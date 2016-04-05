Додано: Нед 17 лип, 2022 20:49

juristkostya написав: Ещё раз: по десяткам позиций либо влияние чиновника устранено вообще, либо, как минимум, исключен контакт чиновника и гражданина. Сколько можно отрицать объективные факты ? Ещё раз: по десяткам позиций либо влияние чиновника устранено вообще, либо, как минимум, исключен контакт чиновника и гражданина. Сколько можно отрицать объективные факты ?

Не смешите.Вы далек от реальности. Объективные факты выливаются в беспроблемное решение вопросов, а его в этой стране еще далеко нет. И еще раз повторяю, все что делалось что б отделить чиновников от народа, делалось Саакашвили и его командой, которых успешно скушал Ваш любимый Порох. И еще раз указываю на то что Грузия скакнула в рейтинге коррупции на 100 позиций.Украина топчется на месте среди африканских стран. Если так рассуждать то Зе со своим минцифры, дией и пр нам вообще сделал чудо. Вот только рейтинг почему то о этом молчит. Африканские страны все рядом да рядом.