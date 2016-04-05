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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 17 лип, 2022 12:12
Вкладчик1234 написав: Zebra написав: beee написав:
И как бы тут не возмущались, наше время (русскоязычных) уходит.
И это хорошо.
Не время русскоязычных уходит, а русские уходят с мировой арены. Если 100 лет назад их было 10% населения планеты, то сейчас 1% - русне хоть так, хоть так писец. Скоро тюркские и другие народы полностью заберут у них жен и дочерей, выипут их (в Москве это уже произошло на 100%), и будут уже все там тюрки, а русских на кирпичные заводы.
Расскажите лучше про перпективы украинцев
У нас наверно население становится всё больше, "качественнее" (с), здоровее, образованнее, богаче?
И народ только прибывает в страну, а не наоборот?
И женщины не мечтают выйти замуж за иностранца?
Скоро украинцы так размножатся и распространятся, что можно будет Землю переименовывать в Украину?
+ Может студии "квартал 95" стоит снять об этом кино? Глядишь и сбудется, как с предыдущим фильмом...
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Додано: Нед 17 лип, 2022 12:13
Zebra написав:
Что толкового наш народ избрал когда либо? Страной должна управлять хунта. Турчинов должен был взять всю полноту власти и единоличным корчным. Именно он продвигал ракетостроение. Рашка бы не напала и жили припеваючи. Нам выбирать нельзя. Только власть переворотов.
А Вы уверены что у Вас хватает образования, опыта и мудрости что бы судить как избирал народ? Вы такой же народ, неумный народ.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 12:19
Игорь Алексеевич написав:
Вся беда наша не в языках...
При всех президентах олигархи уничтожали страну.
И пока мы не поменяем олигархический строй на строй в экономике малого и среднего бизнеса, то ні мова, ні цей форум не зможуть покращити економ. держави.
После войны, сразу на второй день прилетят наши "спасители" из за границы и начнут под камеры ТВ раздавать пакеты с продуктами питания, на которых надписи - гуманитарный фонд....Ф,И,О. наших олигархов. И можно сразу увидеть их авто под Каб. Мином или администр. Президента, где начались торги - ПРОЗОРО.((
Это не много не в эту ветку, но дело не в этом. Крупный бизнес присутствует во всех нормальных экономиках. Дело в том что там устроены так экономики что из этого крупного бизнеса не вырастают олигархи. (Хотя, например, Охрименко считает что и на Западе они олигархи
) Вы что то слышали о "обществе равных возможностей"? Вот например США построено на этом принципе. Для того что б не было олигархов у нас должно быть "обществе равных возможностей" и тогда Вы не увидите очереди авто олигархов у администрации президента.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 12:20
vitaliian написав:
зачем ходить на болота, русских и так притесняют на кавказе в дагестане и чечне. Другие народности менее суровые и русских пока не трогают, но если эту тему поджечь полетят они из Башкирии, Татарстана, Тывы, Удмуртии и всех остальных "компактных" мест проживания нац.меншинств.
Є тільки одне місце де коїться все це зло - кремль, і ще більший парадокс в тому, що його "зникнення" приведе до ще маштабніших загроз на всій планеті, тому руйнування башні не дуже правильне рішення,правильніше уменшити території впливу орди(в 100 разів)
Татари без ошийника ще більш "кровожерливіші та без башенні"( не дослівно)ніж чистокровний кацап.
Європа вже перепробувала майже всі види співіснування і останні 70 років були більш менш гармонійними, а в московії ще піонєрія в дупі палає, от і маємо сусідку гопницю.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 12:22
Вкладчик1234 написав: Zebra написав: beee написав:
И как бы тут не возмущались, наше время (русскоязычных) уходит.
И это хорошо.
Не время русскоязычных уходит, а русские уходят с мировой арены. Если 100 лет назад их было 10% населения планеты, то сейчас 1% - русне хоть так, хоть так писец. Скоро тюркские и другие народы полностью заберут у них жен и дочерей, выипут их (в Москве это уже произошло на 100%), и будут уже все там тюрки, а русских на кирпичные заводы.
