Додано: Нед 17 лип, 2022 21:47

budivelnik написав: Класна позиція

Порошенко поганий...Зеленський ще гірший... Класна позиціяПорошенко поганий...Зеленський ще гірший...

Вся Україна в корупції..один отг - білий і пухнастий

Для мене - ні..

Бо вплив США/Британії змусив мінятись українську владу на краще...

Моя думка про Саакашвілі - від самого початку була негативна, бо це позер ,який зломати може, а збудувати ні.

В тому що він привів своєю політикою проросійського Президента Іванішвілі до влади і тепер Грузію навіть не приймають кандидатом в ЄС ?

Мені рейтинги до дупи.

Да ні, Зе ліпший. Порошенко до виборів дуже багато брихав про реформи, про що забув як тільки прийшов до влади. Про реформи він говорив коли пресували його бізнес, ускладнювали йому життя. Як тільки прийшов про все забув, тому що з бізнесом все стало класно. Я Вже писав що голосував за вашого любімогоЯ розумію що прапорщик навчився бути маніпулятором, але не зі мною. В школі прапорщиків дуже примітивно цьому вчатьТак до чого ця піз-шь? Американці на багато ліпше чим прапорщики знають що потрібно для змін в Україні.Брехати тільки не треба. Грузія зробила величезний стрибок при правлінні Саакашвілі і це признано всім світом.Це не він привів. Просто в Грузії ще багато прапорщиків, яким не подобаються зміни.Ну це природно для рівня прапорщика.