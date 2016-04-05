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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1690169116921693
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 14:29

  Zebra написав:
  ЛАД написав:
  otg написав:Так сложилось что в Риге, Таллине русскоговорящих всегда было больше. На периферии совсем не так. По этому не нужно судить с поездки что Прибалты любят русских и русскоязычных. Но относятся терпимо.

О любви я не писал. Нормальное отношение.

В Казахстане русских геноцидят. Почему все об этом молчат, в т.ч. и Путин?
Вон Карякин, в своем телеграмм канале "Za спорт", возмучается, что уже толпы кавказцев в Ростове избивают русских. Доколе русских будут притеснять, избивать и насиловать?

Что- то про Казахстан не верится совсем. Во всяком случае,- они могут ответить тем же- казахов в Питере, наверно, половина населения. И если казахов в Питере не притесняют, то и "геноцид руских в Казахстане" - это как " нацики в Украине". Хутин уже планирует- куда пойдет дальше
Wisznia2021
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 14:31

  vitaliian написав: Покупатель это тоже рынок (если что) и он заинтересован купить дешевле а не дороже. Мотивацию отказа покупать дешевле в пользу более высокой цены я себе не представляю. Разве что откаты/ коррупция.
Я же сказал что у покупателя мотивация покупать практически бесплатно :)Только кто же ему даст? Откаты и коррупция это у нас, не путайте божий дар с яичницей.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 14:36

[quote="5460131:vitaliian"][/quote]
Выглядит логично, но надо понимать, что в отличие от эмбарго такого пока никто в мире не делал. Наверняка вылезут нюансы и сейчас никто даже не предвидит, какие именно
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 14:38

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:

Выглядит логично, но надо понимать, что в отличие от эмбарго такого пока никто в мире не делал. Наверняка вылезут нюансы и сейчас никто даже не предвидит, какие именно

тот редкий случай когда я с вами согласен.
  Wisznia2021 написав:Что- то про Казахстан не верится совсем.
никого там не притесняют казахи мирная сельская нация. Другое дело что русский язык знают далеко не все, только в городах и в основном старшее поколение. Там больше ориентированы на Китай. Дружба с рф скорее формальность, Токаев уже намекнул об этом прямо в лицо.
  otg написав:Только кто же ему даст?
вот у рф появится богатый выбор продавать па 30$ или законсервировать нефтедобычу.

Доля российской нефти в ее мировом потреблении составляет 5%, доля нефтепродуктов из РФ, то есть бензина, авиационного керосина и дизельного топлива - 10%.

https://www.dw.com/ru/chto-budet-esli-e ... a-61932775
vitaliian
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  #<1 ... 1690169116921693
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