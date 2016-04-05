Додано: Нед 17 лип, 2022 20:10

Shaman написав: rjkz написав: juristkostya написав: Вам уже пару раз намекали, что вы живёте в какой-то параллельной вселенной. Вот и очередной пример. Огромные шаги по искоренению низовой коррупции сделаны именно при ПАПе, я не понимаю, как можно игнорировать очевидное Вам уже пару раз намекали, что вы живёте в какой-то параллельной вселенной. Вот и очередной пример. Огромные шаги по искоренению низовой коррупции сделаны именно при ПАПе, я не понимаю, как можно игнорировать очевидное

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Но дело свинарчуков - это не коррупция. Нет. Как МИБ взял гривневый рефинанс от гонтаревой под 1% годовых и взял ОВГЗ под 17% - это не коррупция. Может мародерство? Я читал е-декларацию пороха. Ту, самую первую. Не, коррупцией там не пахнет. Нет предприятий на расии, структура предприятий совсем не наводит на мысли о минимизации налогообложения.

... ...Но дело свинарчуков - это не коррупция. Нет. Как МИБ взял гривневый рефинанс от гонтаревой под 1% годовых и взял ОВГЗ под 17% - это не коррупция. Может мародерство? Я читал е-декларацию пороха. Ту, самую первую. Не, коррупцией там не пахнет. Нет предприятий на расии, структура предприятий совсем не наводит на мысли о минимизации налогообложения....

когда Вы это описываете, а давайте чуть раньше посмотрим - 2010-2014 гг - тогда как этот период назовем?

после этого 2015-2018м - это большой шаг вперед, хотя да, Порошенко не смог устоять перед искушением...

просто его часто критикует те, кто жизнь при Яныке - а че такого? когда Вы это описываете, а давайте чуть раньше посмотрим - 2010-2014 гг - тогда как этот период назовем?после этого 2015-2018м - это большой шаг вперед, хотя да, Порошенко не смог устоять перед искушением...просто его часто критикует те, кто жизнь при Яныке - а че такого?

Не, овощ - это мразь на которой клеймо негде ставить.Это аксиома. аксиома - это утверждение, не требующее доказательств. Хотя по поводу него у меня тоже есть истории и поцветастее. У него одно лицо - зло, а порох двуличен.Просто когда про пороха я тоже не могу сказать НИЧЕГО хорошего. Даже не так. Его одно лицо - это то, в которое многие верят и которое многим (не большинству, все таки не за него 73% проголосовало и виноват в этом только он), а второе - это лицо янукофоща. Только тот воровал и грабил в открытую, а порох затейливо, не так примитивно.Мало того, если очень хорошо сесть, подумать и проанализировать что происходило во время Майдана и после него, а потом его игрища с ахметовым во время войны - противно становится.Но время идет, многое забывается, многие факторы опускаются, есть новая цель для негодования и уже кажется что при порохе и небо было голубее и трава забористей.Я понимаю, что многие не способны анализировать события. Им нужны какие-то экспЁрды, какие-то полиолухи, какие-то посты в ФБ, которые формируют их мнение.Воспринимают глобальные процессы через призму своего благосостояния и тд.Я предпочитаю анализировать события, а не чьи-то слова и чье-то мнение.Делаю свои выводы, поступаю так как считаю нужным, а не так как окружающие или так как хотят окружающие или как ожидают, что я поступлю. И не всегда когда мне лично плохо, я считаю, что это неправильно и наоборот, бывало, когда у меня все было зашибись, я считал что это все очень плохо. Пытаюсь оставаться объективным. Абсолютны быть объективным, конечно, не дано никому.