Додано: Нед 17 лип, 2022 19:36

juristkostya написав: rjkz написав: отказаться даже от бытового уровня коррупции - не, не хотим. верните петю. отказаться даже от бытового уровня коррупции - не, не хотим. верните петю.

Вам уже пару раз намекали, что вы живёте в какой-то параллельной вселенной. Вот и очередной пример. Огромные шаги по искоренению низовой коррупции сделаны именно при ПАПе, я не понимаю, как можно игнорировать очевидное Вам уже пару раз намекали, что вы живёте в какой-то параллельной вселенной. Вот и очередной пример. Огромные шаги по искоренению низовой коррупции сделаны именно при ПАПе, я не понимаю, как можно игнорировать очевидное

Низовая коррупция?А что это? как это влияет на развитие государствА?Давайте я вам намекну как при пете боролись с НИЗОВОЙ коррупцией на конкретном случае.В структуре ПФУ (Пенсионный фонд) есть низовые структуры, в тч отделы доходов.Они работают с отчетностью предприятий по начислению отчислений (тавтология) в ПФУ. Сидят инспекторы, чья работа - принять отчет, ввести данные в систему, просмотреть на пример правильности заполненния. Раньше бухгалтера тратили целый день на сдачу отчетов - очереди. Инспекторов не хватало, зарплаты нищенские.И вместо с 9 до 5 принимали эти инспектора порой и до 9 вечера. Переработку им никто естественно не оплачивал.По какой-то пешерной традиции, бухгалтеры с отчетами тащили шоколадки, коробки конфет, дешевое игристое вино.И вот, сидит такой/такая инспектор не поднимая головы, несут отчеты, только думает как поскорей это все принять и домой пойти. Пытаются всунуть кулек с конфетами и бутылкой (это уже сейчас конкретный пример), она говорит - "заберите, не морочьте голову. Следующий!!" Заходит следующий, она работает с ним. И тут вваливаются борцуны с коррупцией "Это ваш пакет?" -"Нет" - "Вы затримани". Работа остановлена, очередь в шоке (не в срок сданный отчет - щтраф). Инспектора уводят, с пакета снимают отпечатки. 2 недели ей мордовали жизнь. Потом отстали - на пакете ее отпечатков не оказалось, она к нему не притронулась. 2017 год. Борьба с коррупцией.Но дело свинарчуков - это не коррупция. Нет. Как МИБ взял гривневый рефинанс от гонтаревой под 1% годовых и взял ОВГЗ под 17% - это не коррупция. Может мародерство? Я читал е-декларацию пороха. Ту, самую первую. Не, коррупцией там не пахнет. Нет предприятий на расии, структура предприятий совсем не наводит на мысли о минимизации налогообложения.Да просто няшка.Так вот страну разваливает не низовая коррупция в виде шоколадки инспектору, который в любом случае примет отчет и не коробка конфет врачу, когда она уже уходит (потому что понимаешь, что фактически человек работает забесплатно).Да, может я живу в другой вселенной. На самом деле так оно и есть. Но иногда издалека видно больше, чем изнутри. Даже то, что вместо олигарха Президентом стал случайный (намеренно применил это слово, подразумевая любого другого на месте Зе) человек - это очень правильно для государства.Чтобы понять почему, почитайте книгу "Почему одни страны богатые, а другие бедные".