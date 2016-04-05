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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1697169816991700>
Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 20:31

  otg написав:
  rjkz написав:То есть, ваша позиция такова - государство пусть борется с коррупцией, а я буду брать/давать взятки, использовать связи для получения преференций и тд.
Я неВаш оппонент, но отвечу. Да я буду давать взятки пока это возможно. По др. не выжить в этой стране. Если я этого не буду делать, то стану не конкурентным. Поверьте с коррупцией бороться не надо. Просто нужно провести нужные реформы и она исчезнет сама собой. А глупый лозунг "начни с себя" это чистый совок.
Я б трошки від себе уточнив
1 Для того щоб бути конкурентоздатним і не давати хабарів - бажано не лізти в Державні тендери...
2 За 30 років своєї підприємницької діяльності,я не те що не давав, я навіть не спілкувався по підприємницьким питанням з ланкою вище
Голова Райради/Головний архітектор району/Зам податкової міста....
3 З п2 , ясно , що всі так звані хабарі, які мали місце на рівнях нижче від озвученого - це не те що якимось чином могло вплинути на розвиток Держави.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 20:32

  budivelnik написав:.які б були не проти погодитись з російським баченням державоутворення України...
они вам лично это презентовали? или у вас мб ссылка на достоверный источник есть?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 20:34

  rjkz написав:
  juristkostya написав:
  rjkz написав:
Конечно я знаю что это такое.
И я не множу ее.
Никак.
Но это все должны делать.
Не?
Хотя влияние на развитие государства низовой коррупции ничтожно по сравнению с олигархией. Надеюсь, вы знакомы со всеми нюансами этого термина?
Если нет - откройте учебник по экономике или словарь.

Детский сад. Искоренение почвы для коррупции, это не то, что "все должны делать", это прямая задача государства.
Постановка же вопроса об олигархии в наших реалиях вообще неадекватна.


Про олигархов-то почему неадекватна?
Пока в Украине правит олигархат - не видать ей процветания как своих ушей.
Я надеюсь, вы ознакомились со всей глубиной этого определения?
Подсказка, олигарх это не просто сверхбогатый человек.

Примеры Шредера, Саркози, Байдена-младшего и прочих там Берлускони показывают, что нам сейчас бороться с олигархатом - это чистой воды популизм. Завиральный лозунг сродни "уже наше поколение будет жить при коммунизме".
Как только я слышу обещания завтра же посадить всех злодеев, я этого политика вычеркиваю как неадеквата.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 20:35

  otg написав:Да я буду давать взятки пока это возможно. По др. не выжить в этой стране. Если я этого не буду делать, то стану не конкурентным. Поверьте с коррупцией бороться не надо. Просто нужно провести нужные реформы и она исчезнет сама собой
когда закон диктует требования/нормы, которые невозможно выполнить, коррупция - неизбежна. Никогда не давал взяток даже в ВУЗах, но с такими нормами сталкивался лично. Выхода из этой ситуации я не нашёл. Пришлось отказаться от проекта.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 20:36

  otg написав:
  juristkostya написав:
В то время, как я пишу о диаметрально противоположном: борьба с коррупцией - это создание системы, когда чиновник даже теоретически не может злоупотребить должностью. Именно в 2014-2019 в этом направлении сделано очень много.
Вот здесь Вы пишите правильно. Только в 2014-2019 не сделано практически ничего. Там Саакашвили пытался со своей командой, но его быстро ушли.

Ещё раз: по десяткам позиций либо влияние чиновника устранено вообще, либо, как минимум, исключен контакт чиновника и гражданина. Сколько можно отрицать объективные факты ?
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 20:42

  juristkostya написав:Примеры Шредера, Саркози, Байдена-младшего и прочих там Берлускони показывают
Т.е это все олигархи? :) Второй Охрименко?
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  juristkostya написав:Сколько можно отрицать объективные факты ?

Это удивительная спостбность всех zvботов.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 20:46

  budivelnik написав:....Я - озвучив
А далі , хто зрозумів - той використав
хто не зрозумів - проігнорував.

Саме за оцю впевненість у "вірному напрямку" і буде біда для народу, однодумців буде багато тільки при розборі шапок, далі все розтане і тоді навіть свої стануть не такими вже й своїми.
Не хвилюйся, я теж не далеко від цього правила :wink:
Правити,розвивати, щоб завтра було краще ніж вчора та не скурвитись це дуже велика рідкість.
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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 20:48

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Повідомлення Додано: Нед 17 лип, 2022 20:49

  juristkostya написав:Ещё раз: по десяткам позиций либо влияние чиновника устранено вообще, либо, как минимум, исключен контакт чиновника и гражданина. Сколько можно отрицать объективные факты ?
Не смешите. :) Вы далек от реальности. Объективные факты выливаются в беспроблемное решение вопросов, а его в этой стране еще далеко нет. И еще раз повторяю, все что делалось что б отделить чиновников от народа, делалось Саакашвили и его командой, которых успешно скушал Ваш любимый Порох. И еще раз указываю на то что Грузия скакнула в рейтинге коррупции на 100 позиций.Украина топчется на месте среди африканских стран. Если так рассуждать то Зе со своим минцифры, дией и пр нам вообще сделал чудо. Вот только рейтинг почему то о этом молчит. Африканские страны все рядом да рядом.
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