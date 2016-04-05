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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1693169416951696
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 19:04

  konstantin kirovograd написав:
  mephala написав:
  ЛАД написав:Разговаривал с человеком, который недавно был в Риге - русский язык повсеместно без всяких проблем, нормальное отношение к русскоговорящим (в т.ч. гражданам РФ).


ХЗ что он имел ввиду под повсеместно. сотрудник на НГ ездил в балтийские страны так сказал что русский понимают только те кто постарше. молодежь просто не понимает что ты говоришь и приходилось переходить на ломанный английский.
так что понятие повсеместно сильно зависит от того с кем общаешься.

:lol: в сша тоже все русский понимают...только на брайтон бич :lol:


Вы очень ошибаетесь.
Некоторый период времени у некоей части американцев, была мода учить русский.
Я встречал американцев, в роду которых ни грамма русских, которые владели русским практически без акцента.
Украина украинизируется по нарастающей, то-же относится к другим странам б.СССР. Те, кто переехал из стран б.СССР общаются на русском.
Хотя после начала войны украинцы в США начинают переходить на украинский как средство межэтнического общения. Ну типа, я говорю на украинском, хочешь - понимай меня, не хочешь - не понимай. На твой русский, я отвечу по-украински.
Некоторые русские начали пытаться учить украинский в знак солидарности с Украиной.
И все эти десятки миллионов людей на Брайтоне просто не поместятся.
В самом Большом НЙ десятки локаций проживания преимущественно выходцев из стран Б.СССР, по всей стране их сотни. И в мегаполисах и маленьких городках.
Так уж сложилось.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 19:06

  Игорь Алексеевич написав:А можно у всех узнать?? более 1600 страниц споров упрёков, оскорблений друг друга и т.д.
Кто то здесь может изменить ход истории...???
А мы смеемся над рашей не замечая себя...(


Мне, честно говоря, нас.рать что там на раше.
Не смешно не грустно. Никак. Вакуум.
Только жду некролог. На первой странице.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 19:06

Віталій Портников :
- Чому Росія вважає українців гіршими та у чому відмінність наших поглядів?
- Що радянського можна лишити, а що забрати?
- Звідки у росіян культ насилля?
- Де пройде кордон центральної Європи?
- чому Сталін розумніший за Путіна?
- формування прото-України
- ідея маленьких культур, як породження імперськості,
- три типи ідентичності українця та чого не можна відняти від української культури, української ідентичності. :
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 19:19

  budivelnik написав:Як на мене - то вихід є.
Нехай звяжеться з сивочолим Гетьманом ,
Але це з області фантастики
я думал себя предложите.
vitaliian
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