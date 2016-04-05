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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1690169116921693
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 14:38

  juristkostya написав:
  vitaliian написав:

Выглядит логично, но надо понимать, что в отличие от эмбарго такого пока никто в мире не делал. Наверняка вылезут нюансы и сейчас никто даже не предвидит, какие именно

тот редкий случай когда я с вами согласен.
  Wisznia2021 написав:Что- то про Казахстан не верится совсем.
никого там не притесняют казахи мирная сельская нация. Другое дело что русский язык знают далеко не все, только в городах и в основном старшее поколение. Там больше ориентированы на Китай. Дружба с рф скорее формальность, Токаев уже намекнул об этом прямо в лицо.
  otg написав:Только кто же ему даст?
вот у рф появится богатый выбор продавать па 30$ или законсервировать нефтедобычу.

Доля российской нефти в ее мировом потреблении составляет 5%, доля нефтепродуктов из РФ, то есть бензина, авиационного керосина и дизельного топлива - 10%.

https://www.dw.com/ru/chto-budet-esli-e ... a-61932775
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 14:57

  mephala написав:
  ЛАД написав:Разговаривал с человеком, который недавно был в Риге - русский язык повсеместно без всяких проблем, нормальное отношение к русскоговорящим (в т.ч. гражданам РФ).


ХЗ что он имел ввиду под повсеместно. сотрудник на НГ ездил в балтийские страны так сказал что русский понимают только те кто постарше. молодежь просто не понимает что ты говоришь и приходилось переходить на ломанный английский.
так что понятие повсеместно сильно зависит от того с кем общаешься.

:lol: в сша тоже все русский понимают...только на брайтон бич :lol:
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 15:50

тем временем - https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-15/eu-stalls-on-ukraine-aid-as-fears-spike-of-gas-crisis-at-home
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 15:53

когда весной бодро рапортовали за аресты имущества москалей, то вспомнилось начало90-х и "золото гетьмана Полуботко" :mrgreen:

навеяло, так сказать... https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-14/eu-mulls-lifting-sanctions-on-some-russians-over-legal-concerns
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 16:04

А можно у всех узнать?? более 1600 страниц споров упрёков, оскорблений друг друга и т.д.
Кто то здесь может изменить ход истории...???
А мы смеемся над рашей не замечая себя...(
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 16:10

договорняки розірвані, страсті накаляються


як я писав ще місяць чи два тому, в Капітолію виписалии ZV чорну мітку,
і Спартц її вручила
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 16:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Хватит врать! В наших школах нет военных!" Жители Одессы разоблачили ложь Минобороны РФ

pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 16:23

Игорь Алексеевич
Когда ты появляешься на любой ветке, это значит, что будет срач
Ты как стервятник

Не лей тут лживых слёз
pesikot
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  #<1 ... 1690169116921693
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