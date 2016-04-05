|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 17 лип, 2022 17:30
rjkz написав:
отказаться даже от бытового уровня коррупции - не, не хотим. верните петю.
Вам уже пару раз намекали, что вы живёте в какой-то параллельной вселенной. Вот и очередной пример. Огромные шаги по искоренению низовой коррупции сделаны именно при ПАПе, я не понимаю, как можно игнорировать очевидное
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 4694
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 лип, 2022 17:33
juristkostya написав: rjkz написав:
отказаться даже от бытового уровня коррупции - не, не хотим. верните петю.
Вам уже пару раз намекали, что вы живёте в какой-то параллельной вселенной. Вот и очередной пример. Огромные шаги по искоренению низовой коррупции сделаны именно при ПАПе, я не понимаю, как можно игнорировать очевидное
казочки діда Панаса
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 29182
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1412 раз.
- Подякували: 2509 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 17 лип, 2022 17:34
flyman написав: juristkostya написав: rjkz написав:
отказаться даже от бытового уровня коррупции - не, не хотим. верните петю.
Вам уже пару раз намекали, что вы живёте в какой-то параллельной вселенной. Вот и очередной пример. Огромные шаги по искоренению низовой коррупции сделаны именно при ПАПе, я не понимаю, как можно игнорировать очевидное
казочки діда Панаса
Вы просто не владеете предметом. Это, в принципе, нормально (вас таких много), просто не надо выпячивать.
-
juristkostya
-
-
- Повідомлень: 4694
- З нами з: 08.12.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 лип, 2022 17:53
flyman написав:
як я писав ще місяць чи два тому, в Капітолію виписалии ZV чорну мітку,
і Спартц її вручила
Не розумію, чому наш ZV так сильно тримається за єрмаків і татарових? В угоду їм блокує призначення керівників САП, НАБУ... Алже цей конфлікт ставить під загрозу і європейські перспективи, і фінансову допомогу на відновлення, і масовані поставки зброї. Те, що поставляють зараз - мінімум, який дозволяє нам оборонятись, аж ніяк не контрнаступати.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 3061
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 274 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 17 лип, 2022 17:57
beee написав:
Украинский язык - основа государственности.
Только Украинский язык запрещали.
Я свой сайт переделал на Украинский язык (ну на английский, а русский оставил, на последнем месте )
Очень много русскоязычных принципиально перешли на Украинский.
Айтишники с востока снимают квартиру. Я думал они львовяне, а оказалось они принципиально перешли на Украинский.
И как бы тут не возмущались, наше время (русскоязычных) уходит.
И это хорошо.
+1
Пусть уходит.
Посмотрите какая огромная разница между Украиной начала 90-х и сейчас в языковом плане.
Но чем принудительней будет идти вытеснение русского, тем это будет больше иметь весьма реальных последствий. Один из них когда на почве языка пытаются ГРАЖДАН УКРАИНЫ ставить перед выбором - или ты свой или ты враг.
Почему враг? Только потому что я (условно) в БЫТУ разговариваю на русском?
Боец на нуле в форме ЗСУ на русском разговаривает - враг?
Ребята, которые считают всех русскоязычных врагами - вперед! Взяли автоматы и на ноль. А тех, кто там уже воюет - обратно в тыл, на курсы української.
Разве так правильно???
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 13498
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 7032 раз.
- Подякували: 4087 раз.
-
- Профіль
-
3
3
1
Додано: Нед 17 лип, 2022 17:58
Schmit написав:
Не розумію
судя по валютной ветке они все дружно ждут погашения какихто овдп до конца года чтобы потом зайти в доллар по 29
а дальше прогнозируют отмену фиксации бакса
и может еще оружия пришлют както
-
wtf
-
-
- Повідомлень: 605
- З нами з: 29.11.20
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|98598
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|457211
|
|
|1
|3282
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|