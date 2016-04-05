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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 16931694169516961697 ... 1700>
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 18:10

  Frant написав:
  otg написав:Так сложилось что в Риге, Таллине русскоговорящих всегда было больше. На периферии совсем не так. По этому не нужно судить с поездки что Прибалты любят русских и русскоязычных. Но относятся терпимо.
В Латвії ватніків - не меньше 1/3 від всього населення. Навіть серед прибалтів.
Рускіє давно їх не вбивали, тому вони добре відносяться до Московії.

Це пролетарії, які в 90х втратили роботу на умовних ВЕФах та RRRах
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 18:16

  rjkz написав:
  beee написав:Украинский язык - основа государственности.
Только Украинский язык запрещали.
Я свой сайт переделал на Украинский язык (ну на английский, а русский оставил, на последнем месте )
Очень много русскоязычных принципиально перешли на Украинский.
Айтишники с востока снимают квартиру. Я думал они львовяне, а оказалось они принципиально перешли на Украинский.

И как бы тут не возмущались, наше время (русскоязычных) уходит.
И это хорошо.


+1
Пусть уходит.
Посмотрите какая огромная разница между Украиной начала 90-х и сейчас в языковом плане.
Но чем принудительней будет идти вытеснение русского, тем это будет больше иметь весьма реальных последствий. Один из них когда на почве языка пытаются ГРАЖДАН УКРАИНЫ ставить перед выбором - или ты свой или ты враг.
Почему враг? Только потому что я (условно) в БЫТУ разговариваю на русском?
Боец на нуле в форме ЗСУ на русском разговаривает - враг?
Ребята, которые считают всех русскоязычных врагами - вперед! Взяли автоматы и на ноль. А тех, кто там уже воюет - обратно в тыл, на курсы української.
Разве так правильно???

Пока я сам себе на эти вопросы ответить не могу. Сложновато.
запрещать - наверное плохо
beee
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 18:26

Путін, можливо, наказав російським військам захопити Харків та решту неокупованої Харківської області, незважаючи на вкрай низьку ймовірність успіху, припустили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Про це вони написали у своєму щоденному зведенні 16 липня.

Однією з непрямих ознак того, що Кремль справді доручив повністю окупувати Харківську область, ISW називає спроби російських військ захопити село Дементіївка на півночі області, яке має обмежене значення для захисту території Росії від українських наступальних дій.

https://zn.ua/ukr/UKRAINE/isw-rosijski- ... njami.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 19:01

  Schmit написав:Не розумію, чому наш ZV так сильно тримається за єрмаків і татарових? В угоду їм блокує призначення керівників САП, НАБУ... Алже цей конфлікт ставить під загрозу і європейські перспективи, і фінансову допомогу на відновлення, і масовані поставки зброї. Те, що поставляють зараз - мінімум, який дозволяє нам оборонятись, аж ніяк не контрнаступати.
Відповідь на поверхні
Сам ZV хоч і вірить що він лідер на рівні Черчіля, а то й вище, але розуміє що самими відосіками не протягнеш..Тому потрібні ті хто за нього буде приймати рішення
Спочатку роботу за нього робив Богдан..але напевно десь відізвався про лідера так як той того вартував - чим втратив крісло
На його місце прийшов Єрмак...
Тепер щоб вигнати Єрмака..потрібен ще хтось а-ля Богдан/Єрмак...а такого бубочка поки що не знайшов...тому й терпить на шкоду Державі..і собі.
ПС
Як на мене - то вихід є.
Нехай звяжеться з сивочолим Гетьманом , щоб той когось порадив з своїх менеджерів..але з умовою щоб його(ZV) не топили..-виграє як він сам так і Україна..
Але це з області фантастики.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 17 лип, 2022 19:04, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 19:04

  konstantin kirovograd написав:
  mephala написав:
  ЛАД написав:Разговаривал с человеком, который недавно был в Риге - русский язык повсеместно без всяких проблем, нормальное отношение к русскоговорящим (в т.ч. гражданам РФ).


