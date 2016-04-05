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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1690169116921693>
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 13:28

  otg написав:
  beee написав:И как бы тут не возмущались, наше время (русскоязычных) уходит.
И это хорошо.
Если Вы для себя приняли такое решение это правильно и хорошо.Но если Вы будете заставлять др делать это против их воли получите обратный результат. Агрессивное навязывание мовы это сродни путинскому навязыванию братских узд братскому народу :) Кстати это говорю Вам я, как украиномовный русскоязычному.

Что за мовы? Это российский новояз?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 13:33

  Zebra написав:
  Hotab написав:
  Mirax написав:Йому менше народ свій грабувати треба було, ціни б такому патріоту не було. Пенсія 50 ойро, це що завгодно, але ніяк не патріотизм.

Коли тобі в руки потрапляє країна, в якій вкрадено ВЖЕ Крим та промисловий район Донбасу, в країні війна , а армії майже нема, техніка не працездатна, валюта летить в татарам, то дуже важко зробити ВСЕ: і відбивати агресію, і озброювати армію, і переформатувати економіку, і зарплати з пенсіями підіймати. Але пріорітетні завдання були виконані, війна зупинена далеко від Києва. Армія змінилась. Валюта стабілізувалась.
Іншому президенту країна дісталась геть не така проблемна. Але він не зміг визначити пріорітети вірно, і побудував перед війною дороги, замість виробництва зброї. Тобто один не дав гарних пенсій, але успішно зупинив поширення рашистської чуми, а інший думав про покращення життя, але проморгав війну з голою дупою. В результаті ні покращення життя, ні доріг, і є загроза існуванню країни.

Найгірше те, що 73% ніколи цього не зрозуміють.

Такі навіть не можуть осягнути простий причинно-наслідковий зв'язок між наявністю уряду недолугих блазнів / зрадників та актуалізацією планів нападу.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 14:01

  vitaliian написав:
  AlexMotel написав:равильніше уменшити території впливу орди(в 100 разів)
надеюсь лидеры G20 договорятся о войне и придумают как покупать нефть у рф по 30$ это автоматически уменьшит их влияние в 10-100 раз. Любая война это прежде всего экономика, а оружие на 2м месте.
Я рад за Вас что Вы на столько оптимист. Расскажу Вам как старый схемщик, сделать такое ограничение практически невозможно. Сейчас российскую нефть покупают с дисконтом 36 долл и это уже хорошо.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 14:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Прям почти буквально мордой об любимый асфальт, сторонники Пороха возят "простой нарiд"... :mrgreen:
но любители клоуна всё так же хотят "посмотреть кому-то в глаза", "договориться где-то по середине" и "война продолжается только потому что это выгодно Пороху" (с)

ДБЛ БЛД
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 14:10

  otg написав:Расскажу Вам как старый схемщик, сделать такое ограничение практически невозможно.
если все об этом договорятся, не вижу других препятствий. Думаете китай хочет покупать по 80 вместо 30? Потом будет перепродавать по 120 и проффит ложить в казну компартии. Иран Афганистан и другие не входящие в G20 пусть покупают почем хотят, эти микроскопические объемы ни на что не повлияет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 14:13

  Mirax написав:
  Hotab написав:Експорт зерна заблокований, овочі, фрукти, ягоди Херсонщини і Мелітополя гниють, металургія Маріуполя знищена, нафтопереробні заводи Кременчука і Лисичанська відвалилися, південь країни загарбаний, виходу в Азовське море нема, міста розбомблені, мільйони біженців, безробітних, безхатченків. Ну геть не така проблемна країна дісталася іншому президенту.


Ну бред же!
На дворе 2019-й, Порох уходит, Зе под визг 73% альтернативно одарённого нарiда приходит, визг, чепчики, наклейки +1 на лбу.
Экспорт зерна работает, причём растёт с рекордами каждый год, фрукты, ягоды Херсонщины и Мелитополя тоже плодятся и легко попадают на стол украинца, металлургия Мариуполя крутится, нефтепереработка в Кременчуге и Лисичанске работает, проблем с топливом нет, Юг Украины защищён, блокируем военной русне днепровскую воду в Крым, выход в Азовье с проблемами, но цивильные грузы идут, города целы, инфраструктура работает, беженцев с этих регионов нет. Те кто хотел переехать с Донбасса, уже как-то освоились, безработные-бомжики - как и при других президентах.
Ну а потом пришёл найвелычниший и все остальные "заслуги" это уже после 2019-го... так что, перефразируя классика - ЖРИ.ТЕ!
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 14:18

  vitaliian написав:
  otg написав:Расскажу Вам как старый схемщик, сделать такое ограничение практически невозможно.
если все договорятся не вижу препятствий. Думаете китай хочет покупать по 80 вместо 30? Потом будет перепродавать по 120 и проффит ложить в казну компартии.
Вы далеки до схем и рынка. Договориться всем не реально. Китай хочет покупать по 5, но будет покупать по той цене что рынок нарисует. Что касаемо профита опять же не то. Китай страна с рыночной экономикой. Компартия не лезет в бизнес.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 14:18

  ЛАД написав:Разговаривал с человеком, который недавно был в Риге - русский язык повсеместно без всяких проблем, нормальное отношение к русскоговорящим (в т.ч. гражданам РФ).


ХЗ что он имел ввиду под повсеместно. сотрудник на НГ ездил в балтийские страны так сказал что русский понимают только те кто постарше. молодежь просто не понимает что ты говоришь и приходилось переходить на ломанный английский.
так что понятие повсеместно сильно зависит от того с кем общаешься.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 14:20

  Schmit написав:
  Wisznia2021 написав:
  Schmit написав:Роботи з української ракетної програми були зупинені в травні 2019 р.. За рішенням одного "геніального стратеґега".

