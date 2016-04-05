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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1692169316941695
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 17:30

  rjkz написав:отказаться даже от бытового уровня коррупции - не, не хотим. верните петю.

Вам уже пару раз намекали, что вы живёте в какой-то параллельной вселенной. Вот и очередной пример. Огромные шаги по искоренению низовой коррупции сделаны именно при ПАПе, я не понимаю, как можно игнорировать очевидное
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 17:33

  juristkostya написав:
  rjkz написав:отказаться даже от бытового уровня коррупции - не, не хотим. верните петю.

Вам уже пару раз намекали, что вы живёте в какой-то параллельной вселенной. Вот и очередной пример. Огромные шаги по искоренению низовой коррупции сделаны именно при ПАПе, я не понимаю, как можно игнорировать очевидное

казочки діда Панаса
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 17:34

  flyman написав:
  juristkostya написав:
  rjkz написав:отказаться даже от бытового уровня коррупции - не, не хотим. верните петю.

Вам уже пару раз намекали, что вы живёте в какой-то параллельной вселенной. Вот и очередной пример. Огромные шаги по искоренению низовой коррупции сделаны именно при ПАПе, я не понимаю, как можно игнорировать очевидное

казочки діда Панаса

Вы просто не владеете предметом. Это, в принципе, нормально (вас таких много), просто не надо выпячивать.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 17:53

  flyman написав:
як я писав ще місяць чи два тому, в Капітолію виписалии ZV чорну мітку,
і Спартц її вручила

Не розумію, чому наш ZV так сильно тримається за єрмаків і татарових? В угоду їм блокує призначення керівників САП, НАБУ... Алже цей конфлікт ставить під загрозу і європейські перспективи, і фінансову допомогу на відновлення, і масовані поставки зброї. Те, що поставляють зараз - мінімум, який дозволяє нам оборонятись, аж ніяк не контрнаступати.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 17:57

  beee написав:Украинский язык - основа государственности.
Только Украинский язык запрещали.
Я свой сайт переделал на Украинский язык (ну на английский, а русский оставил, на последнем месте )
Очень много русскоязычных принципиально перешли на Украинский.
Айтишники с востока снимают квартиру. Я думал они львовяне, а оказалось они принципиально перешли на Украинский.

И как бы тут не возмущались, наше время (русскоязычных) уходит.
И это хорошо.


+1
Пусть уходит.
Посмотрите какая огромная разница между Украиной начала 90-х и сейчас в языковом плане.
Но чем принудительней будет идти вытеснение русского, тем это будет больше иметь весьма реальных последствий. Один из них когда на почве языка пытаются ГРАЖДАН УКРАИНЫ ставить перед выбором - или ты свой или ты враг.
Почему враг? Только потому что я (условно) в БЫТУ разговариваю на русском?
Боец на нуле в форме ЗСУ на русском разговаривает - враг?
Ребята, которые считают всех русскоязычных врагами - вперед! Взяли автоматы и на ноль. А тех, кто там уже воюет - обратно в тыл, на курсы української.
Разве так правильно???
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 17:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Не розумію

судя по валютной ветке они все дружно ждут погашения какихто овдп до конца года чтобы потом зайти в доллар по 29
а дальше прогнозируют отмену фиксации бакса
и может еще оружия пришлют както
wtf
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