konstantin kirovograd написав:mephala написав:
ХЗ что он имел ввиду под повсеместно. сотрудник на НГ ездил в балтийские страны так сказал что русский понимают только те кто постарше. молодежь просто не понимает что ты говоришь и приходилось переходить на ломанный английский.
так что понятие повсеместно сильно зависит от того с кем общаешься.
в сша тоже все русский понимают...только на брайтон бич
Вы очень ошибаетесь.
Некоторый период времени у некоей части американцев, была мода учить русский.
Я встречал американцев, в роду которых ни грамма русских, которые владели русским практически без акцента.
Украина украинизируется по нарастающей, то-же относится к другим странам б.СССР. Те, кто переехал из стран б.СССР общаются на русском.
Хотя после начала войны украинцы в США начинают переходить на украинский как средство межэтнического общения. Ну типа, я говорю на украинском, хочешь - понимай меня, не хочешь - не понимай. На твой русский, я отвечу по-украински.
Некоторые русские начали пытаться учить украинский в знак солидарности с Украиной.
И все эти десятки миллионов людей на Брайтоне просто не поместятся.
В самом Большом НЙ десятки локаций проживания преимущественно выходцев из стран Б.СССР, по всей стране их сотни. И в мегаполисах и маленьких городках.
Так уж сложилось.