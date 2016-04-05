Ну ладно хоть так. А то я думал что Вы как прапорщик-строитель все знаете и готовы со слюной что то доказывать вплоть до бана оппонента.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 20:10
Ну ладно хоть так. А то я думал что Вы как прапорщик-строитель все знаете и готовы со слюной что то доказывать вплоть до бана оппонента.
Додано: Нед 17 лип, 2022 20:11
1 Мені 57 і за цей час я у владі не був...Звідси ясно , що такої мети перед собою не ставив
2 З іншого боку
По не залежним від мене причинам, мій хід думок розуміє максимум 10% тут присутніх
Ясно , що ті хто не розуміють - дали б багато щоб їх не читати.
3 Від того , що 90% тут присутніх багато б дали щоб мене тут не бачили - це
а - не в їх силах
і б - не в їх інтересах....
По тій простій причині , що поради/вказівки які я тут озвучую - можуть допомогти 95% тут присутніх - покращити життя..
А скористаються вони ними чи проігнорують - це ж їх зона відповідальності..
Я - озвучив
А далі , хто зрозумів - той використав
хто не зрозумів - проігнорував.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 17 лип, 2022 20:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 17 лип, 2022 20:12
искал искал логику но не нашёл. Если вы лучше чем Ермак, зачем вам кузнец? (всм Порошенко) Вперед реализовывать амбиции. Если серьёзно вы даже примерно не понимаете о чём речь. За каждой фигурой в политике стоят финансовые группы или (реже) избиратели. Ваши личные "качества и достижения" никому не нужны и не интересны. Вы можете представлять интерес как представитель капитала, либо большой аудитории лояльной к Зе. Фигура Порошенко/Тимошенко/Ляшко/Бойко/Ахметова/Тигипко и их аудиторий в этой ситуации токсичны, потому что могут оттяпать голоса у Зеленского. Это капитализм, детка. Конкурента могут взять в команду только на условиях его отказа от политических амбиций. Как когда то взяли Кличко.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 17 лип, 2022 20:28, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Нед 17 лип, 2022 20:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Кстати выражение "моя хата с краю" означает не то что мне типа все равно что происходит, а конкретно во времена Сечи были отдельно стоящие дома на окраине Сечи и хозяина дома не привлекали ни к каким работам - его задачей было наблюдать за горизонтом и своевременно предупреждать об опасности, отсюда и выражение "моя хата с краю", я как житель Запорожья это прекрасно знаю
Додано: Нед 17 лип, 2022 20:14
Конечно я знаю что это такое.
И я не множу ее.
Никак.
Но это все должны делать.
Не?
Хотя влияние на развитие государства низовой коррупции ничтожно по сравнению с олигархией. Надеюсь, вы знакомы со всеми нюансами этого термина?
Если нет - откройте учебник по экономике или словарь.
Додано: Нед 17 лип, 2022 20:15
Вот и подойдите к вопросу системно: возьмите блокнотик, и выпишите,
- каких полномочий лишили чиновников в 2014-2019 (здесь у вас будут десятки позиций),
- и каких в 2019-2021 (0 позиций)
Сопоставив эти цифры вы получите объективную картину, при ком реально снизилась коррупция.
Додано: Нед 17 лип, 2022 20:15
Да бросьте. Почитайте отчеты трансперенси. Никто ничего не исключил. Сдавать отчеты в электронном виде это общемировая тенденция и не мы здесь первые. Вы просто сравните с Грузией времен Саакашвили и все поймете. Самая коррумпированная страна бывшего совка за несколько лет скакнула на 100 позиций. Украина практически не сдвинулась с места.
Додано: Нед 17 лип, 2022 20:15
Логіка в тому що пропонувати повинен авторитет
А авторитет - як мінімум той хто досяг не менше...
Порошенко - Президент
Зеленський - Президент
Президент-Президенту - може пропонувати кого захоче...
Я підприємець, при чому з точки зору Зеленського - лох ,який з свого магазину за три роки заплатив податків більше ніж Зеленський з своїх 49 офшорних ТЗоВ за той самий період - то як я можу себе пропонувати?
Тут логіку розумієте?
Додано: Нед 17 лип, 2022 20:17
Додано: Нед 17 лип, 2022 20:17
Детский сад. Искоренение почвы для коррупции, это не то, что "все должны делать", это прямая задача государства.
Постановка же вопроса об олигархии в наших реалиях вообще неадекватна.
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