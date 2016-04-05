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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 17 лип, 2022 20:18
otg написав: juristkostya написав:
По десяткам вопросов исключили или влияние чиновников вообще, или возможность контакта гражданина с чиновником.
Да бросьте. Почитайте отчеты трансперенси. Никто ничего не исключил. Сдавать отчеты в электронном виде это общемировая тенденция и не мы здесь первые. Вы просто сравните с Грузией времен Саакашвили и все поймете. Самая коррумпированная страна бывшего совка за несколько лет скакнула на 100 позиций. Украина практически не сдвинулась с места.
Зачем мне отчёты "транспаренси", если это предмет моей повседневной деятельности? Я сам могу им отчёты писать.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 20:23
juristkostya написав:
Зачем мне отчёты "транспаренси", если это предмет моей повседневной деятельности? Я сам могу им отчёты писать.
Звыняйтэ, но по моему Вы можете только глупости писать.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 20:23
juristkostya написав: rjkz написав:
Конечно я знаю что это такое.
И я не множу ее.
Никак.
Но это все должны делать.
Не?
Хотя влияние на развитие государства низовой коррупции ничтожно по сравнению с олигархией. Надеюсь, вы знакомы со всеми нюансами этого термина?
Если нет - откройте учебник по экономике или словарь.
Детский сад. Искоренение почвы для коррупции, это не то, что "все должны делать", это прямая задача государства.
Постановка же вопроса об олигархии в наших реалиях вообще неадекватна.
То есть, ваша позиция такова - государство пусть борется с коррупцией, а я буду брать/давать взятки, использовать связи для получения преференций и тд.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 20:24
otg написав: juristkostya написав:
Зачем мне отчёты "транспаренси", если это предмет моей повседневной деятельности? Я сам могу им отчёты писать.
Звыняйтэ, но по моему Вы можете только глупости писать.
Чуть выше я уже писал: ваше мнение типично для неспециалиста (заблуждаются очень многие, но далеко не все так рьяно это выпячивают)
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Додано: Нед 17 лип, 2022 20:26
juristkostya написав: rjkz написав:
Конечно я знаю что это такое.
И я не множу ее.
Никак.
Но это все должны делать.
Не?
Хотя влияние на развитие государства низовой коррупции ничтожно по сравнению с олигархией. Надеюсь, вы знакомы со всеми нюансами этого термина?
Если нет - откройте учебник по экономике или словарь.
Детский сад. Искоренение почвы для коррупции, это не то, что "все должны делать", это прямая задача государства.
Постановка же вопроса об олигархии в наших реалиях вообще неадекватна.
Про олигархов-то почему неадекватна?
Пока в Украине правит олигархат - не видать ей процветания как своих ушей.
Я надеюсь, вы ознакомились со всей глубиной этого определения?
Подсказка, олигарх это не просто сверхбогатый человек.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 20:27
rjkz написав:
То есть, ваша позиция такова - государство пусть борется с коррупцией, а я буду брать/давать взятки, использовать связи для получения преференций и тд.
Я неВаш оппонент, но отвечу. Да я буду давать взятки пока это возможно. По др. не выжить в этой стране. Если я этого не буду делать, то стану не конкурентным. Поверьте с коррупцией бороться не надо. Просто нужно провести нужные реформы и она исчезнет сама собой. А глупый лозунг "начни с себя" это чистый совок.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 20:27
vitaliian написав:
Если серьёзно вы даже примерно не понимаете о чём речь. За каждой фигурой в политике стоят финансовые группы или (реже) избиратели. Ваши личные "качества и достижения" никому не нужны и не интересны. Вы можете представлять интерес как представитель капитала, либо большой аудитории лояльной к Зе. Фигура Порошенко и его аудитория в этой ситуации токсична, потому что может оттяпать голоса у Зеленского. Это капитализм, детка.
Якщо серьозно - то в світі політики - тектонічні зсуви..і те що ви застигли в середині 19 віку.. - то хто вам лікар?
Є море прикладів, поли в хвилини реальної небезпеки для існування Держави - обєднувались антогоністи ..проти таких самих.
Простий приклад
Сталін=Гітлер
СРСР= Фашиська німеччина
по ідеології і типу/стилю керування Державами..
Але чомусь СРСР обєдналась не з Німеччиною..а виступила проти Німеччини в складі коаліції США/Британія....
Станом на зараз
Україна бореться не тому що виконує ГеніальніВказівкиЛідера.....
Україна бореться не проти Путіна...
Україна відстоює своє бачення економічно/політичної ідеології...
Так от
Ідеологія України Зеленського не протистоїть ідеології України Порошенка...
Вони однакові..
Але є група впливу..той самий Єрмак(і група ідеологічної підтримки Єрмака-той самий Подоляк/Арестович)..які б були не проти погодитись з російським баченням державоутворення України...
Для Зеленського - це політична смерть..тому йому вигідніше погодитись з групою Порошенка..ніж до останнього триматись за групу Єрмака.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 20:27
rjkz написав: juristkostya написав: rjkz написав:
Конечно я знаю что это такое.
И я не множу ее.
Никак.
Но это все должны делать.
Не?
Хотя влияние на развитие государства низовой коррупции ничтожно по сравнению с олигархией. Надеюсь, вы знакомы со всеми нюансами этого термина?
Если нет - откройте учебник по экономике или словарь.
Детский сад. Искоренение почвы для коррупции, это не то, что "все должны делать", это прямая задача государства.
Постановка же вопроса об олигархии в наших реалиях вообще неадекватна.
То есть, ваша позиция такова - государство пусть борется с коррупцией, а я буду брать/давать взятки, использовать связи для получения преференций и тд.
Есть ощущение, вы спорите с голосами в своей голове.
В то время, как я пишу о диаметрально противоположном: борьба с коррупцией - это создание системы, когда чиновник даже теоретически не может злоупотребить должностью. Именно в 2014-2019 в этом направлении сделано очень много.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 20:28
juristkostya написав:
Чуть выше я уже писал: ваше мнение типично для неспециалиста (заблуждаются очень многие, но далеко не все так рьяно это выпячивают)
Я рад что Вы меня ставите в ряд с авторитетной международной организацией.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 20:30
juristkostya написав:
В то время, как я пишу о диаметрально противоположном: борьба с коррупцией - это создание системы, когда чиновник даже теоретически не может злоупотребить должностью. Именно в 2014-2019 в этом направлении сделано очень много.
Вот здесь Вы пишите правильно. Только в 2014-2019 не сделано практически ничего. Там Саакашвили пытался со своей командой, но его быстро ушли.
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