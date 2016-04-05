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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 17 лип, 2022 21:15
budivelnik написав: AlexMotel написав: budivelnik написав:
....Я - озвучив
А далі , хто зрозумів - той використав
хто не зрозумів - проігнорував.
Саме за оцю впевненість у "вірному напрямку" і буде біда для народу, однодумців буде багато тільки при розборі шапок, далі все розтане і тоді навіть свої стануть не такими вже й своїми.
Не хвилюйся, я теж не далеко від цього правила
Правити,розвивати, щоб завтра було краще ніж вчора та не скурвитись це дуже велика рідкість.
Що таке впевненість...
Якщо не крав і не давав хабарі за посади, але дійшов туди , де 95% хотіли б бути тільки у мріях...
То може це знання власного досвіду було б корисне для тих хто не зміг пройти й половину твого шляху?
Таке просте питання , наприклад
Є три типи підакцизних товарів
Тютюн - ціна обмежена зверху - ПДВ і акциз платить виробник
Алкоголь-ціна обмежена знизу- ПДВ і Акциз платить кінцевий продавець
Пиво ціна не обмежена - ПДВ і Акциз платить продавець...
Як думаєте - наскільки було б гірше нашій податковій, якби ці три варіанта оподаткування практично однакових товарів привести до одного правила?
А якщо 500 видів сигарет запрограмувати в касі не 20000 символів, а всього 50 позицій по 5 символів - наскільки б це полегшило роботу 100 000 підприємців?
Тому мій досвід на рівні до 10 млн обороту - міг би на порядок спростити умови для доступу до підприємництва набагато більшої кількості населення..
А чи не це(створення середнього класу) - є ідеологічно/політично/економічною метою сьогоднішньої України ?
Так ми ще й колеги по бізнесу, мені не важко тут дати відповіді, але форумчанам буде скучно,тому відправлю в пп.
Власних думок про спрощення доступу теж вистачає... п.п. з 97року.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 21:19
Diablo1977 написав: Zebra написав:
Украина и украинцы не нападают на другие страны и народы, не задираются на международной арене - наша хата як то кажуть скраю
Кстати выражение "моя хата с краю" означает не то что мне типа все равно что происходит, а конкретно во времена Сечи были отдельно стоящие дома на окраине Сечи и хозяина дома не привлекали ни к каким работам - его задачей было наблюдать за горизонтом и своевременно предупреждать об опасности, отсюда и выражение "моя хата с краю", я как житель Запорожья это прекрасно знаю
Моя хата скраю - першим ворога стрічаю
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Додано: Нед 17 лип, 2022 21:20
budivelnik написав:
Прикольно
А чого тоді грузинська команда навіть не потрапила в антикорупційні органи при Зеленському?
Ви побачили що я не прихильник Зе? Може я прихильник Саакашвілі?
Я розумію , ворог у вигляді США змусив ПАП прихистити грузинську команду..
США для Вас ворог?
а пан Зеленський виявився настільки сильним борцуном з корупцією , що навіть голова МІ6 , голова ЦРУ і Байден з Джонсоном не змогли його змусити прийняти грузинську команду в склад свого уряду..що привело Саакашвілі до буцегарні в Грузії...
Тов прапорщик ваші всі аргументи розбиваються в рейтінг трансперенсі. Можете підняти рейтінги за період правління з Шеварнадзе до Саакашвілі, потім будете розповідати казки.
Востаннє редагувалось otg
в Нед 17 лип, 2022 21:27, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 21:23
juristkostya написав: rjkz написав: juristkostya написав:
Детский сад. Искоренение почвы для коррупции, это не то, что "все должны делать", это прямая задача государства.
Постановка же вопроса об олигархии в наших реалиях вообще неадекватна.
Про олигархов-то почему неадекватна?
Пока в Украине правит олигархат - не видать ей процветания как своих ушей.
Я надеюсь, вы ознакомились со всей глубиной этого определения?
Подсказка, олигарх это не просто сверхбогатый человек.
