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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 16961697169816991700>
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 20:18

  otg написав:
  juristkostya написав:По десяткам вопросов исключили или влияние чиновников вообще, или возможность контакта гражданина с чиновником.
Да бросьте. Почитайте отчеты трансперенси. Никто ничего не исключил. Сдавать отчеты в электронном виде это общемировая тенденция и не мы здесь первые. Вы просто сравните с Грузией времен Саакашвили и все поймете. Самая коррумпированная страна бывшего совка за несколько лет скакнула на 100 позиций. Украина практически не сдвинулась с места.

Зачем мне отчёты "транспаренси", если это предмет моей повседневной деятельности? Я сам могу им отчёты писать.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 20:23

  juristkostya написав:Зачем мне отчёты "транспаренси", если это предмет моей повседневной деятельности? Я сам могу им отчёты писать.
Звыняйтэ, но по моему Вы можете только глупости писать.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 20:23

  juristkostya написав:
  rjkz написав:
Конечно я знаю что это такое.
И я не множу ее.
Никак.
Но это все должны делать.
Не?
Хотя влияние на развитие государства низовой коррупции ничтожно по сравнению с олигархией. Надеюсь, вы знакомы со всеми нюансами этого термина?
Если нет - откройте учебник по экономике или словарь.

Детский сад. Искоренение почвы для коррупции, это не то, что "все должны делать", это прямая задача государства.
Постановка же вопроса об олигархии в наших реалиях вообще неадекватна.


То есть, ваша позиция такова - государство пусть борется с коррупцией, а я буду брать/давать взятки, использовать связи для получения преференций и тд.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 20:24

  otg написав:
  juristkostya написав:Зачем мне отчёты "транспаренси", если это предмет моей повседневной деятельности? Я сам могу им отчёты писать.
Звыняйтэ, но по моему Вы можете только глупости писать.

Чуть выше я уже писал: ваше мнение типично для неспециалиста (заблуждаются очень многие, но далеко не все так рьяно это выпячивают)
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 20:26

  juristkostya написав:
  rjkz написав:
Конечно я знаю что это такое.
И я не множу ее.
Никак.
Но это все должны делать.
Не?
Хотя влияние на развитие государства низовой коррупции ничтожно по сравнению с олигархией. Надеюсь, вы знакомы со всеми нюансами этого термина?
Если нет - откройте учебник по экономике или словарь.

Детский сад. Искоренение почвы для коррупции, это не то, что "все должны делать", это прямая задача государства.
Постановка же вопроса об олигархии в наших реалиях вообще неадекватна.


Про олигархов-то почему неадекватна?
Пока в Украине правит олигархат - не видать ей процветания как своих ушей.
Я надеюсь, вы ознакомились со всей глубиной этого определения?
Подсказка, олигарх это не просто сверхбогатый человек.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 20:27

  rjkz написав:
То есть, ваша позиция такова - государство пусть борется с коррупцией, а я буду брать/давать взятки, использовать связи для получения преференций и тд.
Я неВаш оппонент, но отвечу. Да я буду давать взятки пока это возможно. По др. не выжить в этой стране. Если я этого не буду делать, то стану не конкурентным. Поверьте с коррупцией бороться не надо. Просто нужно провести нужные реформы и она исчезнет сама собой. А глупый лозунг "начни с себя" это чистый совок.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 20:27

  vitaliian написав:Если серьёзно вы даже примерно не понимаете о чём речь. За каждой фигурой в политике стоят финансовые группы или (реже) избиратели. Ваши личные "качества и достижения" никому не нужны и не интересны. Вы можете представлять интерес как представитель капитала, либо большой аудитории лояльной к Зе. Фигура Порошенко и его аудитория в этой ситуации токсична, потому что может оттяпать голоса у Зеленского. Это капитализм, детка.
Якщо серьозно - то в світі політики - тектонічні зсуви..і те що ви застигли в середині 19 віку.. - то хто вам лікар?
Є море прикладів, поли в хвилини реальної небезпеки для існування Держави - обєднувались антогоністи ..проти таких самих.
Простий приклад
Сталін=Гітлер
СРСР= Фашиська німеччина
по ідеології і типу/стилю керування Державами..
Але чомусь СРСР обєдналась не з Німеччиною..а виступила проти Німеччини в складі коаліції США/Британія....
Станом на зараз
Україна бореться не тому що виконує ГеніальніВказівкиЛідера.....
Україна бореться не проти Путіна...

Україна відстоює своє бачення економічно/політичної ідеології...
Так от
Ідеологія України Зеленського не протистоїть ідеології України Порошенка...
Вони однакові..
Але є група впливу..той самий Єрмак(і група ідеологічної підтримки Єрмака-той самий Подоляк/Арестович)..які б були не проти погодитись з російським баченням державоутворення України...
Для Зеленського - це політична смерть..тому йому вигідніше погодитись з групою Порошенка..ніж до останнього триматись за групу Єрмака.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 20:27

  rjkz написав:
  juristkostya написав:
  rjkz написав:
Конечно я знаю что это такое.
И я не множу ее.
Никак.
Но это все должны делать.
Не?
Хотя влияние на развитие государства низовой коррупции ничтожно по сравнению с олигархией. Надеюсь, вы знакомы со всеми нюансами этого термина?
Если нет - откройте учебник по экономике или словарь.

Детский сад. Искоренение почвы для коррупции, это не то, что "все должны делать", это прямая задача государства.
Постановка же вопроса об олигархии в наших реалиях вообще неадекватна.


То есть, ваша позиция такова - государство пусть борется с коррупцией, а я буду брать/давать взятки, использовать связи для получения преференций и тд.

Есть ощущение, вы спорите с голосами в своей голове.

В то время, как я пишу о диаметрально противоположном: борьба с коррупцией - это создание системы, когда чиновник даже теоретически не может злоупотребить должностью. Именно в 2014-2019 в этом направлении сделано очень много.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 20:28

  juristkostya написав:Чуть выше я уже писал: ваше мнение типично для неспециалиста (заблуждаются очень многие, но далеко не все так рьяно это выпячивают)
Я рад что Вы меня ставите в ряд с авторитетной международной организацией. :)
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 20:30

  juristkostya написав:
В то время, как я пишу о диаметрально противоположном: борьба с коррупцией - это создание системы, когда чиновник даже теоретически не может злоупотребить должностью. Именно в 2014-2019 в этом направлении сделано очень много.
Вот здесь Вы пишите правильно. Только в 2014-2019 не сделано практически ничего. Там Саакашвили пытался со своей командой, но его быстро ушли.
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