ХЗ что он имел ввиду под повсеместно. сотрудник на НГ ездил в балтийские страны так сказал что русский понимают только те кто постарше. молодежь просто не понимает что ты говоришь и приходилось переходить на ломанный английский.
так что понятие повсеместно сильно зависит от того с кем общаешься.

:lol: в сша тоже все русский понимают...только на брайтон бич :lol:


Вы очень ошибаетесь.
Некоторый период времени у некоей части американцев, была мода учить русский.
Я встречал американцев, в роду которых ни грамма русских, которые владели русским практически без акцента.
Украина украинизируется по нарастающей, то-же относится к другим странам б.СССР. Те, кто переехал из стран б.СССР общаются на русском.
Хотя после начала войны украинцы в США начинают переходить на украинский как средство межэтнического общения. Ну типа, я говорю на украинском, хочешь - понимай меня, не хочешь - не понимай. На твой русский, я отвечу по-украински.
Некоторые русские начали пытаться учить украинский в знак солидарности с Украиной.
И все эти десятки миллионов людей на Брайтоне просто не поместятся.
В самом Большом НЙ десятки локаций проживания преимущественно выходцев из стран Б.СССР, по всей стране их сотни. И в мегаполисах и маленьких городках.
Так уж сложилось.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 19:06

  Игорь Алексеевич написав:А можно у всех узнать?? более 1600 страниц споров упрёков, оскорблений друг друга и т.д.
Кто то здесь может изменить ход истории...???
А мы смеемся над рашей не замечая себя...(


Мне, честно говоря, нас.рать что там на раше.
Не смешно не грустно. Никак. Вакуум.
Только жду некролог. На первой странице.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 19:06

Віталій Портников :
- Чому Росія вважає українців гіршими та у чому відмінність наших поглядів?
- Що радянського можна лишити, а що забрати?
- Звідки у росіян культ насилля?
- Де пройде кордон центральної Європи?
- чому Сталін розумніший за Путіна?
- формування прото-України
- ідея маленьких культур, як породження імперськості,
- три типи ідентичності українця та чого не можна відняти від української культури, української ідентичності. :
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 19:19

  budivelnik написав:Як на мене - то вихід є.
Нехай звяжеться з сивочолим Гетьманом ,
Але це з області фантастики
я думал себя предложите.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 19:33

  vitaliian написав:
  budivelnik написав:
  Schmit написав:Не розумію, чому наш ZV так сильно тримається за єрмаків і татарових? В угоду їм блокує призначення керівників САП, НАБУ... Алже цей конфлікт ставить під загрозу і європейські перспективи, і фінансову допомогу на відновлення, і масовані поставки зброї. Те, що поставляють зараз - мінімум, який дозволяє нам оборонятись, аж ніяк не контрнаступати.
Відповідь на поверхні
Сам ZV хоч і вірить що він лідер на рівні Черчіля, а то й вище, але розуміє що самими відосіками не протягнеш..Тому потрібні ті хто за нього буде приймати рішення
Спочатку роботу за нього робив Богдан..але напевно десь відізвався про лідера так як той того вартував - чим втратив крісло
На його місце прийшов Єрмак...
Тепер щоб вигнати Єрмака..потрібен ще хтось а-ля Богдан/Єрмак...а такого бубочка поки що не знайшов...тому й терпить на шкоду Державі..і собі.
ПС
Як на мене - то вихід є.
Нехай звяжеться з сивочолим Гетьманом , щоб той когось порадив з своїх менеджерів..але з умовою щоб його(ZV) не топили..-виграє як він сам так і Україна..
Але це з області фантастики.
я думал себя предложите.
Ви вмієтет читати те що пишуть інші?
1 Я не Порошенко , а тому запропонувати себе не можу
2 Порошенко - може мене запропонувати , якщо вирішить що це найкраща кандидатура
3 Спробуйте своїм куцим умішком дійти...
а - найлегше програти коли нація поділена на прихильників тези
-все саме зробиться і
-ніхто крім нас
б - Порошенка прибрали виборці ..які вважали що він приведе до війни.
Війна прийшла - то може варто погодитись що АрМоВіра - це була єдино вірна стратегія і віддати важілі керування?
4 Як не дивно це прозвучить..але я був би кращим керівником офісу ніж Єрмак..
при мені
Арестовучу не треба було б питання зрадив Єрмак чи ні привязувати штучно до тези Продав Єрмак зброю..а раз не продав - значить не зрадив..
Гетьманцеву брехати з трибуни ВР про те що відмова від мита на авто привела до втрат бюджету на 20 млрд , а введення мит на авто приведе до надходжень бюджету на 20 млрд...
Баканову не вдасться пояснити як три вищих посадовця СБУ в Херсоні, які прийшли в СБУ коли він почав керувати - стали зрадниками..а він ні при чому.
і таких прикладів було б точно море
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 19:36

