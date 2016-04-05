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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 17 лип, 2022 16:43
ГОЛОВНА ПРОБЛЕМА РОСІЯН | Історія України від імені Т.Г. Шевченка
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pesikot
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Додано: Нед 17 лип, 2022 16:54
swan forever написав:rjkz
Очень удобный и плавный переход, шоб второй госязык в Украине?
Я не ошибся?
Если не ошибся, то со вторым языком лучше идти за русским кораблем.
Второй госязык очень хороший повод защитить руцкагаварящих.
Ни в коем случае.
Ни на секунду.
Государственный язык в Украине - Українська Мова!
Крапка.
Російська - мова міжособистого спілкування по необхідності.
рп не має права вважатися державою (государством).
рф - это страна-преступник, зэк, который должен быть лишен государственных (гражданских в случае с человеком) прав.
Вот с 2014 года я и не считаю рп государством. И меня совершенно не интересует "ЧЁ там у них"
Кроме одного.
Есть такой советский анекдот:
" Каждое утро Абрам покупал газету Правда в ларьке, смотрел на передовицу и потом не читая выбрасывал в мусорник рядом с ларьком.
В один день продавщица не выдержала:
- Почему вы покупаете и выбрасываете не читая?
-Я ищу некролог...
-Но некрологи печатают на последней странице, а смотрите только первую.
- Тот что я ищу, будет на первой!"
Вот и меня интересует только "некролог на передовице".
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Додано: Нед 17 лип, 2022 17:01
pesikot написав:Игорь Алексеевич
Когда ты появляешься на любой ветке, это значит, что будет срач
Ты как стервятник
Не лей тут лживых слёз
А что ты умное здесь написал???
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Игорь Алексеевич
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Додано: Нед 17 лип, 2022 17:03
swan forever написав:vitaliian
Не стоит о логике, всё происходящее алогично. Так шо с логикой за русским кораблём.
То, что удобно врагу и он может использовать это, недопустимо. лАгичнА?
Идите и колите свои глаза.
Есть вещи, которые неприемлемы в цивилизованном мире.
Зачастую в Украине эмоциональные решения превуалируют над цивилизованными.
Цивилизованные страны не могут такое принимать.
Да, я знаю что вы можете сказать. У самого большое желание некоторые из таких стран послать за руским кораблем. Но и это себе нельзя позволить.
Украина, как государство, пытается вести себя цивилизованно.
Не расстреливает пленных, как рп. Хотя это и было-бы логичным ответом. "Сила действия равна силе противодействия" (И.Ньютон) Но не приемлемым в цивилизованном мире.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 17:13
pesikot написав:
А ты себя к какой половине причисляешь ?
konstantin kirovograd написав:
тут половина самовлюбленных в себя вещателей никому не нужной информации
Игорь Алексеевич написав:
А можно у всех узнать?? более 1600 страниц споров упрёков, оскорблений друг друга и т.д.
Кто то здесь может изменить ход истории...???
А мы смеемся над рашей не замечая себя...(
Но судя по твоему ржачу, во время войны, то именно ты и есть самовлюбленный вещатель никому не нужной информации
сорри за оффтоп, навеяло:
"Да у нас каждый второй - идиот! Вы - первый."
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Додано: Нед 17 лип, 2022 17:13
fler написав: vitaliian написав: rjkz написав:
Нет "российского" языка.
Или русский язык чи російська мова.
да неувязочка какая то "российского" языка нет а "російська мова" есть. Я не ассоциирую русский язык с рф. Так же как английский с Англией. Слишком большая честь для рф дарить им целый язык.
Чому 78% українців після 24.02.22 стали більше спілкуватися українською мовою? Хіба це не прояв ідентичності? Якби вони зробили так до 2014 (коли загроза лише замаячила на порозі хати), то чи виникли б лнр та днр?
Якщо в Україні у побуті (чи на місцевих форумах) ви спілкуєтесь іншою мовою, ніж українська, то це ззовні означає
, що ви не асоціюєте себе з цією нацією. (Звісно, це не означає, що всім серцем ви не любите Україну. Просто вам зручніше розмовляти кацапською, бо історично так склалося у вашій родині). Чому в рф виникла ідея «захисту» руськомовних? Тому що їх не асоціюють з Українцями, вони для рф «свої».
ПС. Ми бачили відео, як люди палили російські паспорти після 24.02.22. Це інший прояв ідентичності - відмова асоціювати себе з країною-агресоркою, з ганьбою. Ви десь бачили, щоб хтось спалив свій паспорт України?
Про то, чтобы сожгли паспорт Украины - не знаю.
Я раньше писал про 2 семьи граждан рф, одна из которых отказалась от гражданства рф и получили гражданство Украины, но разговаривают на русском.
Уже пригнали 2 внедорожника и отправили на ноль. Один сейчас вернулся и они его ремонтируют, потом отправят обратно. Но говорят на русском. Место рождения - Тюменская область.
Вторые из Ростова. на момент 2014 жили в Донецке. Но уехали не в Ростов, а Киев.
Дочка растет гражданкой Украины. нЕ знаю или они свое гражданство сменили.
Ходят в выщиванках, когда отправили своим родителям фото семьи в вышиванках - те от них отказались "Вы - бандеровцы". Но разговаривают на русском.
Что с этим делать?
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Додано: Нед 17 лип, 2022 17:20
fler написав:
Ви десь бачили, щоб хтось спалив свій паспорт України?
а шо по вашему сделали с паспортом жители крыма после анескии? надежно спрятали может на всякий случай? мне прямым текстом так и сказали что случилось с паспортом полагаю случай не единичный...
вообще все укр доки выданные там в данный момент вроде как недействительны, незнаю как правильно сформулировать. если вдруг гдето всплывет такой паспорт в банке на него карту не откроют, отправят переоформлять на кошерную id карту
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Додано: Нед 17 лип, 2022 17:22
rjkz написав:
превуалируют
??????
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Додано: Нед 17 лип, 2022 17:25
Игорь Алексеевич написав:
Вся беда наша не в языках...
При всех президентах олигархи уничтожали страну.
И пока мы не поменяем олигархический строй на строй в экономике малого и среднего бизнеса, то ні мова, ні цей форум не зможуть покращити економ. держави.
После войны, сразу на второй день прилетят наши "спасители" из за границы и начнут под камеры ТВ раздавать пакеты с продуктами питания, на которых надписи - гуманитарный фонд....Ф,И,О. наших олигархов. И можно сразу увидеть их авто под Каб. Мином или администр. Президента, где начались торги - ПРОЗОРО.((
Да, но судя по всему, людям больше нравится чтобы их, их детей, их страну, их будушее обворовывали за допомогою мови и всенепременно в вишиванке.
Проходить через путь болезненных реформ, слома олигархии, отказаться даже от бытового уровня коррупции - не, не хотим. верните петю. давайте тогда уж и янукофоща. тот под конец правления уже так спивав соловйиною - закачаешься.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 17:25
wtf написав:
а шо по вашему сделали с паспортом жители крыма после анескии? надежно спрятали может на всякий случай?
В подавляющей массе да. Это ж удобно - иметь украинский паспорт. Безвиз, то, сё
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