Примеры Шредера, Саркози, Байдена-младшего и прочих там Берлускони показывают, что нам сейчас бороться с олигархатом - это чистой воды популизм. Завиральный лозунг сродни "уже наше поколение будет жить при коммунизме".
Как только я слышу обещания завтра же посадить всех злодеев, я этого политика вычеркиваю как неадеквата.
Понятно все с вами.
Вопрос закрыт.
Оставайтесь с этим.
порох - это реально ВАШ президент.
Если уж юристы (ник? кто вы? прокурор? судья?) за коррупцию и олигархов - несчастная Украина.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 21:25
juristkostya написав: otg написав: juristkostya написав:
В то время, как я пишу о диаметрально противоположном: борьба с коррупцией - это создание системы, когда чиновник даже теоретически не может злоупотребить должностью. Именно в 2014-2019 в этом направлении сделано очень много.
Вот здесь Вы пишите правильно. Только в 2014-2019 не сделано практически ничего. Там Саакашвили пытался со своей командой, но его быстро ушли.
Ещё раз: по десяткам позиций либо влияние чиновника устранено вообще, либо, как минимум, исключен контакт чиновника и гражданина. Сколько можно отрицать объективные факты ?
Это вы про Дию?
Или про Прозорро?
Прозорро - вопреки пороху. Заслуга того-же Абромавичуса, которого "ушли".
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Додано: Нед 17 лип, 2022 21:25
Йой, тут форум по новітній історії?
Новини з фронту є?
Щось за Запоріжжя та Слобожанщину тривожно.
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Додано: Нед 17 лип, 2022 21:26
rjkz написав:
Я предпочитаю анализировать события, а не чьи-то слова и чье-то мнение.
Які конкретно події ви можете навести? Події, про які вам достеменно відомо , що це вина пороха. Не зі змі, не чужі думки, не ЛОМи. А особисто вам що відомо:
rjkz написав:
Я понимаю, что многие не способны анализировать события. Им нужны какие-то экспЁрды, какие-то полиолухи, какие-то посты в ФБ, которые формируют их мнение
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Додано: Нед 17 лип, 2022 21:32
otg написав: budivelnik написав:
Прикольно
А чого тоді грузинська команда навіть не потрапила в антикорупційні органи при Зеленському?
Ви побачили що я не прихильник Зе?
Класна позиція
Порошенко поганий...Зеленський ще гірший...
Вся Україна в корупції..один отг - білий і пухнастий
otg написав: budivelnik написав:
Я розумію , ворог у вигляді США змусив ПАП прихистити грузинську команду..
США для Вас ворог?
Для мене - ні..
Бо вплив США/Британії змусив мінятись українську владу на краще...
Але виявилось що той (Порошенко) якого змусили співпрацювати з грузинською командою - для Вас гірши ніж той(Зеленський) - якого навіть змусити не могли
ПС
Моя думка про Саакашвілі - від самого початку була негативна, бо це позер ,який зломати може, а збудувати ні.
ППС
Якщо порівняти графіки росту ВВП Грузії і України , то навіть в часи Кучми і Януковича - ріст ввп був так само пропорційний рік/до року як і в Грузії..
В чому тоді заслуга Саакашвілі? В тому що він привів своєю політикою проросійського Президента Іванішвілі до влади і тепер Грузію навіть не приймають кандидатом в ЄС ?
otg написав: budivelnik написав:
а пан Зеленський виявився настільки сильним борцуном з корупцією , що навіть голова МІ6 , голова ЦРУ і Байден з Джонсоном не змогли його змусити прийняти грузинську команду в склад свого уряду..що привело Саакашвілі до буцегарні в Грузії...
Тов прапорщик ваші всі аргументи розбиваються в рейтінг трансперенсі. Можете підняти рейтінги за період правління з Шеварнадзе до Саакашвілі, потім будете розповідати казки.
Мені рейтинги до дупи.
Для мене Грузія зараз має гіршу ситуацію( і це позиція ради ЄС) , ніж Україна в якій війна....
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Додано: Нед 17 лип, 2022 21:34
rjkz даже дякую вам за ваши пости.На жаль тут не можна плюсувати,та можна просто подякувати
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