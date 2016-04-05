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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1689169016911692
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 12:44

  beee написав:И как бы тут не возмущались, наше время (русскоязычных) уходит.
И это хорошо.
Если Вы для себя приняли такое решение это правильно и хорошо.Но если Вы будете заставлять др делать это против их воли получите обратный результат. Агрессивное навязывание мовы это сродни путинскому навязыванию братских узд братскому народу :) Кстати это говорю Вам я, как украиномовный русскоязычному.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 12:45

  Вкладчик1234 написав:Скоро украинцы так размножатся и распространятся, что можно будет Землю переименовывать в Украину?

__________________Українців______________________
_____________У світі ______на території сьогоднішньої України
1719 р. — 5952 тис._________1719 р. — 4912 тис.
1795 р. — 10683 тис._________1795 р. — 8695 тис.
1858 р. — 15971 тис._________1858 р. — 12729 тис.
1897/1900 р. — 26369 тис.____1897/1900 р. — 20982 тис.
1910/1917 р. — 35533 тис.____1910/1917 р. — 27051 тис
1926/1931 р. — 37228 тис.____1926/1931 р. — 27568 тис
1939 р. — 35617 тис._________1939 р. — 29607 тис
1959 р. — 38708 тис._________1959 р. — 32158 тис
1979 р. — 44995 тис._________1979 р. — 36496 тис.
1989 р. — 48290 тис._________1989 р. — 37419 тис.
__________________________2001 р. — 37542 тис
2022 р. — 50000 тис._________2022 р. - 35000 тис
з 1719 по 2022 + 9 разів________________+7 разів
Населення світу з 1719 по 2022 + 9 разів

Є якісь питання по демографії?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 13:21

  AlexMotel написав:равильніше уменшити території впливу орди(в 100 разів)
надеюсь лидеры G20 договорятся о войне и придумают как покупать нефть у рф по 30$ это автоматически уменьшит их влияние в 10-100 раз. Любая война это прежде всего экономика, а оружие на 2м месте.
vitaliian
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  #<1 ... 1689169016911692
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