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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 17 лип, 2022 19:44
rjkz написав: juristkostya написав: rjkz написав:
отказаться даже от бытового уровня коррупции - не, не хотим. верните петю.
Вам уже пару раз намекали, что вы живёте в какой-то параллельной вселенной. Вот и очередной пример. Огромные шаги по искоренению низовой коррупции сделаны именно при ПАПе, я не понимаю, как можно игнорировать очевидное
...
Но дело свинарчуков - это не коррупция. Нет. Как МИБ взял гривневый рефинанс от гонтаревой под 1% годовых и взял ОВГЗ под 17% - это не коррупция. Может мародерство? Я читал е-декларацию пороха. Ту, самую первую. Не, коррупцией там не пахнет. Нет предприятий на расии, структура предприятий совсем не наводит на мысли о минимизации налогообложения.
...
когда Вы это описываете, а давайте чуть раньше посмотрим - 2010-2014 гг - тогда как этот период назовем?
после этого 2015-2018м - это большой шаг вперед, хотя да, Порошенко не смог устоять перед искушением...
просто его часто критикует те, кто жизнь при Яныке - а че такого?
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Додано: Нед 17 лип, 2022 19:49
beee написав: rjkz написав: beee написав:
Украинский язык - основа государственности.
Только Украинский язык запрещали.
Я свой сайт переделал на Украинский язык (ну на английский, а русский оставил, на последнем месте )
Очень много русскоязычных принципиально перешли на Украинский.
Айтишники с востока снимают квартиру. Я думал они львовяне, а оказалось они принципиально перешли на Украинский.
И как бы тут не возмущались, наше время (русскоязычных) уходит.
И это хорошо.
+1
Пусть уходит.
Посмотрите какая огромная разница между Украиной начала 90-х и сейчас в языковом плане.
Но чем принудительней будет идти вытеснение русского, тем это будет больше иметь весьма реальных последствий. Один из них когда на почве языка пытаются ГРАЖДАН УКРАИНЫ ставить перед выбором - или ты свой или ты враг.
Почему враг? Только потому что я (условно) в БЫТУ разговариваю на русском?
Боец на нуле в форме ЗСУ на русском разговаривает - враг?
Ребята, которые считают всех русскоязычных врагами - вперед! Взяли автоматы и на ноль. А тех, кто там уже воюет - обратно в тыл, на курсы української.
Разве так правильно???
Пока я сам себе на эти вопросы ответить не могу. Сложновато.
запрещать - наверное плохо
Мое мнение - дерусификация должна идти. Естественным путем, постепенная.
Раздор внутри Украины выгоден пуйлу, если это на языковой почве, то и это выгодно.
Если объявить миллионы русскоязычных врагами, то часть из них с радостью кинется в объятья рускага мира, часть поколеблется и поплетется туда-же, часть скажет "Какого фига? Я не хочу в руский мир! Но если меня тут считают ВРАГОМ, которым я не являюсь, ну ок, буду любить Украину из другой страны и это не раша. Еще часть решит, ну, хорошо, хотите чтобы я общался на украинском, я буду, но в своем кругу общения буду на русском, и последняя часть, мотивированно сама перейдет на украинский.
Вот как-бы такая сегментация.
Оно надо?
Было 52 млн, до войны 30. Сколько надо чтобы осталось? 20? И зачем отталкивать тех, кто не враг? Он станет врагом и врага станет больше и враг станет сильнее.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 19:52
vitaliian написав:
вот у рф появится богатый выбор продавать па 30$ или законсервировать нефтедобычу.
Ну раз Вы так уверены можем заключить пари.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 19:57
juristkostya написав:
Вам уже пару раз намекали, что вы живёте в какой-то параллельной вселенной. Вот и очередной пример. Огромные шаги по искоренению низовой коррупции сделаны именно при ПАПе, я не понимаю, как можно игнорировать очевидное
А можно конкретнее. Что именно сделали?
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Додано: Нед 17 лип, 2022 20:02
budivelnik написав:
ПС
Як на мене - то вихід є.
Нехай звяжеться з сивочолим Гетьманом , щоб той когось порадив з своїх менеджерів...
Не дай боже до влади будівельника... ми замахаємось слухати поток указів як треба.
