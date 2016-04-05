Додано: Нед 17 лип, 2022 12:22

Вкладчик1234 написав: Zebra написав: beee написав: И как бы тут не возмущались, наше время (русскоязычных) уходит.

И это хорошо. И как бы тут не возмущались, наше время (русскоязычных) уходит.И это хорошо.

Не время русскоязычных уходит, а русские уходят с мировой арены. Если 100 лет назад их было 10% населения планеты, то сейчас 1% - русне хоть так, хоть так писец. Скоро тюркские и другие народы полностью заберут у них жен и дочерей, выипут их (в Москве это уже произошло на 100%), и будут уже все там тюрки, а русских на кирпичные заводы. Не время русскоязычных уходит, а русские уходят с мировой арены. Если 100 лет назад их было 10% населения планеты, то сейчас 1% - русне хоть так, хоть так писец. Скоро тюркские и другие народы полностью заберут у них жен и дочерей, выипут их (в Москве это уже произошло на 100%), и будут уже все там тюрки, а русских на кирпичные заводы.

Расскажите лучше про перпективы украинцев

У нас наверно население становится всё больше, "качественнее" (с), здоровее, образованнее, богаче?

И народ только прибывает в страну, а не наоборот?

И женщины не мечтают выйти замуж за иностранца?

Скоро украинцы так размножатся и распространятся, что можно будет Землю переименовывать в Украину? Расскажите лучше про перпективы украинцевУ нас наверно население становится всё больше, "качественнее" (с), здоровее, образованнее, богаче?И народ только прибывает в страну, а не наоборот?И женщины не мечтают выйти замуж за иностранца?Скоро украинцы так размножатся и распространятся, что можно будет Землю переименовывать в Украину?

Украина и украинцы не нападают на другие страны и народы, не задираются на международной арене - наша хата як то кажуть скраю.Умиляет вот этот русский мир, который по динамике численности не сходится. Если в 1989 году русских в Рашке было 119 млн, то после переписи в 2010 году - 111 млн, спустя 12 лет при такой динамике их будет уже чуть больше 100 млн, еще несколько лет и цифра упадет ниже 100 млн. В современном мире это уже не империя будет, а недобиток. 45 млн других национальностей, которых в трудоспособном возрасте количественно будут равняться количеству таких же трудоспособных русских (в виду того, что активней размножались), поэтому на одного русского будет 1 кавказец или другой тюркский брат и будут они месить этот биомусор с утроенной силой по всем городам. Русские скоро будут бояться на улицу выходить, кавказцы и другие тюркские братья не любят их, могут больно сделать, на бутылочку любят садить...