rjkz написав:отказаться даже от бытового уровня коррупции - не, не хотим. верните петю.
Вам уже пару раз намекали, что вы живёте в какой-то параллельной вселенной. Вот и очередной пример. Огромные шаги по искоренению низовой коррупции сделаны именно при ПАПе, я не понимаю, как можно игнорировать очевидное
rjkz написав:отказаться даже от бытового уровня коррупции - не, не хотим. верните петю.
Вам уже пару раз намекали, что вы живёте в какой-то параллельной вселенной. Вот и очередной пример. Огромные шаги по искоренению низовой коррупции сделаны именно при ПАПе, я не понимаю, как можно игнорировать очевидное
rjkz написав:отказаться даже от бытового уровня коррупции - не, не хотим. верните петю.
Вам уже пару раз намекали, что вы живёте в какой-то параллельной вселенной. Вот и очередной пример. Огромные шаги по искоренению низовой коррупции сделаны именно при ПАПе, я не понимаю, как можно игнорировать очевидное
казочки діда Панаса
Вы просто не владеете предметом. Это, в принципе, нормально (вас таких много), просто не надо выпячивать.
flyman написав: як я писав ще місяць чи два тому, в Капітолію виписалии ZV чорну мітку, і Спартц її вручила
Не розумію, чому наш ZV так сильно тримається за єрмаків і татарових? В угоду їм блокує призначення керівників САП, НАБУ... Алже цей конфлікт ставить під загрозу і європейські перспективи, і фінансову допомогу на відновлення, і масовані поставки зброї. Те, що поставляють зараз - мінімум, який дозволяє нам оборонятись, аж ніяк не контрнаступати.
beee написав:Украинский язык - основа государственности. Только Украинский язык запрещали. Я свой сайт переделал на Украинский язык (ну на английский, а русский оставил, на последнем месте ) Очень много русскоязычных принципиально перешли на Украинский. Айтишники с востока снимают квартиру. Я думал они львовяне, а оказалось они принципиально перешли на Украинский.
И как бы тут не возмущались, наше время (русскоязычных) уходит. И это хорошо.
+1 Пусть уходит. Посмотрите какая огромная разница между Украиной начала 90-х и сейчас в языковом плане. Но чем принудительней будет идти вытеснение русского, тем это будет больше иметь весьма реальных последствий. Один из них когда на почве языка пытаются ГРАЖДАН УКРАИНЫ ставить перед выбором - или ты свой или ты враг. Почему враг? Только потому что я (условно) в БЫТУ разговариваю на русском? Боец на нуле в форме ЗСУ на русском разговаривает - враг? Ребята, которые считают всех русскоязычных врагами - вперед! Взяли автоматы и на ноль. А тех, кто там уже воюет - обратно в тыл, на курсы української. Разве так правильно???
otg написав:Так сложилось что в Риге, Таллине русскоговорящих всегда было больше. На периферии совсем не так. По этому не нужно судить с поездки что Прибалты любят русских и русскоязычных. Но относятся терпимо.
В Латвії ватніків - не меньше 1/3 від всього населення. Навіть серед прибалтів. Рускіє давно їх не вбивали, тому вони добре відносяться до Московії.
Це пролетарії, які в 90х втратили роботу на умовних ВЕФах та RRRах
beee написав:Украинский язык - основа государственности. Только Украинский язык запрещали. Я свой сайт переделал на Украинский язык (ну на английский, а русский оставил, на последнем месте ) Очень много русскоязычных принципиально перешли на Украинский. Айтишники с востока снимают квартиру. Я думал они львовяне, а оказалось они принципиально перешли на Украинский.
И как бы тут не возмущались, наше время (русскоязычных) уходит. И это хорошо.
+1 Пусть уходит. Посмотрите какая огромная разница между Украиной начала 90-х и сейчас в языковом плане. Но чем принудительней будет идти вытеснение русского, тем это будет больше иметь весьма реальных последствий. Один из них когда на почве языка пытаются ГРАЖДАН УКРАИНЫ ставить перед выбором - или ты свой или ты враг. Почему враг? Только потому что я (условно) в БЫТУ разговариваю на русском? Боец на нуле в форме ЗСУ на русском разговаривает - враг? Ребята, которые считают всех русскоязычных врагами - вперед! Взяли автоматы и на ноль. А тех, кто там уже воюет - обратно в тыл, на курсы української. Разве так правильно???
Пока я сам себе на эти вопросы ответить не могу. Сложновато. запрещать - наверное плохо
Путін, можливо, наказав російським військам захопити Харків та решту неокупованої Харківської області, незважаючи на вкрай низьку ймовірність успіху, припустили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Про це вони написали у своєму щоденному зведенні 16 липня.
Однією з непрямих ознак того, що Кремль справді доручив повністю окупувати Харківську область, ISW називає спроби російських військ захопити село Дементіївка на півночі області, яке має обмежене значення для захисту території Росії від українських наступальних дій.
Schmit написав:Не розумію, чому наш ZV так сильно тримається за єрмаків і татарових? В угоду їм блокує призначення керівників САП, НАБУ... Алже цей конфлікт ставить під загрозу і європейські перспективи, і фінансову допомогу на відновлення, і масовані поставки зброї. Те, що поставляють зараз - мінімум, який дозволяє нам оборонятись, аж ніяк не контрнаступати.
Відповідь на поверхні Сам ZV хоч і вірить що він лідер на рівні Черчіля, а то й вище, але розуміє що самими відосіками не протягнеш..Тому потрібні ті хто за нього буде приймати рішення Спочатку роботу за нього робив Богдан..але напевно десь відізвався про лідера так як той того вартував - чим втратив крісло На його місце прийшов Єрмак... Тепер щоб вигнати Єрмака..потрібен ще хтось а-ля Богдан/Єрмак...а такого бубочка поки що не знайшов...тому й терпить на шкоду Державі..і собі. ПС Як на мене - то вихід є. Нехай звяжеться з сивочолим Гетьманом , щоб той когось порадив з своїх менеджерів..але з умовою щоб його(ZV) не топили..-виграє як він сам так і Україна.. Але це з області фантастики.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 17 лип, 2022 19:04, всього редагувалось 1 раз.