Будівельник ,це не образа, спілкування тут достатньо малює ваш стиль думок на всі випадки життя, не потрібно вам до влади, пожалійте українців
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Додано: Нед 17 лип, 2022 20:03
rjkz написав: juristkostya написав: rjkz написав:
отказаться даже от бытового уровня коррупции - не, не хотим. верните петю.
Вам уже пару раз намекали, что вы живёте в какой-то параллельной вселенной. Вот и очередной пример. Огромные шаги по искоренению низовой коррупции сделаны именно при ПАПе, я не понимаю, как можно игнорировать очевидное
Низовая коррупция?
А что это? '.
Восхитительно. Сначала заявляете
rjkz написав:
отказаться даже от бытового уровня коррупции - не, не хотим. верните петю.
и тут же выясняется, что сами не знаете, о какой коррупции бытового уровня речь.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 20:03
otg написав: vitaliian написав:
вот у рф появится богатый выбор продавать па 30$ или законсервировать нефтедобычу.
Ну раз Вы так уверены можем заключить пари.
в чём я уверен? это хотелки стороннего наблюдателя, я не сторона процесса, изучаю разные варианты, с некоторыми знакомлю нашу аудиторию, не более.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 20:06
rjkz Влияние СМИ-утюгов - страшная сила. К сожалению разумная пропаганда зачастую тонет под грузом простых, но тупых лозунгов.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 20:07
otg написав: juristkostya написав:
Вам уже пару раз намекали, что вы живёте в какой-то параллельной вселенной. Вот и очередной пример. Огромные шаги по искоренению низовой коррупции сделаны именно при ПАПе, я не понимаю, как можно игнорировать очевидное
А можно конкретнее. Что именно сделали?
По десяткам вопросов исключили или влияние чиновников вообще, или возможность контакта гражданина с чиновником.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 20:10
Shaman написав: rjkz написав: juristkostya написав:
Вам уже пару раз намекали, что вы живёте в какой-то параллельной вселенной. Вот и очередной пример. Огромные шаги по искоренению низовой коррупции сделаны именно при ПАПе, я не понимаю, как можно игнорировать очевидное
...
Но дело свинарчуков - это не коррупция. Нет. Как МИБ взял гривневый рефинанс от гонтаревой под 1% годовых и взял ОВГЗ под 17% - это не коррупция. Может мародерство? Я читал е-декларацию пороха. Ту, самую первую. Не, коррупцией там не пахнет. Нет предприятий на расии, структура предприятий совсем не наводит на мысли о минимизации налогообложения.
...
когда Вы это описываете, а давайте чуть раньше посмотрим - 2010-2014 гг - тогда как этот период назовем?
после этого 2015-2018м - это большой шаг вперед, хотя да, Порошенко не смог устоять перед искушением...
просто его часто критикует те, кто жизнь при Яныке - а че такого?
Не, овощ - это мразь на которой клеймо негде ставить.
Это аксиома. аксиома - это утверждение, не требующее доказательств. Хотя по поводу него у меня тоже есть истории и поцветастее. У него одно лицо - зло, а порох двуличен.
Просто когда про пороха я тоже не могу сказать НИЧЕГО хорошего. Даже не так. Его одно лицо - это то, в которое многие верят и которое многим (не большинству, все таки не за него 73% проголосовало и виноват в этом только он), а второе - это лицо янукофоща. Только тот воровал и грабил в открытую, а порох затейливо, не так примитивно.
Мало того, если очень хорошо сесть, подумать и проанализировать что происходило во время Майдана и после него, а потом его игрища с ахметовым во время войны - противно становится.
Но время идет, многое забывается, многие факторы опускаются, есть новая цель для негодования и уже кажется что при порохе и небо было голубее и трава забористей.
Я понимаю, что многие не способны анализировать события. Им нужны какие-то экспЁрды, какие-то полиолухи, какие-то посты в ФБ, которые формируют их мнение.
Воспринимают глобальные процессы через призму своего благосостояния и тд.
Я предпочитаю анализировать события, а не чьи-то слова и чье-то мнение.
Делаю свои выводы, поступаю так как считаю нужным, а не так как окружающие или так как хотят окружающие или как ожидают, что я поступлю. И не всегда когда мне лично плохо, я считаю, что это неправильно и наоборот, бывало, когда у меня все было зашибись, я считал что это все очень плохо. Пытаюсь оставаться объективным. Абсолютны быть объективным, конечно, не дано никому.
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