І під оплески 73%.

Schmit
Плять, за*бал - впечатление, что войну уже выграли и завтра выборы президента и твой протеже имеет шансы. Хватит ныть здесь с утра до вечера. Чем конкретно вы помог государству Украина?
Чтоб он смог баллотироваться на этот пост- сначала надо выиграть войну, а своим нытьем вы не помогаешь, а только ухудшаешь ситуацию. Замолчи до конца войны, как минимум. Без победы- выборов не будет и должности не будет. Никакой.

Да при чем тут будущие выборы? Роковой выбор уже сделан в 2019 и по моему мнению привел к нынешним событиям. Многим это трудно осознать, проще винить мифические силы, но не себя. На счет победы, мой прогноз, к сожалению пессимистичен.
[/quote]
О, так вы тут не зраду разгоняете, не рекламой занимаетесь, не врагу подмахиваете, а просто "плачитесь в жилетку"? Тем более, непонятно: надо думать , как " соломку подстелить", а вы вместо этого " какашки на вентилятор. Лучше думайте как спастись, когда наступит то, что вы себе напланировали.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 14:22

  otg написав:далеки до схем и рынка. Договориться всем не реально. Китай хочет покупать по 5, но будет покупать по той цене что рынок нарисует. Что касаемо профита опять же не то. Китай страна с рыночно
Покупатель это тоже рынок (если что) и он заинтересован купить дешевле а не дороже. Мотивацию отказа покупать дешевле в пользу более высокой цены я себе не представляю. Разве что откаты/ коррупция. Или дефицит сырья, когда нефть нужна рынку по любой цене, тут слегка не до санкций.

Запад решает нелинейную и нетривиальную задачу ограничить, а затем снизить до минимума поступления в российский бюджет нефтегазовых доходов, одновременно с этим удерживая рынок и нефти, и газа в состоянии, которое еще как-то, но поддается контролю.

Банальное эмбарго здесь, конечно, не сработает. Правда, в скобках можно отметить, что существуют возможные варианты, при которых эмбарго все-таки может быть наложено, причем это произойдет не в плановом, а в стихийном порядке. Это станет возможно, если произойдет какая-то из ряда вон выходящая ситуация: массовая гибель гражданского населения на территории Украины или применение ядерного оружия (что опять-таки помимо шока от его применения неизбежно выльется в массовую гибель людей). Тогда включатся эмоциональные механизмы, и ни один политик не рискнет даже пытаться заводить разговор на тему каких-то попыток умиротворения Кремля. Но этот сюжет нужно оставить за скобками — не потому, что он невозможен, а потому, что в таком случае задача будет решаться совсем иначе, и не сказать, что это сильно обрадует тот же Запад.

Озвучены два механизма, с помощью которых можно достичь решения поставленной задачи. Первый — очевидный. Найти где-то три, а лучше четыре миллиона баррелей нефти в день. С газом всё менее очевидно, особенно для Европы (европейцы могут в пол кланяться Шрёдеру и Меркель, воткнувших газовую иглу Кремля в европейскую вену). Газ — это серьезно и очень проблематично. Случись нынешний кризис года примерно на два позже, всё было бы куда как проще. Но что произошло, то произошло.

Найти 3-4 млн баррелей нефти просто так нельзя. Суммарные возможности крупнейших производителей позволяют, но у каждого есть свои проблемы и нюансы. Венесуэльская мафия, взяв нефтяную отрасль под себя, угробила ее надежнее, чем бомбардировки. Одно дело — стричь купоны и получать откат, другое — пытаться рулить тем, чего не понимаешь. В Ливии — война. Иран — под санкциями и с ним вообще трудно. Кроме того, нефтяная отрасль Ирана сильно деградировала за время санкций и блокад, а потому резерва по мощностям у нее тоже очень мало. Саудовская Аравия может дать сразу миллион, и чуть погодя — еще один. Может, даже полтора. Но это предел, причем «на грани». В общем, чтобы по щелчку пальцев найти искомый объем нефти — увы.

Поэтому предложен второй механизм. Предложен довольно умно, так как позволяет решить сначала одну, а затем и вторую задачу: ограничить доход российского бюджета и включить механизмы быстрого добавления на рынок дополнительных объемов нефти. Дело тут вот в чем.

Если (а похоже, что уже не «если», а «когда») удастся договориться с крупнейшими покупателями об ограничениях и предельной цене нефти российского происхождения (причем не стоит даже сомневаться, что будут учтены и попытки разбавлять российскую нефть другой, чтобы «проскочить» ограничения), это однозначно уронит ее стоимость на всех остальных рынках. Собственно, уже сейчас дисконт на российскую нефть буквально зашкаливает, однако цель — снизить цену на нее еще в полтора раза минимум.

Две цены на одном рынке — нонсенс, а потому мировые цены тоже поползут вниз, производители начнут терять доход. Сделка ОПЕК плюс, понятно, в таких условиях утратит свой смысл, и производители начнут запускать замороженные мощности, наращивая добычу и «добирая» то, что они недополучат ценой, объемами. Обе задачи — снижение доходов российского бюджета и появление дополнительных объемов на рынке — начнут выполняться. Не сразу и не быстро, но определенный смысл в таких расчетах, конечно, есть.

Вот что будет предложено по поводу газа — тут пока всё очень неясно. Просто в силу того, что это крайне специфический энергоресурс, да и рынок газа еще сам по себе гораздо менее устойчив, чем нефтяной. Основная интрига, судя по всему, будет здесь.

https://t.me/anatoly_nesmiyan/3756
vitaliian
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