.

Російська мова повинна бути витіснена з обігу на Україні.
Будь якими методами.

Руській язик = Расія.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 10:03

  Frant написав:
  fler написав:
  vitaliian написав:запрещать русский язык это подстраиваться под хотелки пуйла, вы из примера с глазами этого не поняли. Ему на руку такие запреты, и пропаганде не надо выдумывать поводы зачем же он напал.


Навіщо забороняти? Люди мають свідомо відмовлятися від побутового спілкування цією мовою. Має бути розуміння, що мова побуту ідентифікує людину з нацією. Якщо не хочеш, щоб тебе ідентифікували з росіянами - не розмовляй у побуті їхньою державною мовою.

Російська мова повинна бути витіснена з обігу на Україні.
Будь якими методами.

Руській язик = Расія.
Тоді нас чекая федералізація країни,але краще якщо економічно зп перевалить від 1,5-2т.євриків, тоді проблеми мови відкотяться на 1111 пункт по важливості.
AlexMotel
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 10:05

Frant ну да
Вспомните 89-90годы и полковника Алксниса
Как бы не Талалаева и Пердыхайоглы его родители были
Чистокровный
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 10:08

  Игорь Алексеевич написав:Мы ищем русско говорящих, но у нас есть много венгро говорящих в приграничных районах с их паспортами в сундуках. А ведь венгры сегодня нам ставят палки в колёса.
Не вижу патриотизма наших людей со сдачей паспортов Венгрии...((
На востоке много людей разговаривают на русском, но отказываются от паспортов раши, а на западе многие разговаривают на венгерском, румынском и имеют в карманах их паспорта, типа на всякий случай - и вашим и нашим((

Большая ошибка всех 30 лет - это двойное гражданство в Украине (возможно сами россияне этого и хотели). А особенно для чиновников. Сразу вспоминаю историю Семочко или Гогиашвили. Россияне впринципе не должны быть в органах власти. В любых, а особенно в СБУ, МВД и контразведке.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 10:29

  swan forever написав:виталина,
1. проблемы в личной жизни? извини не помогу.
2. про уважение и низкую культуру тебя тоже касается (у тебя ни того, ни другого не присутствует).
  swan forever написав:Не стоит о логике, всё происходящее алогично. Так шо с логикой за русским кораблём.
3. с логикой у тебя так же как и с личной жизнью, всё алогично угу.
  swan forever написав:Второй госязык очень хороший повод защитить руцкагаварящих.
4. второго госязыка у нас нет, а путин напал. Повторюсь, у кого то с логикой плоховато, притягиваешь за уши одно к другому.
5. Нужен 2й госязык или не нужен я не обсуждал, это твои личные фантазии. В ст.10 Конституции есть четкий ответ, который я не оспариваю.
6. Включай мозги, прежде чем мне что то писать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 10:48

  otg написав:
  Zebra написав:Выборы-2019 были ошибкой. Их вообще нельзя было проводить. Кстати в некоторых подконтрольных районах Донецкой и Луганской областях их не проводили.
Знаем знам. Потому что не выиграл порох :)

Что толкового наш народ избрал когда либо? Страной должна управлять хунта. Турчинов должен был взять всю полноту власти и единоличным корчным. Именно он продвигал ракетостроение. Рашка бы не напала и жили припеваючи. Нам выбирать нельзя. Только власть переворотов.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 11:00

  vitaliian написав:
  rjkz написав:Есть территория с границей - это страна.
Есть территория с правами и обязанностями - это государство.
моя позиция проще, есть законы, админграницы, президент, парламент, флаг герб. Это государство. А есть культура, у которой нет флага- герба, царя или президента. Древней Греции или Древнего Египта давно не существует на карте, а их культура до сих пор радует ценителей древности и истории. Вгонять культуру (в т.ч. язык) в рамки существующих админграниц или политических режимов - большая глупость от "низшего" образования и непонимания элементарных вещей. Это касается культуры любого народа, не только русскоязычных или англоязычных украинцев.

+1
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 11:04

  fler написав:
  vitaliian написав:запрещать русский язык это подстраиваться под хотелки пуйла, вы из примера с глазами этого не поняли. Ему на руку такие запреты, и пропаганде не надо выдумывать поводы зачем же он напал.


Навіщо забороняти? Люди мають свідомо відмовлятися від побутового спілкування цією мовою. Має бути розуміння, що мова побуту ідентифікує людину з нацією. Якщо не хочеш, щоб тебе ідентифікували з росіянами - не розмовляй у побуті їхньою державною мовою.

Австрийцев никто не отождествляет с Германией.
ЛАД
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  #<1 ... 1687168816891690>
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