Вкладчик1234 написав:
Скоро украинцы так размножатся и распространятся, что можно будет Землю переименовывать в Украину?
__________________Українців______________________
_____________У світі ______на території сьогоднішньої України
1719 р. — 5952 тис._________1719 р. — 4912 тис.
1795 р. — 10683 тис._________1795 р. — 8695 тис.
1858 р. — 15971 тис._________1858 р. — 12729 тис.
1897/1900 р. — 26369 тис.____1897/1900 р. — 20982 тис.
1910/1917 р. — 35533 тис.____1910/1917 р. — 27051 тис
1926/1931 р. — 37228 тис.____1926/1931 р. — 27568 тис
1939 р. — 35617 тис._________1939 р. — 29607 тис
1959 р. — 38708 тис._________1959 р. — 32158 тис
1979 р. — 44995 тис._________1979 р. — 36496 тис.
1989 р. — 48290 тис._________1989 р. — 37419 тис.
__________________________2001 р. — 37542 тис
2022 р. — 50000 тис._________2022 р. - 35000 тис
з 1719 по 2022 + 9 разів________________+7 разів
Населення світу з 1719 по 2022 + 9 разів
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