Расскажите лучше про перпективы украинцев
У нас наверно население становится всё больше, "качественнее" (с), здоровее, образованнее, богаче?
И народ только прибывает в страну, а не наоборот?
И женщины не мечтают выйти замуж за иностранца?
Скоро украинцы так размножатся и распространятся, что можно будет Землю переименовывать в Украину?
Украина и украинцы не нападают на другие страны и народы, не задираются на международной арене - наша хата як то кажуть скраю.
Умиляет вот этот русский мир, который по динамике численности не сходится. Если в 1989 году русских в Рашке было 119 млн, то после переписи в 2010 году - 111 млн, спустя 12 лет при такой динамике их будет уже чуть больше 100 млн, еще несколько лет и цифра упадет ниже 100 млн. В современном мире это уже не империя будет, а недобиток. 45 млн других национальностей, которых в трудоспособном возрасте количественно будут равняться количеству таких же трудоспособных русских (в виду того, что активней размножались), поэтому на одного русского будет 1 кавказец или другой тюркский брат и будут они месить этот биомусор с утроенной силой по всем городам. Русские скоро будут бояться на улицу выходить, кавказцы и другие тюркские братья не любят их, могут больно сделать, на бутылочку любят садить...
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Додано: Нед 17 лип, 2022 12:26
Zebra, так какие перспективы украинцев? Или сообщение выше - это и есть ответ на мой вопрос?
"Поки товстий всохне, худий - ...?"
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Нед 17 лип, 2022 12:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 12:30
Zebra написав:
Украина и украинцы не нападают на другие страны и народы, не задираются на международной арене - наша хата як то кажуть скраю.
Умиляет вот этот русский мир, который по динамике численности не сходится. Если в 1989 году русских в Рашке было 119 млн, то после переписи в 2010 году - 111 млн, спустя 12 лет при такой динамике их будет уже чуть больше 100 млн, еще несколько лет и цифра упадет ниже 100 млн. В современном мире это уже не империя будет, а недобиток. 45 млн других национальностей, которых в трудоспособном возрасте количественно будут равняться количеству таких же трудоспособных русских (в виду того, что активней размножались), поэтому на одного русского будет 1 кавказец или другой тюркский брат и будут они месить этот биомусор с утроенной силой по всем городам. Русские скоро будут бояться на улицу выходить, кавказцы и другие тюркские братья не любят их, могут больно сделать, на бутылочку любят садить...
Були походи на посполитів та турків,були.
А з демографією десь так і є, якщо ізотопи не накриють пів планети.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 12:33
ЛАД написав:
О любви
я не писал. Нормальное
отношение.
Нормальное вопрос относительный. Например спросив что то у эстонца по русски Вас могут отругать kurat raisk. Относятся терпимо, но... При чем и при совдепе было тоже. Например в магазине нигде не было слышно "ласковый май". Везде звучала западная музыка. Это Украина была ассимилирована в империю. Они и тогда были частью западного мира. В общем Прибалтика вопрос интересный. Это здесь местные знатоки готовы лепить штампы, при чем, на то где полные профаны.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 12:38
Вкладчик1234 написав:Zebra,
так какие перспективы украинцев? Или сообщение выше - это и есть ответ на мой вопрос?
"Поки товстий всохне, худий - ...?"
Какие перспективы у Монголии? Все тоже самое.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 12:39
Вкладчик1234 написав:Zebra,
так какие перспективы украинцев? Или сообщение выше - это и есть ответ на мой вопрос?
"Поки товстий всохне, худий - ...?"
Як самі українці порішать так і буде,будемо дивитись по сторонам так і будемо встороні. Це перша історична війна де офіціно буде записано УКРАЇНА,тому формування тільки починається.
Перемога надасть більше доленосних відповідей, поразка - відповідь вже зрозуміла...
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