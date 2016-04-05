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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 17 лип, 2022 20:50
vitaliian написав: budivelnik написав:
.які б були не проти погодитись з російським баченням державоутворення України...
они вам лично это презентовали? или у вас мб ссылка на достоверный источник есть?
Я вмію читати між строками..
Наприклад
Американська Сенаторша відіслала запит чи є в спецслужб США інформація , яка б підтверджувала підозри про те що Єрмак є агентом впливу РФ
Це головний посил...
А що ми побачили в Україні?
Наприклад Арестович перевів питання чи є Єрмак агентом впливу РФ до другорядного питання
чи продає Україна американську зброю...
Ясно , що як два плюс два він довів що продати Цезар чи Хімарс, чи Панцергаубицю - нікому не вдасться...і після цього заявив
Все що заявила Сенаторка Спартц - це інсинуації , бо якщо зброю продати не можна - то Єрмак її не продава..
Але
можна уточнити
Якщо зброю продати не можна і Єрмак не причетний до її продажу...то це не заперечує того що Єрмак російський агент...
Я розумію що для 95% тут це сильно закручено..
Проте наголошу ще раз
Якщо підозра була - агент чи ні
То розвінчування підозри повинно йти-не агент , бо...
А якщо розвінчування
Зброю продати не можна..а значить Єрмак на продава значить Єрмак не агент.. - це маніпуляція яка зєднує дві не повязані теми
продаж зброї і Єрмак проросійський агент...
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Додано: Нед 17 лип, 2022 20:52
otg написав: juristkostya написав:
Примеры Шредера, Саркози, Байдена-младшего и прочих там Берлускони показывают
Т.е это все олигархи?
Второй Охрименко?
это внешние проявления олигархата в соответствующих странах
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Додано: Нед 17 лип, 2022 20:53
rjkz написав:
Мое мнение - дерусификация должна идти. Естественным путем, постепенная.
Раздор внутри Украины выгоден пуйлу, если это на языковой почве, то и это выгодно.
Если объявить миллионы русскоязычных врагами, то часть из них с радостью кинется в объятья рускага мира, часть поколеблется и поплетется туда-же, часть скажет "Какого фига? Я не хочу в руский мир! Но если меня тут считают ВРАГОМ, которым я не являюсь, ну ок, буду любить Украину из другой страны и это не раша. Еще часть решит, ну, хорошо, хотите чтобы я общался на украинском, я буду, но в своем кругу общения буду на русском, и последняя часть, мотивированно сама перейдет на украинский.
Вот как-бы такая сегментация.
Харе триндіти про міфічні утиски російськомовних в Україні. Меншини повинні боротись за свої права в освіті і сфері послуг, у вигляді спеціального закону, якщо не хочуть бути асимільованими, хоча цей процес все одно бути йти.
Просто деяким впадлу не тільки щось сказати укрвїнською, але навіть прочитати в інтернеті, от і підняли бурю в стакані води.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 20:55
otg написав: juristkostya написав:
Ещё раз: по десяткам позиций либо влияние чиновника устранено вообще, либо, как минимум, исключен контакт чиновника и гражданина. Сколько можно отрицать объективные факты ?
Не смешите.
Вы далек от реальности. Объективные факты выливаются в беспроблемное решение вопросов, а его в этой стране еще далеко нет. И еще раз повторяю, все что делалось что б отделить чиновников от народа, делалось Саакашвили и его командой, которых успешно скушал Ваш любимый Порох. И еще раз указываю на то что Грузия скакнула в рейтинге коррупции на 100 позиций.Украина топчется на месте среди африканских стран. Если так рассуждать то Зе со своим минцифры, дией и пр нам вообще сделал чудо. Вот только рейтинг почему то о этом молчит. Африканские страны все рядом да рядом.
Ещё раз: я в повседневной работе пользуюсь теми возможностями, которые заложены в 2014-2019. Если вы этих возможностей не знаете - это не значит, что из нет. Это просто вы не знаете.
Что касается "дии", то здесь есть не более, чем очередные технические плюшки на базе, которая принципиально заложена ранее. Это достижение периода пап.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 20:57
juristkostya написав: rjkz написав: juristkostya написав:
Детский сад. Искоренение почвы для коррупции, это не то, что "все должны делать", это прямая задача государства.
Постановка же вопроса об олигархии в наших реалиях вообще неадекватна.
То есть, ваша позиция такова - государство пусть борется с коррупцией, а я буду брать/давать взятки, использовать связи для получения преференций и тд.
Есть ощущение, вы спорите с голосами в своей голове.
В то время, как я пишу о диаметрально противоположном: борьба с коррупцией - это создание системы, когда чиновник даже теоретически не может злоупотребить должностью. Именно в 2014-2019 в этом направлении сделано очень много.
А, ок. Голосв в моей головек говорят мне что в 2014-2019 гг порох - это само олицетворение коррупции.
Те шаги, которые были сделаны для борьбы с коррупцией, были сделаны под просто беспрецендентным давлением Запада и сопровождались массой скандалов, связанных с порохом.
Также скандальные уходы реформаторов.
Уход Абромавичуса помните или память избирательная - "тут помню, тут не помню" (с)
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Додано: Нед 17 лип, 2022 20:57
AlexMotel написав: budivelnik написав:
....Я - озвучив
А далі , хто зрозумів - той використав
хто не зрозумів - проігнорував.
Саме за оцю впевненість у "вірному напрямку" і буде біда для народу, однодумців буде багато тільки при розборі шапок, далі все розтане і тоді навіть свої стануть не такими вже й своїми.
Не хвилюйся, я теж не далеко від цього правила
Правити,розвивати, щоб завтра було краще ніж вчора та не скурвитись це дуже велика рідкість.
Що таке впевненість...
Якщо не крав і не давав хабарі за посади, але дійшов туди , де 95% хотіли б бути тільки у мріях...
То може це знання власного досвіду було б корисне для тих хто не зміг пройти й половину твого шляху?
Таке просте питання , наприклад
Є три типи підакцизних товарів
Тютюн - ціна обмежена зверху - ПДВ і акциз платить виробник
Алкоголь-ціна обмежена знизу- ПДВ і Акциз платить кінцевий продавець
Пиво ціна не обмежена - ПДВ і Акциз платить продавець...
Як думаєте - наскільки було б гірше нашій податковій, якби ці три варіанта оподаткування практично однакових товарів привести до одного правила?
А якщо 500 видів сигарет запрограмувати в касі не 20000 символів, а всього 50 позицій по 5 символів - наскільки б це полегшило роботу 100 000 підприємців?
Тому мій досвід на рівні до 10 млн обороту - міг би на порядок спростити умови для доступу до підприємництва набагато більшої кількості населення..
А чи не це(створення середнього класу) - є ідеологічно/політично/економічною метою сьогоднішньої України ?
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Додано: Нед 17 лип, 2022 21:03
juristkostya написав: otg написав: juristkostya написав:
Примеры Шредера, Саркози, Байдена-младшего и прочих там Берлускони показывают
Т.е это все олигархи?
Второй Охрименко?
это внешние проявления олигархата в соответствующих странах
Еще раз спрашиваю Ваша фамилия часом не Охрименко?
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Додано: Нед 17 лип, 2022 21:06
Якщо не фейк - то Зеленський дослухався до моїх порад
Звільнена Венедіктова( указ 500/2022) і Баканов(указ 499/2022)....
Якщо на їх місце прийдуть Луценко і Турчинов - я напевно поставлю свічки у всіх церквах міста Львова..а це ще той удар по бюджету....
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