Додано: Нед 17 лип, 2022 20:12

budivelnik написав: Я не Порошенко , а тому запропонувати себе не можу

Як не дивно це прозвучить..але я був би кращим керівником офісу ніж Єрмак..

при мені Я не Порошенко , а тому запропонувати себе не можуЯк не дивно це прозвучить..але я був би кращим керівником офісу ніж Єрмак..при мені

искал искал логику но не нашёл. Если вы лучше чем Ермак, зачем вам кузнец? (всм Порошенко) Вперед реализовывать амбиции. Если серьёзно вы даже примерно не понимаете о чём речь. За каждой фигурой в политике стоят финансовые группы или (реже) избиратели. Ваши личные "качества и достижения"и не интересны. Вы можете представлять интерес как представитель капитала, либо большой аудитории лояльной к Зе. Фигура Порошенко/Тимошенко/Ляшко/Бойко/Ахметова/Тигипко и их аудиторий в этой ситуации токсичны, потому что могут оттяпать голоса у Зеленского. Это капитализм, детка. Конкурента могут взять в команду только на условиях его отказа от политических амбиций. Как когда то взяли Кличко.