Frant написав:В Латвії ватніків - не меньше 1/3 від всього населення. Навіть серед прибалтів.
Рускіє давно їх не вбивали, тому вони добре відносяться до Московії.
Це пролетарії, які в 90х втратили роботу на умовних ВЕФах та RRRах
|
|
|
Додано: Нед 17 лип, 2022 18:10
Це пролетарії, які в 90х втратили роботу на умовних ВЕФах та RRRах
Додано: Нед 17 лип, 2022 18:16
Пока я сам себе на эти вопросы ответить не могу. Сложновато.
запрещать - наверное плохо
Додано: Нед 17 лип, 2022 18:26
Додано: Нед 17 лип, 2022 19:01
Відповідь на поверхні
Сам ZV хоч і вірить що він лідер на рівні Черчіля, а то й вище, але розуміє що самими відосіками не протягнеш..Тому потрібні ті хто за нього буде приймати рішення
Спочатку роботу за нього робив Богдан..але напевно десь відізвався про лідера так як той того вартував - чим втратив крісло
На його місце прийшов Єрмак...
Тепер щоб вигнати Єрмака..потрібен ще хтось а-ля Богдан/Єрмак...а такого бубочка поки що не знайшов...тому й терпить на шкоду Державі..і собі.
ПС
Як на мене - то вихід є.
Нехай звяжеться з сивочолим Гетьманом , щоб той когось порадив з своїх менеджерів..але з умовою щоб його(ZV) не топили..-виграє як він сам так і Україна..
Але це з області фантастики.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 17 лип, 2022 19:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 17 лип, 2022 19:04
Вы очень ошибаетесь.
Некоторый период времени у некоей части американцев, была мода учить русский.
Я встречал американцев, в роду которых ни грамма русских, которые владели русским практически без акцента.
Украина украинизируется по нарастающей, то-же относится к другим странам б.СССР. Те, кто переехал из стран б.СССР общаются на русском.
Хотя после начала войны украинцы в США начинают переходить на украинский как средство межэтнического общения. Ну типа, я говорю на украинском, хочешь - понимай меня, не хочешь - не понимай. На твой русский, я отвечу по-украински.
Некоторые русские начали пытаться учить украинский в знак солидарности с Украиной.
И все эти десятки миллионов людей на Брайтоне просто не поместятся.
В самом Большом НЙ десятки локаций проживания преимущественно выходцев из стран Б.СССР, по всей стране их сотни. И в мегаполисах и маленьких городках.
Так уж сложилось.
Додано: Нед 17 лип, 2022 19:06
Мне, честно говоря, нас.рать что там на раше.
Не смешно не грустно. Никак. Вакуум.
Только жду некролог. На первой странице.
Додано: Нед 17 лип, 2022 19:06
Віталій Портников :
- Чому Росія вважає українців гіршими та у чому відмінність наших поглядів?
- Що радянського можна лишити, а що забрати?
- Звідки у росіян культ насилля?
- Де пройде кордон центральної Європи?
- чому Сталін розумніший за Путіна?
- формування прото-України
- ідея маленьких культур, як породження імперськості,
- три типи ідентичності українця та чого не можна відняти від української культури, української ідентичності. :
Додано: Нед 17 лип, 2022 19:19
Додано: Нед 17 лип, 2022 19:33
Ви вмієтет читати те що пишуть інші?
1 Я не Порошенко , а тому запропонувати себе не можу
2 Порошенко - може мене запропонувати , якщо вирішить що це найкраща кандидатура
3 Спробуйте своїм куцим умішком дійти...
а - найлегше програти коли нація поділена на прихильників тези
-все саме зробиться і
-ніхто крім нас
б - Порошенка прибрали виборці ..які вважали що він приведе до війни.
Війна прийшла - то може варто погодитись що АрМоВіра - це була єдино вірна стратегія і віддати важілі керування?
4 Як не дивно це прозвучить..але я був би кращим керівником офісу ніж Єрмак..
при мені
Арестовучу не треба було б питання зрадив Єрмак чи ні привязувати штучно до тези Продав Єрмак зброю..а раз не продав - значить не зрадив..
Гетьманцеву брехати з трибуни ВР про те що відмова від мита на авто привела до втрат бюджету на 20 млрд , а введення мит на авто приведе до надходжень бюджету на 20 млрд...
Баканову не вдасться пояснити як три вищих посадовця СБУ в Херсоні, які прийшли в СБУ коли він почав керувати - стали зрадниками..а він ні при чому.
і таких прикладів було б точно море
Додано: Нед 17 лип, 2022 19:36
Низовая коррупция?
А что это? как это влияет на развитие государствА?
Давайте я вам намекну как при пете боролись с НИЗОВОЙ коррупцией на конкретном случае.
В структуре ПФУ (Пенсионный фонд) есть низовые структуры, в тч отделы доходов.
Они работают с отчетностью предприятий по начислению отчислений (тавтология) в ПФУ. Сидят инспекторы, чья работа - принять отчет, ввести данные в систему, просмотреть на пример правильности заполненния. Раньше бухгалтера тратили целый день на сдачу отчетов - очереди. Инспекторов не хватало, зарплаты нищенские.
И вместо с 9 до 5 принимали эти инспектора порой и до 9 вечера. Переработку им никто естественно не оплачивал.
По какой-то пешерной традиции, бухгалтеры с отчетами тащили шоколадки, коробки конфет, дешевое игристое вино.
И вот, сидит такой/такая инспектор не поднимая головы, несут отчеты, только думает как поскорей это все принять и домой пойти. Пытаются всунуть кулек с конфетами и бутылкой (это уже сейчас конкретный пример), она говорит - "заберите, не морочьте голову. Следующий!!" Заходит следующий, она работает с ним. И тут вваливаются борцуны с коррупцией "Это ваш пакет?" -"Нет" - "Вы затримани". Работа остановлена, очередь в шоке (не в срок сданный отчет - щтраф). Инспектора уводят, с пакета снимают отпечатки. 2 недели ей мордовали жизнь. Потом отстали - на пакете ее отпечатков не оказалось, она к нему не притронулась. 2017 год. Борьба с коррупцией.
Но дело свинарчуков - это не коррупция. Нет. Как МИБ взял гривневый рефинанс от гонтаревой под 1% годовых и взял ОВГЗ под 17% - это не коррупция. Может мародерство? Я читал е-декларацию пороха. Ту, самую первую. Не, коррупцией там не пахнет. Нет предприятий на расии, структура предприятий совсем не наводит на мысли о минимизации налогообложения.
Да просто няшка.
Так вот страну разваливает не низовая коррупция в виде шоколадки инспектору, который в любом случае примет отчет и не коробка конфет врачу, когда она уже уходит (потому что понимаешь, что фактически человек работает забесплатно).
Да, может я живу в другой вселенной. На самом деле так оно и есть. Но иногда издалека видно больше, чем изнутри. Даже то, что вместо олигарха Президентом стал случайный (намеренно применил это слово, подразумевая любого другого на месте Зе) человек - это очень правильно для государства.
Чтобы понять почему, почитайте книгу "Почему одни страны богатые, а другие бедные".
Зараз переглядають цей форум: AlexMotel, juristkostya, liliya_logical і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|