Додано: Нед 17 лип, 2022 16:54

swan forever написав: rjkz

Очень удобный и плавный переход, шоб второй госязык в Украине?

Я не ошибся?

Если не ошибся, то со вторым языком лучше идти за русским кораблем.

Второй госязык очень хороший повод защитить руцкагаварящих. Очень удобный и плавный переход, шоб второй госязык в Украине?Я не ошибся?Если не ошибся, то со вторым языком лучше идти за русским кораблем.Второй госязык очень хороший повод защитить руцкагаварящих.

Ни в коем случае.Ни на секунду.Государственный язык в Украине - Українська Мова!Крапка.Російська - мова міжособистого спілкування по необхідності.рп не має права вважатися державою (государством).рф - это страна-преступник, зэк, который должен быть лишен государственных (гражданских в случае с человеком) прав.Вот с 2014 года я и не считаю рп государством. И меня совершенно не интересует "ЧЁ там у них"Кроме одного.Есть такой советский анекдот:" Каждое утро Абрам покупал газету Правда в ларьке, смотрел на передовицу и потом не читая выбрасывал в мусорник рядом с ларьком.В один день продавщица не выдержала:- Почему вы покупаете и выбрасываете не читая?-Я ищу некролог...-Но некрологи печатают на последней странице, а смотрите только первую.- Тот что я ищу, будет на первой!"Вот и меня интересует только "некролог на передовице".