Додано: Нед 17 лип, 2022 20:27

rjkz написав:

То есть, ваша позиция такова - государство пусть борется с коррупцией, а я буду брать/давать взятки, использовать связи для получения преференций и тд. То есть, ваша позиция такова - государство пусть борется с коррупцией, а я буду брать/давать взятки, использовать связи для получения преференций и тд.

Я неВаш оппонент, но отвечу. Да я буду давать взятки пока это возможно. По др. не выжить в этой стране. Если я этого не буду делать, то стану не конкурентным. Поверьте с коррупцией бороться не надо. Просто нужно провести нужные реформы и она исчезнет сама собой. А глупый лозунг "начни с себя" это чистый совок.