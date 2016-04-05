ЛАД написав:Разговаривал с человеком, который недавно был в Риге - русский язык повсеместно без всяких проблем, нормальное отношение к русскоговорящим (в т.ч. гражданам РФ).
Так сложилось что в Риге, Таллине русскоговорящих всегда было больше. На периферии совсем не так. По этому не нужно судить с поездки что Прибалты любят русских и русскоязычных. Но относятся терпимо.
О любви я не писал. Нормальное отношение.
В Казахстане русских геноцидят. Почему все об этом молчат, в т.ч. и Путин? Вон Карякин, в своем телеграмм канале "Za спорт", возмучается, что уже толпы кавказцев в Ростове избивают русских. Доколе русских будут притеснять, избивать и насиловать?
otg написав:...... Так сложилось что в Риге, Таллине русскоговорящих всегда было больше. На периферии совсем не так. По этому не нужно судить с поездки что Прибалты любят русских и русскоязычных. Но относятся терпимо.
О любви я не писал. Нормальное отношение.
В Казахстане русских геноцидят. Почему все об этом молчат, в т.ч. и Путин? Вон Карякин, в своем телеграмм канале "Za спорт", возмучается, что уже толпы кавказцев в Ростове избивают русских. Доколе русских будут притеснять?
Вы давно из Казахстана? Но если Вы правы, то это только доказывает, что причина нападения РФ совсем не "защита русскоязычных".
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 17 лип, 2022 11:15, всього редагувалось 1 раз.
Украинский язык - основа государственности. Только Украинский язык запрещали. Я свой сайт переделал на Украинский язык (ну на английский, а русский оставил, на последнем месте ) Очень много русскоязычных принципиально перешли на Украинский. Айтишники с востока снимают квартиру. Я думал они львовяне, а оказалось они принципиально перешли на Украинский.
И как бы тут не возмущались, наше время (русскоязычных) уходит. И это хорошо.
beee написав:И как бы тут не возмущались, наше время (русскоязычных) уходит. И это хорошо.
Не время русскоязычных уходит, а русские уходят с мировой арены. Если 100 лет назад их было 10% населения планеты, то сейчас 1% - русне хоть так, хоть так писец. Скоро тюркские и другие народы полностью заберут у них жен и дочерей, выипут их (в Москве это уже произошло на 100%), и будут уже все там тюрки, а русских на кирпичные заводы.
Востаннє редагувалось Zebra в Нед 17 лип, 2022 12:00, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:Вы давно из Казахстана? Но если Вы правы, то это только доказывает, что причина нападения РФ совсем не "защита русскоязычных".
есть мнение, что скоро на северных болотах все сложнее будет доказывать свою "русскость" и принадлежность к славянам - слишком лицо будет выдавать... отсюда и сегодняшняя "ситуация"...
зачем ходить на болота, русских и так притесняют на кавказе в дагестане и чечне. Другие народности менее суровые и русских пока не трогают, но если эту тему поджечь полетят они из Башкирии, Татарстана, Тывы, Удмуртии и всех остальных "компактных" мест проживания нац.меншинств.
Об исчезновении русских из Чечни говорит не только статистика, но и сами чеченцы: местный житель, узнав, зачем мы приехали, охотно вспоминает, что в детстве во дворе были и русские, и евреи, и армяне, но на вопрос, много ли у него сейчас русских знакомых, не может назвать ни одного.
чеченцы практически никогда не отдают дочерей за людей другой национальности. Чтобы это произошло, должно совпасть несколько условий, объясняет Абдулла: мужчина должен быть рожден в Чечне, быть мусульманином, знать язык и обычаи. "И последнее, очень важное, - ты должен быть почитаем в своём селе".
Ольга и ее муж заметно скучают по временам СССР, на выборах голосуют за КПРФ и уверяют, что эти чувства разделяют и соседи. "Раньше работа была, раньше был клуб, который уже тридцать лет закрыт. Скучная жизнь. В мои годы молодежь была! Встречались - и драка стенка на стенку. И цепи были, и арматура. Мы за территории дрались
у россиян совсем регресс по такому скучать. Но настроения в статье переданы верно. Почти все с кем я когда-то общался, мечтали куда-то переехать.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 17 лип, 2022 12:16, всього редагувалось 5 разів.
beee написав:И как бы тут не возмущались, наше время (русскоязычных) уходит. И это хорошо.
Не время русскоязычных уходит, а русские уходят с мировой арены. Если 100 лет назад их было 10% населения планеты, то сейчас 1% - русне хоть так, хоть так писец. Скоро тюркские и другие народы полностью заберут у них жен и дочерей, выипут их (в Москве это уже произошло на 100%), и будут уже все там тюрки, а русских на кирпичные заводы.
Расскажите лучше про перпективы украинцев У нас наверно население становится всё больше, "качественнее" (с), здоровее, образованнее, богаче? И народ только прибывает в страну, а не наоборот? И женщины не мечтают выйти замуж за иностранца? Скоро украинцы так размножатся и распространятся, что можно будет Землю переименовывать в Украину? И границы закрыли наверно, чтоб украинцы не стали вываливаться через край?