Додано: Нед 17 лип, 2022 20:50

vitaliian написав: budivelnik написав: .які б були не проти погодитись з російським баченням державоутворення України... .які б були не проти погодитись з російським баченням державоутворення України... они вам лично это презентовали? или у вас мб ссылка на достоверный источник есть? они вам лично это презентовали? или у вас мб ссылка на достоверный источник есть?

Я вмію читати між строками..НаприкладАмериканська Сенаторша відіслала запит чи є в спецслужб США інформація , яка б підтверджувала підозри про те що Єрмак є агентом впливу РФЦе головний посил...А що ми побачили в Україні?Наприклад Арестович перевів питання чи є Єрмак агентом впливу РФ до другорядного питаннячи продає Україна американську зброю...Ясно , що як два плюс два він довів що продати Цезар чи Хімарс, чи Панцергаубицю - нікому не вдасться...і після цього заявивВсе що заявила Сенаторка Спартц - це інсинуації , бо якщо зброю продати не можна - то Єрмак її не продава..Алеможна уточнитиЯкщо зброю продати не можна і Єрмак не причетний до її продажу...то це не заперечує того що Єрмак російський агент...Я розумію що для 95% тут це сильно закручено..Проте наголошу ще разЯкщо підозра була - агент чи ніТо розвінчування підозри повинно йти-не агент , бо...А якщо розвінчуванняЗброю продати не можна..а значить Єрмак на продава значить Єрмак не агент.. - це маніпуляція яка зєднує дві не повязані темипродаж зброї і Єрмак проросійський агент...