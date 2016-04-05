Выглядит логично, но надо понимать, что в отличие от эмбарго такого пока никто в мире не делал. Наверняка вылезут нюансы и сейчас никто даже не предвидит, какие именно
тот редкий случай когда я с вами согласен.
Wisznia2021 написав:Что- то про Казахстан не верится совсем.
никого там не притесняют казахи мирная сельская нация. Другое дело что русский язык знают далеко не все, только в городах и в основном старшее поколение. Там больше ориентированы на Китай. Дружба с рф скорее формальность, Токаев уже намекнул об этом прямо в лицо.
otg написав:Только кто же ему даст?
вот у рф появится богатый выбор продавать па 30$ или законсервировать нефтедобычу.
Доля российской нефти в ее мировом потреблении составляет 5%, доля нефтепродуктов из РФ, то есть бензина, авиационного керосина и дизельного топлива - 10%.
ЛАД написав:Разговаривал с человеком, который недавно был в Риге - русский язык повсеместно без всяких проблем, нормальное отношение к русскоговорящим (в т.ч. гражданам РФ).
ХЗ что он имел ввиду под повсеместно. сотрудник на НГ ездил в балтийские страны так сказал что русский понимают только те кто постарше. молодежь просто не понимает что ты говоришь и приходилось переходить на ломанный английский. так что понятие повсеместно сильно зависит от того с кем общаешься.
в сша тоже все русский понимают...только на брайтон бич