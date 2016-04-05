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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1687168816891690
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 11:08

  otg написав:
  ЛАД написав:Разговаривал с человеком, который недавно был в Риге - русский язык повсеместно без всяких проблем, нормальное отношение к русскоговорящим (в т.ч. гражданам РФ).
Так сложилось что в Риге, Таллине русскоговорящих всегда было больше. На периферии совсем не так. По этому не нужно судить с поездки что Прибалты любят русских и русскоязычных. Но относятся терпимо.

О любви я не писал. Нормальное отношение.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 11:10

  ЛАД написав:
  otg написав:
  ЛАД написав:Разговаривал с человеком, который недавно был в Риге - русский язык повсеместно без всяких проблем, нормальное отношение к русскоговорящим (в т.ч. гражданам РФ).
Так сложилось что в Риге, Таллине русскоговорящих всегда было больше. На периферии совсем не так. По этому не нужно судить с поездки что Прибалты любят русских и русскоязычных. Но относятся терпимо.

О любви я не писал. Нормальное отношение.

В Казахстане русских геноцидят. Почему все об этом молчат, в т.ч. и Путин?
Вон Карякин, в своем телеграмм канале "Za спорт", возмучается, что уже толпы кавказцев в Ростове избивают русских. Доколе русских будут притеснять, избивать и насиловать?
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 11:12

  Zebra написав:
  ЛАД написав:
  otg написав:......
Так сложилось что в Риге, Таллине русскоговорящих всегда было больше. На периферии совсем не так. По этому не нужно судить с поездки что Прибалты любят русских и русскоязычных. Но относятся терпимо.

О любви я не писал. Нормальное отношение.

В Казахстане русских геноцидят. Почему все об этом молчат, в т.ч. и Путин?
Вон Карякин, в своем телеграмм канале "Za спорт", возмучается, что уже толпы кавказцев в Ростове избивают русских. Доколе русских будут притеснять?

Вы давно из Казахстана?
Но если Вы правы, то это только доказывает, что причина нападения РФ совсем не "защита русскоязычных".
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 17 лип, 2022 11:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 11:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Украинский язык - основа государственности.
Только Украинский язык запрещали.
Я свой сайт переделал на Украинский язык (ну на английский, а русский оставил, на последнем месте )
Очень много русскоязычных принципиально перешли на Украинский.
Айтишники с востока снимают квартиру. Я думал они львовяне, а оказалось они принципиально перешли на Украинский.

И как бы тут не возмущались, наше время (русскоязычных) уходит.
И это хорошо.
beee
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 11:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

rjkz написав:
  BIGor написав:
  Вкладчик1234 написав:Забыл спросить в сообшении выше: а Вы с какой целью выучили польский и английский? Чтобы удобнее было любить Украину из Польши или Британии?

Польский - был как хобби, англ. - для работы. А как языки относятся к любви к Украине?
Вот знаю худо-бедно "российский" язык - как это влияет?


Нет "российского" языка.
Или русский язык чи російська мова.
Насправді цілком виправдана назва. Взагалі, не забуваймо, що коректніше московська мова, а все що "рус-" - банально поцуплене
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 11:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Вы давно из Казахстана?
Но если Вы правы, то это только доказывает, что причина нападения РФ совсем не "защита русскоязычных".


есть мнение, что скоро на северных болотах все сложнее будет доказывать свою "русскость" и принадлежность к славянам - слишком лицо будет выдавать...
отсюда и сегодняшняя "ситуация"...
Slon_Nosov
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