  juristkostya написав:
  rjkz написав:отказаться даже от бытового уровня коррупции - не, не хотим. верните петю.

Вам уже пару раз намекали, что вы живёте в какой-то параллельной вселенной. Вот и очередной пример. Огромные шаги по искоренению низовой коррупции сделаны именно при ПАПе, я не понимаю, как можно игнорировать очевидное


Низовая коррупция?
А что это? как это влияет на развитие государствА?
Давайте я вам намекну как при пете боролись с НИЗОВОЙ коррупцией на конкретном случае.
В структуре ПФУ (Пенсионный фонд) есть низовые структуры, в тч отделы доходов.
Они работают с отчетностью предприятий по начислению отчислений (тавтология) в ПФУ. Сидят инспекторы, чья работа - принять отчет, ввести данные в систему, просмотреть на пример правильности заполненния. Раньше бухгалтера тратили целый день на сдачу отчетов - очереди. Инспекторов не хватало, зарплаты нищенские.
И вместо с 9 до 5 принимали эти инспектора порой и до 9 вечера. Переработку им никто естественно не оплачивал.
По какой-то пешерной традиции, бухгалтеры с отчетами тащили шоколадки, коробки конфет, дешевое игристое вино.
И вот, сидит такой/такая инспектор не поднимая головы, несут отчеты, только думает как поскорей это все принять и домой пойти. Пытаются всунуть кулек с конфетами и бутылкой (это уже сейчас конкретный пример), она говорит - "заберите, не морочьте голову. Следующий!!" Заходит следующий, она работает с ним. И тут вваливаются борцуны с коррупцией "Это ваш пакет?" -"Нет" - "Вы затримани". Работа остановлена, очередь в шоке (не в срок сданный отчет - щтраф). Инспектора уводят, с пакета снимают отпечатки. 2 недели ей мордовали жизнь. Потом отстали - на пакете ее отпечатков не оказалось, она к нему не притронулась. 2017 год. Борьба с коррупцией.
Но дело свинарчуков - это не коррупция. Нет. Как МИБ взял гривневый рефинанс от гонтаревой под 1% годовых и взял ОВГЗ под 17% - это не коррупция. Может мародерство? Я читал е-декларацию пороха. Ту, самую первую. Не, коррупцией там не пахнет. Нет предприятий на расии, структура предприятий совсем не наводит на мысли о минимизации налогообложения.
Да просто няшка.
Так вот страну разваливает не низовая коррупция в виде шоколадки инспектору, который в любом случае примет отчет и не коробка конфет врачу, когда она уже уходит (потому что понимаешь, что фактически человек работает забесплатно).
Да, может я живу в другой вселенной. На самом деле так оно и есть. Но иногда издалека видно больше, чем изнутри. Даже то, что вместо олигарха Президентом стал случайный (намеренно применил это слово, подразумевая любого другого на месте Зе) человек - это очень правильно для государства.
Чтобы понять почему, почитайте книгу "Почему одни страны богатые, а другие бедные".
rjkz
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