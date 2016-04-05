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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 169516961697169816991700>
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 20:10

  vitaliian написав:в чём я уверен? это хотелки стороннего наблюдателя, я не сторона процесса, изучаю разные варианты, с некоторыми знакомлю нашу аудиторию, не более.
Ну ладно хоть так. А то я думал что Вы как прапорщик-строитель все знаете и готовы со слюной что то доказывать вплоть до бана оппонента. :)
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 20:11

  AlexMotel написав:
  budivelnik написав:Відповідь на поверхні
Сам ZV хоч і вірить що він лідер на рівні Черчіля, а то й вище, але розуміє що самими відосіками не протягнеш..Тому потрібні ті хто за нього буде приймати рішення
Спочатку роботу за нього робив Богдан..але напевно десь відізвався про лідера так як той того вартував - чим втратив крісло
На його місце прийшов Єрмак...
Тепер щоб вигнати Єрмака..потрібен ще хтось а-ля Богдан/Єрмак...а такого бубочка поки що не знайшов...тому й терпить на шкоду Державі..і собі.
ПС
Як на мене - то вихід є.
Нехай звяжеться з сивочолим Гетьманом , щоб той когось порадив з своїх менеджерів..але з умовою щоб його(ZV) не топили..-виграє як він сам так і Україна..
Але це з області фантастики.
Не дай боже до влади будівельника... ми замахаємось слухати поток указів як треба.
Будівельник ,це не образа, спілкування тут достатньо малює ваш стиль думок на всі випадки життя, не потрібно вам до влади, пожалійте українців :)
1 Мені 57 і за цей час я у владі не був...Звідси ясно , що такої мети перед собою не ставив
2 З іншого боку
По не залежним від мене причинам, мій хід думок розуміє максимум 10% тут присутніх
Ясно , що ті хто не розуміють - дали б багато щоб їх не читати.
3 Від того , що 90% тут присутніх багато б дали щоб мене тут не бачили - це
а - не в їх силах
і б - не в їх інтересах....
По тій простій причині , що поради/вказівки які я тут озвучую - можуть допомогти 95% тут присутніх - покращити життя..
А скористаються вони ними чи проігнорують - це ж їх зона відповідальності..
Я - озвучив
А далі , хто зрозумів - той використав
хто не зрозумів - проігнорував.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 17 лип, 2022 20:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 20:12

  budivelnik написав:Я не Порошенко , а тому запропонувати себе не можу
Як не дивно це прозвучить..але я був би кращим керівником офісу ніж Єрмак..
при мені
искал искал логику но не нашёл. Если вы лучше чем Ермак, зачем вам кузнец? (всм Порошенко) Вперед реализовывать амбиции. Если серьёзно вы даже примерно не понимаете о чём речь. За каждой фигурой в политике стоят финансовые группы или (реже) избиратели. Ваши личные "качества и достижения" никому не нужны и не интересны. Вы можете представлять интерес как представитель капитала, либо большой аудитории лояльной к Зе. Фигура Порошенко/Тимошенко/Ляшко/Бойко/Ахметова/Тигипко и их аудиторий в этой ситуации токсичны, потому что могут оттяпать голоса у Зеленского. Это капитализм, детка. Конкурента могут взять в команду только на условиях его отказа от политических амбиций. Как когда то взяли Кличко.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 17 лип, 2022 20:28, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 20:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Украина и украинцы не нападают на другие страны и народы, не задираются на международной арене - наша хата як то кажуть скраю

Кстати выражение "моя хата с краю" означает не то что мне типа все равно что происходит, а конкретно во времена Сечи были отдельно стоящие дома на окраине Сечи и хозяина дома не привлекали ни к каким работам - его задачей было наблюдать за горизонтом и своевременно предупреждать об опасности, отсюда и выражение "моя хата с краю", я как житель Запорожья это прекрасно знаю
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 20:14

  juristkostya написав:
  rjkz написав:
  juristkostya написав:Вам уже пару раз намекали, что вы живёте в какой-то параллельной вселенной. Вот и очередной пример. Огромные шаги по искоренению низовой коррупции сделаны именно при ПАПе, я не понимаю, как можно игнорировать очевидное


Низовая коррупция?
А что это? '.

Восхитительно. Сначала заявляете
  rjkz написав:отказаться даже от бытового уровня коррупции - не, не хотим. верните петю.

и тут же выясняется, что сами не знаете, о какой коррупции бытового уровня речь.


Конечно я знаю что это такое.
И я не множу ее.
Никак.
Но это все должны делать.
Не?
Хотя влияние на развитие государства низовой коррупции ничтожно по сравнению с олигархией. Надеюсь, вы знакомы со всеми нюансами этого термина?
Если нет - откройте учебник по экономике или словарь.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 20:15

  rjkz написав:Я предпочитаю анализировать события, а не чьи-то слова и чье-то мнение.

Вот и подойдите к вопросу системно: возьмите блокнотик, и выпишите,
- каких полномочий лишили чиновников в 2014-2019 (здесь у вас будут десятки позиций),
- и каких в 2019-2021 (0 позиций)

Сопоставив эти цифры вы получите объективную картину, при ком реально снизилась коррупция.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 20:15

  juristkostya написав:По десяткам вопросов исключили или влияние чиновников вообще, или возможность контакта гражданина с чиновником.
Да бросьте. Почитайте отчеты трансперенси. Никто ничего не исключил. Сдавать отчеты в электронном виде это общемировая тенденция и не мы здесь первые. Вы просто сравните с Грузией времен Саакашвили и все поймете. Самая коррумпированная страна бывшего совка за несколько лет скакнула на 100 позиций. Украина практически не сдвинулась с места.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 20:15

  vitaliian написав:
  budivelnik написав:Я не Порошенко , а тому запропонувати себе не можу
Як не дивно це прозвучить..але я був би кращим керівником офісу ніж Єрмак..
при мені
искал искал логику но не нашёл. Если вы лучше чем Ермак, зачем вам кузнец? (всм Порошенко) Вперед реализовывать амбиции.
Логіка в тому що пропонувати повинен авторитет
А авторитет - як мінімум той хто досяг не менше...
Порошенко - Президент
Зеленський - Президент
Президент-Президенту - може пропонувати кого захоче...
Я підприємець, при чому з точки зору Зеленського - лох ,який з свого магазину за три роки заплатив податків більше ніж Зеленський з своїх 49 офшорних ТЗоВ за той самий період - то як я можу себе пропонувати?

Тут логіку розумієте?
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 20:17

  antey1969 написав:rjkz Влияние СМИ-утюгов - страшная сила. К сожалению разумная пропаганда зачастую тонет под грузом простых, но тупых лозунгов.


Да, Вы правы.
Может именно поэтому, многие не смотрят Тв и не висят в ФБ, чтобы избежать влияния.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 20:17

  rjkz написав:
Конечно я знаю что это такое.
И я не множу ее.
Никак.
Но это все должны делать.
Не?
Хотя влияние на развитие государства низовой коррупции ничтожно по сравнению с олигархией. Надеюсь, вы знакомы со всеми нюансами этого термина?
Если нет - откройте учебник по экономике или словарь.

Детский сад. Искоренение почвы для коррупции, это не то, что "все должны делать", это прямая задача государства.
Постановка же вопроса об олигархии в наших реалиях вообще неадекватна.
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