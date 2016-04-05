Додано: Нед 17 лип, 2022 19:04

konstantin kirovograd написав: mephala написав: ЛАД написав: Разговаривал с человеком, который недавно был в Риге - русский язык повсеместно без всяких проблем, нормальное отношение к русскоговорящим (в т.ч. гражданам РФ). Разговаривал с человеком, который недавно был в Риге - русский язык повсеместно без всяких проблем, нормальное отношение к русскоговорящим (в т.ч. гражданам РФ).



ХЗ что он имел ввиду под повсеместно. сотрудник на НГ ездил в балтийские страны так сказал что русский понимают только те кто постарше. молодежь просто не понимает что ты говоришь и приходилось переходить на ломанный английский.

так что понятие повсеместно сильно зависит от того с кем общаешься. ХЗ что он имел ввиду под повсеместно. сотрудник на НГ ездил в балтийские страны так сказал что русский понимают только те кто постарше. молодежь просто не понимает что ты говоришь и приходилось переходить на ломанный английский.так что понятие повсеместно сильно зависит от того с кем общаешься.

в сша тоже все русский понимают...только на брайтон бич в сша тоже все русский понимают...только на брайтон бич

Вы очень ошибаетесь.Некоторый период времени у некоей части американцев, была мода учить русский.Я встречал американцев, в роду которых ни грамма русских, которые владели русским практически без акцента.Украина украинизируется по нарастающей, то-же относится к другим странам б.СССР. Те, кто переехал из стран б.СССР общаются на русском.Хотя после начала войны украинцы в США начинают переходить на украинский как средство межэтнического общения. Ну типа, я говорю на украинском, хочешь - понимай меня, не хочешь - не понимай. На твой русский, я отвечу по-украински.Некоторые русские начали пытаться учить украинский в знак солидарности с Украиной.И все эти десятки миллионов людей на Брайтоне просто не поместятся.В самом Большом НЙ десятки локаций проживания преимущественно выходцев из стран Б.СССР, по всей стране их сотни. И в мегаполисах и маленьких городках.Так уж сложилось.